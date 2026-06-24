Български екип създаде иновативна софтуерна платформа, която въвежда смесена реалност и триизмерна визуализация в реалната хирургична практика при рак на гърдата. Технологията е разработена както за подпомагане на диагностично-лечебния процес, така и за обучение на медицински специалисти, а основната ѝ цел е да повиши прецизността на хирургичните интервенции и да намали травмата върху здравите тъкани.

Разработката е представена по време на XVI Научна конференция по онкология и е авторско решение, базирано на системата за смесена визуализация HoloMA.

Кой стои зад технологията

Платформата е дело на онкохирурга д-р Ваня Митова, началник на Отделението по хирургия на гърда и реконструктивна хирургия към УСБАЛ по онкология „Проф. Иван Черноземски“, и българския IT специалист Николай Колев, който работи в международна изследователска среда в партньорство с нобелов лауреат от Норвегия.

Снимка: Личен архив

Системата HoloMA обединява данни от образната диагностика и ги преобразува във високоточни триизмерни модели, съобразени с конкретния пациент.

Как работи интраоперативната навигация

Д-р Митова представи платформата като иновативна интраоперативна навигация. Чрез нея хирургът може да вижда в реално време триизмерно изображение на туморите, критичните анатомични структури и границите на резекцията, насложени върху реалното оперативно поле.

Софтуерът използва пространствено картографиране чрез специални маркери, като проследява тъканните структури и движенията в реално време. Това позволява взаимодействие между хирургичните инструменти и виртуалния анатомичен модел, нов подход, при който дигиталната информация се използва активно при вземането на оперативни решения.

Какво показват данните

Според представената информация системата:

намалява вероятността за повторна операция с 94,4% ;

позволява откриване на неосезаеми (непалпируеми) тумори;

осигурява визуализация с точност до 0,6 мм на мястото на тумора – дори когато той е изчезнал след предоперативна лъче- или химиотерапия;

може да показва различни образни изследвания по време на операцията само чрез гласови команди.

Снимка: Canva

„Платформата е революционна стъпка към дигитализация на хирургията на гърда и навлизането на интелигентни технологии в онкологичната практика. Тя има потенциал да подобри точността при определяне на границите на резекцията, да намали оперативната травма и да подпомогне прилагането на по-щадящи, минимално инвазивни хирургични подходи. Това ще доведе до по-добри онкологични и естетични резултати при пациентите, по-нисък риск от повторни операции и по-бързо възстановяване“, обясни д-р Ваня Митова.

Платформата вече има действащ модул за ортопедична хирургия, който се използва в Норвегия. Версията, приложима при рак на гърдата и обединяваща толкова много функции, е изцяло ново технологично решение на редица проблеми, свързани с оперативното лечение на пациентите.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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