Безплодието при жените все по-често се превръща в глобален здравен проблем, а данните показват, че тенденцията ще се задълбочи през следващото десетилетие.

Ново проучване, публикувано в The Lancet, прогнозира драматичен ръст на случаите, като най-засегнати ще бъдат жените, отлагащи майчинството след 35-годишна възраст.

Какво установи проучването

Според проучване, случаите на безплодие сред жените на възраст 35–49 години може да достигнат близо 80 млн. до 2036 г., рязко увеличение спрямо около 53,6 млн. през 2023 г. Това е нарастване от почти 1,5 пъти само за едно десетилетие, като най-стръмен е очакваният ръст сред жените между 35 и 39 години.

Снимка: Canva

Анализът се основава на данни от мащабното изследване Global Burden of Disease 2023, обхващащо 204 държави и региони в периода 1990–2023 г. Авторите отбелязват, че тенденцията се свързва основно със спада в яйчниковия резерв и в качеството на яйцеклетките с напредване на възрастта. Тези промени намаляват фертилитета, повишават риска от спонтанен аборт и понижават успеваемостта на методите за асистирана репродукция.

Защо случаите се увеличават

Ръстът на проблемите със зачеването се свързва с няколко социални и демографски промени, случващи се едновременно. Сред най-често посочваните причини за безплодие и затруднения при забременяване са:

Забавено майчинство , все повече двойки създават семейство по-късно, а много жени искат да забременеят в края на 30-те и в 40-те си години.

Възрастови промени в репродуктивната система , качеството на яйцеклетките и яйчниковият резерв намаляват с времето, а при част от жените настъпва преждевременно изчерпване на яйчниците .

По-голяма информираност , все повече двойки търсят изследвания за стерилитет и специализирана помощ.

В същото време в много държави достъпът до репродуктивна медицина остава ограничен или скъп, което означава, че търсенето на грижа нараства по-бързо от възможностите за нейното осигуряване.

Снимка: Canva

Отвъд медицинските решения

Според репродуктивни експерти нарастването на безплодието при по-възрастните жени не може да бъде решено само чрез разширяване на възможностите за инвитро процедури и асистирана репродукция. Специалистите подчертават значението и на социалните фактори, баланса между работа и личен живот, икономическата стабилност и институционалната подкрепа за ранното майчинство.

Безплодието не е само женски проблем

Важно е да се подчертае, че стерилитетът има както женски, така и мъжки фактор. По данни на Световната здравна организация приблизително един на всеки шест души по света може да се сблъска с безплодие в някакъв момент от живота си, а между 8 и 12% от двойките в репродуктивна възраст изпитват подобни затруднения. Затова специалистите препоръчват при продължителни проблеми със зачеването изследвания да преминат и двамата партньори.

Снимка: Canva

Ролята на ранната информираност

Репродуктивното здраве и навременната информираност играят ключова роля. Специалисти като гинеколог-ендокринолог и лекари по репродуктивна медицина обръщат внимание, че познаването на фертилните дни и овулацията, както и навременните консултации, могат да помогнат на двойките да разберат по-добре възможностите си.

Решенията, свързани със зачеване след 35 години, е добре да се обсъждат индивидуално със специалист. В България двойките могат да се обърнат към специализирани клиники по стерилитет и центрове за инвитро процедури.

Прогнозите на изследователите очертават тенденцита,че безплодието при жените ще засяга все повече хора през следващото десетилетие, като основен двигател е забавеното майчинство. Макар асистираната репродукция да предлага решения, експертите подчертават, че устойчив отговор изисква и социална подкрепа за по-ранното родителство. Ранната информираност за репродуктивното здраве остава сред най-важните стъпки.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници