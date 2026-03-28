Менопаузата е естествен етап в живота на всяка жена, но симптомите й могат сериозно да повлияят на ежедневието. Горещите вълни, нощното изпотяване, нарушенията на съня и промените в настроението са само част от оплакванията, с които се сблъскват жените над 45-50 години. Въпреки че хормоналната терапия при менопауза е ефективно решение, в България едва 0.3% от жените я използват.

За индикациите, ползите и митовете около хормоналната терапия разговаряме с д-р Ваня Александрова, ендокринолог с дългогодишен клиничен опит. От 2013 година тя е основател и ръководител на Отделение по ендокринология и център за клинични проучвания. Д-р Александрова работи и по специализирана амбулаторна процедура за изследване на оста хипоталамус–хипофиза–гонади, която позволява прецизна хормонална диагностика.

Какво представлява хормоналната терапия при менопауза?

Хормонозаместителната терапия (ХЗТ) е медицински подход, при който в организма на жената се въвеждат хормони, естроген и прогестерон, чието естествено производство е намалява или е напълно спряло по време на менопаузата.

Основната цел на хормоналната терапия е да възстанови хормоналния баланс и да облекчи неприятните симптоми на менопаузата.

Форми на приложение на хормоналната терапия

Съвременната хормонозаместителна терапия може да се прилага под различни форми, което позволява индивидуализиран подход спрямо нуждите на всяка пациентка:

Таблетки – перорален прием

– перорален прием Трансдермални пластири – прилагат се директно върху кожата

– прилагат се директно върху кожата Гелове – за локално приложение

– за локално приложение Вагинални препарати – при вагинална сухота и дискомфорт

Важно е да се подчертае, че хормоналната терапия при менопауза се назначава след задълбочена консултация със специалист, тъй като ползите и рисковете трябва внимателно да бъдат балансирани за всяка жена поотделно.

Трябва ли менопаузата да се „лекува"?

Менопаузата не е заболяване, а естествен физиологичен процес в живота на жената. Въпреки това, при много жени понижените нива на естроген могат да доведат до изразени симптоми, които сериозно влошават качеството на живот.

Кога е необходима хормонална терапия?

Решението дали хормоналният дефицит при менопауза изисква терапевтичен подход е строго индивидуално и се базира на:

Тежестта на симптомите

Общото здравословно състояние на жената

Наличието на рискови фактори (остеопороза, сърдечно-съдови заболявания)

Възрастта и периода след настъпване на менопаузата

При жени с по-леки симптоми често са достатъчни промени в начина на живот, балансиран хранителен режим и нефармакологични подходи като йога, медитация и редовна физическа активност.

Хормонозаместителната терапия може да бъде ефективен вариант за:

Контрол на тежките менопаузални симптоми

Превенция на остеопороза

Подобряване качеството на живот

Запазване на здравето на сърдечно-съдовата система (при ранно започване)

Развенчаване на митовете около хормоналната терапия

Мит 1: Хормоналната терапия води до рак

Много от страховете около хормонозаместителната терапия идват от погрешно интерпретирани данни от проучвания отпреди повече от 20 години. Съвременните изследвания показват, че когато терапията се започне след конкретни изследвания и скрининг – обикновено при жени под 60 години или в първите 10 години след менопаузата – ползите често надвишават рисковете.

Мит 2: Всички жени се нуждаят от хормони

Не всяка жена в менопауза се нуждае от хормонална терапия. Лечението е показано само при изразени симптоми и след индивидуална преценка от специалист.

Мит №3: Хормоналната терапия трябва да се взема доживот

Продължителността на терапията зависи от индивидуалните нужди. При някои жени терапията е краткосрочна (2-3 години), докато при други може да продължи по-дълго под медицински контрол.

Защо толкова малко българки използват хормонална терапия?

Статистиката показва, че едва 0.3% от българките приемат хормонозаместителна терапия при менопауза. Основните причини за това са:

Недостатъчна информираност за ползите

Страхове, базирани на остарели данни

Липса на специализирани консултации

Предразсъдъци към хормоналното лечение

Хормоналната терапия при менопауза е ефективен и безопасен метод за подобряване качеството на живот при жени с изразени симптоми, когато е правилно подбрана и проследявана от специалист. Важно е жените да търсят квалифицирана медицинска консултация и да вземат информирано решение въз основа на индивидуалните си нужди и здравословно състояние.

