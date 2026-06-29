Болката в тазобедрената става е оплакване, което засяга жените значително по-често от мъжете и това не е случайно. Комбинацията от хормонални промени и стави, анатомични особености и по-ограничена подвижност прави женското тяло по-уязвимо.
Експерти обясняват кои са най-честите причини за болки в таза при жените, как да разпознаете тревожните симптоми и какви съвременни възможности за диагностика и лечение съществуват.
Как работи тазобедрената става?
Тазобедрената става е най-голямата носеща тегло става в тялото и работи по принципа „топка в гнездо“, заоблената глава на бедрената кост приляга в чашковидното гнездо на таза, което позволява широк обхват на движение. Около нея са разположени мускули, сухожилия, връзки и малки течни торбички (бурси), които осигуряват стабилност и предотвратяват триенето. Когато някоя от тези структури се възпали или увреди, се появява болка в тазобедрената става.
Защо жените са по-податливи на болки в таза?
Според специалистите по-високата честота при жените се дължи основно на хормоналните промени, особено спадът на естрогена по време на перименопаузата и менопаузата, който се отразява на здравето на сухожилията и хрущяла. Допринасят също по-широкият таз и наследствената предразположеност.
Болката може да бъде остра (внезапна и краткотрайна), епизодична (появяваща се при определени тригери) или хронична (продължаваща над три месеца). Често се придружава от ставна скованост, оток и ограничена подвижност.
Най-чести причини за болка в тазобедрената става при жените
1. Остеоартрит (коксартроза)
Остеоартритът на тазобедрената става, известен още като коксартроза, е най-честата причина при жени над 50 години. При него настъпва износване на хрущяла, костите започват да се трият и се появява постепенно засилваща се болка в слабините, която може да обхваща бедрата и седалището. Типични са сутрешната скованост и усещането за стържене при движение.
2. Бурсит на хълбока
Бурситът на хълбока е възпаление на течните торбички, които омекотяват ставата. Болката е първоначално остра, а с времето става тъпа и се разпространява по външната страна на бедрото. Често се влошава нощем и при лежане на засегнатата страна.
3. Тендинит при жените
Тендинитът при жените засяга сухожилията около ставата. Глутеалната тендинопатия например засяга близо 24% от жените на средна възраст. Болката се усилва при сядане, ходене или качване на стълби и нерядко е свързана с хормоналните промени в менопаузата.
4. Скъсване на лабрума
Скъсването на лабрума, пръстеновидния хрущял, който стабилизира ставата, причинява остра, пробождаща болка в слабините, усещане за „заклещване“ и щракане при движение. По-голям риск имат жени с тазобедрена дисплазия.
5. Тазобедрен импиджмънт (FAI)
При тазобедрения импиджмънт (FAI) излишна костна тъкан води до неправилно триене между костите. Симптомите включват тъпа болка в слабините, пробождане при клякане или завъртане и постепенно ограничаване на движенията.
6. Фрактура на бедрената кост
Около 75% от фрактурите на бедрената кост настъпват при жени, най-вече при по-възрастни с остеопороза. Това е спешно състояние с интензивна болка и невъзможност за стъпване, изисква незабавна медицинска помощ.
По-редки причини са ревматоидният артрит, псоас-синдромът, остеомиелитът (инфекция на костта) и вродената тазобедрена дисплазия.
Кога да потърсите лекар?
Консултирайте се с лекар, ако болката продължава повече от седмица или е придружена от куцане, температура, обрив или болка в други стави. Потърсете спешна помощ при болка след падане или травма, деформация на крака или невъзможност да стъпите.
Как се диагностицира и лекува болката?
Диагнозата започва с преглед и анамнеза, последвани от изследвания: кръвни тестове, рентген на стави, ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) или анализ на ставната течност.
Лечението зависи от причината и може да включва:
- Домашни мерки, почивка, лед, удобни обувки и контрол на теглото;
- Противовъзпалителни лекарства, НСПВС или, при по-тежки случаи, кортизонови инжекции;
- Физиотерапия при болки в таза, упражнения за сила и гъвкавост;
- Хирургия, включително смяна на тазобедрена става при неуспех на другите методи.
Хроничната болка в бедрото при жените най-често има ясна и лечима причина, от коксартроза и бурсит до фрактури. Ранното разпознаване на симптоми като болка в слабините при ходене, скованост или ограничена подвижност е ключово. Тази статия има информативен характер и не замества консултацията с квалифициран медицински специалист.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
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Източници
- Health.com — Болка в тазобедрената става при жените: причини и лечение
- Arthroscopy Journal (Wiley) — Глутеална тендинопатия и увреждания на лабрума
- NCBI Bookshelf (StatPearls) — Анатомия и патология на тазобедрената става
- Arthritis Foundation — Анатомия на тазобедрената става
- NICHD — Описание и видове тазова болка
- MedlinePlus — Болка в тазобедрената става: преглед
- Arthritis Foundation — Кога болката в таза може да означава артрит
- NCBI Bookshelf (StatPearls) — Диагностика и лечение на тазобедрена болка
- American Family Physician (AAFP) — Подход към оценката на тазобедрената болка