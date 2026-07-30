Приемът на пренатални витамини по време на бременност е познат факт за повечето бъдещи майки. По-малко ясно обаче остава дали е нужен допълнителен прием на отделни минерали, като магнезият, за които напоследък се говори все повече.

Той е свързан с облекчаване на крампи в краката, подобряване на съня и справяне със запек, които са чести оплаквания през бременността. Според специалисти в областта на акушерството и хранене магнезият е не просто безопасен, а и полезен за бременни жени, стига да се приема с внимание към дозата и формата.

Гинеколог и клиничен диетолог обясняват кога магнезият помага, каква доза е безопасна и коя форма на добавката да изберете.

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Защо магнезият е важен по време на бременност?

Магнезият участва в множество процеси в организма: от мускулната и нервната функция до контрола на кръвната захар и кръвното налягане. Според диетолога Джесика Кординг, автор и здравен консултант, магнезият играе ключова роля в мускулната и нервната дейност, а освен това влияе на храносмилането.

За бебето минералът има не по-малко значение. Според Кординг магнезият участва в изграждането на скелета, костите и зъбите на плода още в утробата. Той е полезен и при чести оплаквания по време на бременност, например при мускулни крампи, при които е добре да се провери нивото на магнезий в организма.

Безопасен ли е магнезият при бременност?

Приемът на магнезий по време на бременност се счита за безопасен, потвърждава д-р Дженифър Ву, акушер-гинеколог в болница Northwell Lenox Hill в Ню Йорк. Според нея не са установени данни, че магнезият причинява вродени дефекти. Кординг допълва, че в практиката си е работила с много бъдещи майки, приемащи магнезий, без проблеми.

Всъщност приемът на минерала не просто е безопасен, той може да бъде и полезен, защото повечето бременни жени имат лек недостиг, посочва д-р Ву. Макар много пренатални витамини вече да съдържат магнезий, в определени случаи може да е подходящо да се приема и допълнителна добавка, но само след консултация със специалист.

Снимка: Canva

Каква доза магнезий е нужна по време на бременност?

Точната дозировка зависи от индивидуалните нужди и от степента на евентуален дефицит. Според Националните здравни институти на САЩ (NIH) повечето бременни жени се нуждаят от между 350 и 400 милиграма магнезий дневно. Колко точно е нужно на всяка жена зависи от количеството, което вече получава чрез храната, както и от причината за приема, затова консултацията с лекар остава задължителна стъпка.

Важно е да се внимава и с горната граница: прекомерният прием на магнезий може да предизвика диария, стомашни спазми и гадене.

Лекарите използват магнезий и за лечение на прееклампсия (високо кръвно налягане по време на бременност), но в тези случаи той се прилага венозно и във висока доза.

Кои са ползите от магнезия по време на бременност?

Според експертите магнезият може да помогне при:

по-добър сън през бременността;

мускулни крампи в краката;

синдром на неспокойните крака;

запек;

главоболие;

усещане за повишен стрес.

Снимка: Canva

Коя форма на магнезий да изберете?

Магнезият се предлага в различни форми и е важно да попитате лекаря си коя е подходяща за вас. Най-често срещаните форми, които може да ви бъдат препоръчани, са:

Магнезиев глицинат — препоръчва се основно за сън и релаксация. Според Кординг тази форма се усвоява много добре и е сравнително щадяща за храносмилателната система.

Магнезиев цитрат — използва се предимно при запек, тъй като предизвиква дефекация обикновено между половин час и шест часа след приема.

Магнезиев сулфат — също се използва за краткосрочно облекчаване на запек.

Магнезиев оксид — най-разпространената форма в добавките, използва се като антиацид и при запек.

Магнезиев L-треонат — проучванията сочат, че може да подобрява когнитивните функции.

Магнезиев хидроксид — спада към групата на солевите слабителни средства.

Снимка: Canva

Кои са признаците на нисък магнезий по време на бременност?

Кръвен тест за магнезий е възможност за проверка на нивата, но е добре да се знае, че кръвните стойности отразяват само малка част от общото количество магнезий в организма, затова е важно да се обръща внимание и на симптомите, а не само на лабораторните резултати. Според Кординг признаци на нисък магнезий могат да бъдат:

запек;

мускулни крампи;

силно усещане за стрес;

главоболие.

Наличието на тези оплаквания не означава автоматично дефицит на магнезий, затова консултацията с лекар е задължителна, преди да се добави каквато и да е добавка към рутината на бременната.

Кои храни съдържат най-много магнезий?

Експертите съветват да се търси на първо място магнезий от храната. Кординг подчертава, че храните винаги трябва да са първа стъпка при търсене на повече магнезий в диетата. Сред най-добрите източници са:

тиквени семена: около 156 мг на 28 г;

чиа семена: около 111 мг на 28 г;

бадеми: около 80 мг на 28 г;

варен спанак: около 78 мг на половин чаша;

кашу: около 74 мг на 28 г.

Магнезият е важен минерал за здравето на майката и развитието на бебето и по правило е безопасен по време на бременност, стига да се приема в правилната доза и форма. Ключовото послание от специалистите е едно: преди да добавите каквато и да е добавка към рутината си, обсъдете с лекуващия си акушер-гинеколог или диетолог коя форма на магнезий, каква доза и по кое време на деня е най-подходяща именно за вас.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници