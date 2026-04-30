Дълго време менопаузата се възприема като еднороден процес, който засяга цялото женско тяло по един и същ начин. Ново мащабно проучване обаче преобръща тази представа.

С помощта на изкуствен интелект учени за първи път показват, че различните репродуктивни органи остаряват с различна скорост и по различен начин. Откритията могат да променят начина, по който лекарите подхождат към здравето на жената в постменопауза.

Първият атлас на репродуктивното стареене

Изследователи от Барселонския суперкомпютърен център (BSC-CNS) създават първия по рода си атлас на репродуктивното стареене при жените. За целта екипът анализира 1112 тъканни изображения от 659 проби, обхващащи 304 жени на възраст между 20 и 70 години, заедно с данни за генна експресия от хиляди гени.

Изчислителната мощ на суперкомпютъра MareNostrum 5 и техники на дълбоко обучение позволяват да бъдат проследени седем ключови репродуктивни органа:

матка

яйчници

влагалище

маточна шийка

гърди

маточни (фалопиеви) тръби

Резултатът е детайлна карта на това как хормоналните промени и молекулярните процеси на стареене се отразяват на всеки орган поотделно.

Какво открива проучването

Матката се променя рязко, яйчниците, постепенно

Според проучване, публикувано от екипа на BSC-CNS, стареенето на матката настъпва сравнително внезапно около момента на менопаузата. За разлика от нея, функцията на яйчниците и тъканите на влагалището показват по-плавен ход на изменения, които започват още преди официалното настъпване на климактериума.

Изненадващо е, че дори в рамките на един и същ орган различните тъкани могат да остаряват с различен темп. В матката например лигавицата и мускулният слой не се променят синхронно, те са особено чувствителни към хормоналните и биологичните промени, свързани с прехода към менопауза.

Менопаузата като повратна точка за цялото тяло

„Резултатите ни показват, че менопаузата не е просто край на репродуктивната функция на яйчника, а повратна точка, която дълбоко реорганизира органите и тъканите на репродуктивната система“, обяснява Марта Меле, ръководител на изследването.

Това има пряко значение за дългосрочното женско здраве, тъй като жените в постменопауза са с повишен риск от:

сърдечно-съдови заболявания

метаболитни нарушения

невродегенеративни заболявания

намалена костна плътност

Биомаркерите в кръвта са нов път към превенция

Едно от най-обещаващите открития е, че екипът идентифицира молекулярни сигнали, свързани с репродуктивното стареене, които могат да бъдат засечени в кръвни проби. Анализът обхваща данни от над 21 441 жени.

Тези биомаркери в кръвта биха могли да позволят на лекарите да наблюдават състоянието на репродуктивните органи неинвазивно, без необходимост от биопсии. Така се отваря възможност за по-ранно предвиждане на рисковете, свързани с менопаузата, включително усложнения на тазовото дъно.

Персонализирана медицина за жените

Според Лаура Вентура, съавтор на изследването, откритията „проправят пътя към персонализирана медицина за жените“, при която лечението се съобразява с конкретния молекулярен профил на пациентката и с тъканите, показващи най-силни признаци на стареене.

Новият атлас показва, че менопаузата не е унифициран процес, а сложна реорганизация на цялата репродуктивна система. Използването на изкуствен интелект в медицината позволява за първи път да се видят промените на ниво отделни органи и тъкани.

В близко бъдеще това може да доведе до по-точни диагностични инструменти, неинвазивни тестове и индивидуално насочена грижа за здравето на жената във всяка фаза на нейния живот.

