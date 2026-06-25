Хиляди двойки, борещи се с безплодие и стерилитет, плащат допълнително за процедури, които вероятно не работят. Това е основният извод от мащабно ново проучване, което поставя под въпрос десетки допълнителни процедури при инвитро, предлагани от частни клиники по целия свят.

Ако обмисляте инвитро оплождане (IVF), ето какво показват най-новите доказателства.

Какво установи проучването

Според проучване, публикувано в научното списание The Lancet, повечето т.нар. допълнителни процедури при инвитро, като изследвания, лекарства и манипулации, предлагани срещу немалко заплащане, нямат убедителни доказателства за ефективност.

Снимка: Canva

Екипът анализира 85 клинични проучвания, оценяващи допълнителните процедури, предлагани наред със стандартното лечение в клиниките за репродуктивно здраве. Резултатът показва, че седем от десет широко използвани допълнителни процедури или нямат измерим ефект върху успеваемостта на инвитро, или се опират на ограничени и нискокачествени данни.

Кои процедури са с недоказана полза

Според авторите, слаби или липсващи доказателства има за:

Акупунктура при инвитро

Лекарства за намаляване на възпалението

Биопсия на маточната лигавица за оценка на генната експресия

Интравенозни вливания на соево масло и яйчен жълтък

Плазмотерапия на яйчници (или матка) с обогатена с тромбоцити плазма

Генетични тестове на ембриони (PGT-A) за хромозомни аномалии преди трансфер на ембриони

Трите процедури с известна, но слаба полза

Само три допълнителни процедури при инвитро показват потенциална полза, макар доказателствата да остават слаби:

Снимка: Canva

Ембриоглу (EmbryoGlue) , среда с хиалуронова киселина, която може да подобри имплантацията на ембрион и шанса за раждане на живо дете.

Надраскване на ендометриума , контролирано нарушаване на маточната лигавица преди трансфер, свързано с възможно повишаване на бременностите.

Избор на сперматозоиди (PICSI) , техника за подбор на по-зрели сперматозоиди, със слаби данни за намален риск от спонтанен аборт .

Защо това е важно за пациентите

„Има широко разпространена дезинформация за допълнителните процедури при инвитро – уебсайтовете на частните клиники и пациентските форуми често преувеличават ползите и премълчават разходите и рисковете," заявява Сара Лензен, изследовател от Университета в Мелбърн.

Снимка: Canva

Експертите предупреждават за фалшива надежда при инвитро, допълнително финансово натоварване и излишни процедури в и без това труден за пациентите момент. Въпреки липсата на доказателства, над 70% от пациентите в Австралия, Нова Зеландия и Великобритания използват поне една от допълнителните процедури.

Почти всички анкетирани разчитат на сайтове на клиники, а над 60%, на социални мрежи като Facebook и Reddit.

Новото изследване е силен аргумент в полза на доказаната медицина в репродукцията. Повечето скъпи допълнителни процедури при инвитро не повишават доказано шансовете за успех.

Репродуктивните специалисти съветват пациентите да изискват прозрачна информация за ползите, рисковете и разходите за инвитро процедури, а решенията да се основават на доказателства, а не на маркетинг. За независима информация екипът създаде платформата Evidence-Based IVF.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници