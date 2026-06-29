Болката в тазобедрената става е оплакване, което засяга жените значително по-често от мъжете и това не е случайно. Комбинацията от хормонални промени и стави, анатомични особености и по-ограничена подвижност прави женското тяло по-уязвимо.

Експерти обясняват кои са най-честите причини за болки в таза при жените, как да разпознаете тревожните симптоми и какви съвременни възможности за диагностика и лечение съществуват.

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Как работи тазобедрената става?

Тазобедрената става е най-голямата носеща тегло става в тялото и работи по принципа „топка в гнездо“, заоблената глава на бедрената кост приляга в чашковидното гнездо на таза, което позволява широк обхват на движение. Около нея са разположени мускули, сухожилия, връзки и малки течни торбички (бурси), които осигуряват стабилност и предотвратяват триенето. Когато някоя от тези структури се възпали или увреди, се появява болка в тазобедрената става.

Защо жените са по-податливи на болки в таза?

Според специалистите по-високата честота при жените се дължи основно на хормоналните промени, особено спадът на естрогена по време на перименопаузата и менопаузата, който се отразява на здравето на сухожилията и хрущяла. Допринасят също по-широкият таз и наследствената предразположеност.

Болката може да бъде остра (внезапна и краткотрайна), епизодична (появяваща се при определени тригери) или хронична (продължаваща над три месеца). Често се придружава от ставна скованост, оток и ограничена подвижност.

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Най-чести причини за болка в тазобедрената става при жените

1. Остеоартрит (коксартроза)

Остеоартритът на тазобедрената става, известен още като коксартроза, е най-честата причина при жени над 50 години. При него настъпва износване на хрущяла, костите започват да се трият и се появява постепенно засилваща се болка в слабините, която може да обхваща бедрата и седалището. Типични са сутрешната скованост и усещането за стържене при движение.

2. Бурсит на хълбока

Бурситът на хълбока е възпаление на течните торбички, които омекотяват ставата. Болката е първоначално остра, а с времето става тъпа и се разпространява по външната страна на бедрото. Често се влошава нощем и при лежане на засегнатата страна.

3. Тендинит при жените

Тендинитът при жените засяга сухожилията около ставата. Глутеалната тендинопатия например засяга близо 24% от жените на средна възраст. Болката се усилва при сядане, ходене или качване на стълби и нерядко е свързана с хормоналните промени в менопаузата.

Снимка: Canva

4. Скъсване на лабрума

Скъсването на лабрума, пръстеновидния хрущял, който стабилизира ставата, причинява остра, пробождаща болка в слабините, усещане за „заклещване“ и щракане при движение. По-голям риск имат жени с тазобедрена дисплазия.

5. Тазобедрен импиджмънт (FAI)

При тазобедрения импиджмънт (FAI) излишна костна тъкан води до неправилно триене между костите. Симптомите включват тъпа болка в слабините, пробождане при клякане или завъртане и постепенно ограничаване на движенията.

6. Фрактура на бедрената кост

Около 75% от фрактурите на бедрената кост настъпват при жени, най-вече при по-възрастни с остеопороза. Това е спешно състояние с интензивна болка и невъзможност за стъпване, изисква незабавна медицинска помощ.

По-редки причини са ревматоидният артрит, псоас-синдромът, остеомиелитът (инфекция на костта) и вродената тазобедрена дисплазия.

Снимка: Canva

Кога да потърсите лекар?

Консултирайте се с лекар, ако болката продължава повече от седмица или е придружена от куцане, температура, обрив или болка в други стави. Потърсете спешна помощ при болка след падане или травма, деформация на крака или невъзможност да стъпите.

Как се диагностицира и лекува болката?

Диагнозата започва с преглед и анамнеза, последвани от изследвания: кръвни тестове, рентген на стави, ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) или анализ на ставната течност.

Лечението зависи от причината и може да включва:

Домашни мерки , почивка, лед, удобни обувки и контрол на теглото;

Противовъзпалителни лекарства , НСПВС или, при по-тежки случаи, кортизонови инжекции ;

Физиотерапия при болки в таза , упражнения за сила и гъвкавост;

Хирургия , включително смяна на тазобедрена става при неуспех на другите методи.

Снимка: Canva

Хроничната болка в бедрото при жените най-често има ясна и лечима причина, от коксартроза и бурсит до фрактури. Ранното разпознаване на симптоми като болка в слабините при ходене, скованост или ограничена подвижност е ключово. Тази статия има информативен характер и не замества консултацията с квалифициран медицински специалист.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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