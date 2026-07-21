Мигрена, храносмилателни проблеми, тревожност и депресия. На пръв поглед, несвързани оплаквания, които много жени лекуват поотделно, при различни специалисти, години наред.
Ново мащабно проучване обаче предполага, че зад тях може да стои един и същ виновник, ендометриозата. Изследване с участието на над 22 000 жени, публикувано в списание Human Reproduction, показва, че болестта има ясно различими "профили" на протичане, много от които нямат нищо общо с класическата представа за болезнена менструация.
Болест, която досега разбираме само отчасти
До момента ендометриозата се класифицира най-вече според разположението и обхвата на лезиите, установени чрез операция или образни изследвания. Проблемът е, че този подход обяснява само част от реалния опит на пациентките и не отразява огромната вариативност на симптомите при различните жени.
Изследователски екип от Изследователския институт Sant Pau (IR Sant Pau) в Испания, в сътрудничество с учени от САЩ, анализира клинични данни от програмата All of Us Research Program, една от най-големите биобанки в света. Целта е да се установи дали съществуват различни модели на симптоми и как те се свързват с качеството на живот на пациентките.
„За дълъг период ендометриозата се разглеждаше основно като гинекологично заболяване, но все повече данни показват, че тя засяга множество системи в тялото“, обяснява д-р Дора Колер, изследовател в групата за женско здраве и перинатални изследвания към IR Sant Pau и водещ автор на проучването.
Четири профила на болестта
Учените анализират 19 симптома и съпътстващи състояния, включително хронична болка в таза, коремна болка, стомашно-чревни симптоми, мигрена и ендометриоза, анксиозност и депресия при болка, хронична умора при жени, безплодие и инфертилитет, и синдром на раздразненото черво (IBS).
При жените в репродуктивна възраст се очертават четири основни групи:
- Висока тежест на симптомите (18,8%), силна болка, стомашно-чревни оплаквания и емоционален дистрес.
- Умерена симптоматика (30%, най-голямата група), болка и засегнато емоционално здраве.
- Психологичен и неврологичен профил (29,6%), доминиран от тревожност, депресия и мигрена.
- По-нисък симптомен товар (20,6%).
Според проучване, тази разпределеност се различава съществено от общата кохорта, което подсказва, че през репродуктивните години ендометриозата рядко протича безсимптомно.
„Идентифицирането на този психологичен и неврологичен профил показва, че ендометриозата не се проявява винаги така, както очакваме. Ако продължим да мислим само в категориите тазова или менструална болка, рискуваме да пропуснем много пациентки“, посочва д-р Колер.
Защо диагнозата закъснява с години
Ендометриозата засяга около 10% от жените в репродуктивна възраст, а забавената диагноза ендометриоза е реален проблем, средно между четири и единайсет години от появата на първите симптоми.
Когато преобладават храносмилателни, неврологични или психологични оплаквания, връзката им с ендометриозата често остава незабелязана. Резултатът е множество консултации при гастроентеролог, невролог или психолог, преди да се стигне до общо обяснение.
„Много пациентки прекарват години в търсене на обяснение за симптоми, оценявани поотделно. Разпознаването, че ендометриозата може да се прояви по много различни начини, би могло да помогне за по-ранното ѝ откриване“, коментира д-р Колер.
Затова е важно, ако жена изпитва менструална болка, съчетана с мигрена, стомашни проблеми или тревожност, тези прояви да се разглеждат в цялост от акушер-гинеколог, а не поотделно, стъпка, важна за ранната диагностика на гинекологични заболявания.
Аденомиозата е фактор за по-тежко протичане
Проучването разглежда и жени с едновременна аденомиоза и ендометриоза, състояние, при което тъкан, подобна на маточната лигавица, нараства в мускулната стена на матката, причинявайки силна болка и обилно менструално кървене.
При тази група 57% попадат в профилите с най-висок симптомен товар, а профилът с ниска тежест на симптомите практически липсва. „Аденомиозата изглежда действа като фактор, който съществено увеличава клиничния товар на ендометриозата“, обяснява д-р Колер.
Отражение върху качеството на живот
Освен различните симптомни модели, изследването оценява и качеството на живот при ендометриоза. Жените в групите с най-висок симптомен товар съобщават за по-лошо физическо и психично здраве, повече ограничения в ежедневието, по-слабо социално участие и по-ниска удовлетвореност от живота си.
„Резултатите ни показват, че реалното въздействие на болестта е много по-широко от интензивността на болката. Ендометриозата може да засегне физическото здраве, психичното здраве, социалните връзки и качеството на живот по много различни начини при всяка пациентка“, обобщава д-р Колер.
Проучването на IR Sant Pau подкрепя холистичен подход в медицината при ендометриозата, разглеждане на болестта не само през призмата на лезиите, а и през целия комплекс от системни ефекти на ендометриозата: от хронична болка и стомашно-чревни проблеми до тревожност, депресия и мигрена.
Авторите смятат, че по-задълбоченото разпознаване на тези модели може да улесни персонализирано лечение на ендометриоза и да съкрати годините на несигурност, през които минават много жени, преди да получат отговор на въпроса какво всъщност им се случва.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
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Източници
- News-Medical.Net (2026). Ендометриозата засяга множество системи на тялото отвъд тазовата болка.
- Koller, D. и др. (2026). Модели на симптомите при ендометриоза и връзката им с качеството на живот: анализ на данни от All of Us Research Program. Human Reproduction, Oxford Academic.