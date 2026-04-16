Милиони жени по света приемат хормонозаместителна терапия (ХЗТ) за облекчаване на симптомите на менопаузата, но ново финландско изследване поставя важен въпрос, какво е влиянието на хормоналното лечение върху зрението?

Какво установи проучването?

Според изследването, публикувано на в средата на април 2026 г. в научното списание Acta Ophthalmologica, употребата на постменопаузална хормонозаместителна терапия е свързана с 36% по-висок риск от развитие на глаукома в сравнение с жени, които не са прилагали хормонално лечение.

Проучването е проведено от екип, ръководен от д-р Сирпа Луковаара от Университетска болница в Хелзинки, Финландия. То обхваща данни на 1096 финландски жени на възраст 50 и повече години, диагностицирани с глаукома между 2015 и 2017 г., сравнени с 5480 жени без заболяването.

Кои видове хормонални терапии носят най-висок риск?

Изследователите анализират три вида хормонална терапия и установили следното:

Естрогенова терапия (само естроген) , свързана с 33% по-висок риск от глаукома; при първичната откритоъгълна глаукома рискът е 31% по-висок

Прогестогенова терапия (само прогестоген) , свързана с 25% по-висок риск от глаукома

Комбинирана хормонална терапия (естроген + прогестоген) , свързана с 19% по-висок риск

Колкото по-дълго е прилагана терапията, толкова по-висок е рискът, особено при естрогенова монотерапия.

Какво е глаукома и защо е опасна?

Глаукомата е хронично очно заболяване, при което се уврежда зрителният нерв, най-често поради повишено вътреочно налягане. Смятана за водеща причина за необратима слепота в световен мащаб, тя протича безсимптомно в ранните си стадии. Именно затова редовните прегледи на очите след 50 години са от критично значение за превенцията на слепота.

Ограничения на изследването

Важно е да се отбележи, че проучването има своите ограничения. Идентифицирането на глаукома въз основа на предписания за лекарства може да включва жени с повишено вътреочно налягане, но без окончателна диагноза. Освен това жените на ХЗТ посещават лекар по-често, което може да увеличи вероятността за ранно установяване на заболяването, т.е. откритите случаи може отчасти да са резултат от по-добро медицинско наблюдение, а не само от директното влияние на хормоните.

Какво означава това на практика?

Изследователите не призовават жените да спират хормоналното лечение без консултация с лекар. Ползите от ХЗТ, намаляване на горещи вълни, защита на костната плътност, подобряване на качеството на живот, остават значими. Въпреки това офталмологичните рискове при хормонална терапия вече не могат да бъдат пренебрегвани.

Специалистите препоръчват жените, приемащи постменопаузална ХЗТ, да обсъдят влиянието на естрогена върху очите с личния си лекар и да включат редовни очни прегледи в превантивния си план.

Хормонозаместителната терапия и глаукомата вече са свързани с убедителни научни данни. Жените над 50, особено тези на естрогенова терапия, са в по-висок риск и трябва да са информирани.

Редовните прегледи при офталмолог, ранното установяване на симптоми на глаукома и открит разговор с лекуващия лекар относно странични ефекти от хормоналното лечение са ключови стъпки за опазване на зрението и общото женско здраве в менопауза.

