Магнезият е един от най-важните минерали за човешкия организъм, но много хора дори не подозират, че страдат от неговия недостиг.

Хипомагнезиемията, медицинското понятие за дефицита на магнезий, може да има сериозни последствия за здравето, ако не бъде навременно разпознат и лекуван, пише TOI.

Защо магнезият е толкова важен?

Магнезият участва в над 300 ензимни реакции в организма и е жизненоважен за:

Снимка: Canva

Мускулното движение и функция.

Работата на нервната система.

Производството на енергия.

Поддържането на здрави кости.

Регулирането на сърдечния ритъм.

Въпреки че този минерал се намира в много храни като ядки, семена, плодове, листни зеленчуци и пълнозърнести храни, значителна част от хората не получават достатъчно количество от него.

6-те основни симптома на дефицит на магнезий

Чести мускулни крампи и спазми

Ако редовно изпитвате болезнени мускулни крампи, треперене или неконтролируеми спазми, това може да сигнализира за недостиг на магнезий. Минералът помага на мускулите да се отпуснат след контракция, а при ниски нива те могат да се свиват без контрол.

Постоянно чувство на умора и слабост

Постоянната умора, която не се облекчава дори след достатъчен сън, може да е свързана с ниски нива на магнезий. Този минерал е ключов за процеса на разграждане на храните и производството на енергия в клетките.

Нередовен сърдечен ритъм

Магнезият играе критична роля в поддържането на стабилен сърдечен ритъм. Дефицитът може да доведе до прекалено бързо или нередовно сърцебиене, а в тежки случаи - дори до повишен риск от сърдечни заболявания.

Промени в настроението

Недостигът на магнезий може да повлияе на мозъчната функция и емоционалното състояние. Може да се появят раздразнителност, тревожност или депресивни симптоми поради нарушената регулация на нервните импулси и мозъчните химикали.

Снимка: Canva

Проблеми със съня

Трудното заспиване или честото събуждане през нощта могат да са свързани с магнезиев дефицит. Минералът стимулира производството на мелатонин - хормонът на съня, и помага за релаксацията на тялото и ума.

Изтръпване и усещане за мравучкане

Необичайните усещания в ръцете, краката или лицето могат да сигнализират за недостиг на магнезий. Нервите се нуждаят от този минерал за правилното предаване на сигнали, а без него нервната комуникация се нарушава.

Други необичайни симптоми

Освен основните признаци, дефицитът на магнезий може да се прояви и чрез:

Лицеви спазми

Слаба концентрация

Чупливи нокти

Неспокоен сън

Неочакван глад за сладко поради нарушена регулация на глюкозата

Различни форми на магнезий

При избор на добавки е важно да знаете различните форми на магнезий:

Снимка: Canva

Магнезиев цитрат - с висока биодостъпност, подходящ при проблеми с храносмилането.

Магнезиев глицинат - щадящ за стомаха, помага за релаксация и сън.

Магнезиев малат - подпомага енергията и мускулната функция.

Магнезиев треонат - с потенциални когнитивни ползи.

Магнезиев сулфат - за външна употреба при мускулна релаксация.

Какво препоръчват специалистите?

„Липсата на магнезий може да има ефект както върху тялото, така и върху ума, но често е трудно да се забележи“, обяснява д-р П. Венката Кришнан, старши консултант по вътрешни болести в Artemis Hospitals. „Ако често имате тези симптоми, трябва да посетите лекар и да си направите изследвания.“

Включването на храни, богати на магнезий, може значително да подобри състоянието:

Бадеми и други ядки

Спанак и листни зеленчуци

Тиквени семки

Банани

Пълнозърнести храни

При тежък дефицит може да се наложи приемането на добавки под медицински контрол.

Ранното индефициране на магнезиевия дефицит и промените в начина на живот могат значително да подобрят дългосрочното здраве и да предотвратят по-нататъшни усложнения. Не подценявайте тези симптоми, консултирайте се с лекар, ако забележите комбинация от посочените признаци.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.