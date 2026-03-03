Болката в тазобедрената става е едно от най-честите оплаквания, с което хората се обръщат към ортопед, независимо дали са активни спортисти на 25, или пенсионери на 70.

Но причините за болка в тазобедрената става са далеч по-разнообразни, отколкото повечето хора предполагат. Проблемът не винаги идва от самата става, понякога болката идват от съвсем друго място в тялото.

Разберете седемте най-чести причини за тазобедрена болка, как да ги разпознаете по вида и локализацията на болката, и кога е важно да потърсите специалист.

1. Спортна херния (травма на основните мускули)

Ако усещате болка в слабините, вероятно става въпрос за нараняване на мускулите или меките тъкани в долната част на корема, известно още като спортна херния или атлетична пубалгия.

Снимка: Canva

Тази травма е особено разпространена сред любители на спорта, които извършват резки завои и усуквания без достатъчна физическа подготовка. Лечението включва почивка и при по-сериозни случаи, хирургична намеса.

2. Бурсит на тазобедрената става

Бурситът на тазобедрената става се проявява с болка от външната страна на бедрото, бедрицата и задника. Причината е възпаление на синовиалните торбички, малките „възглавнички", предпазващи сухожилията и мускулите от триене с костта.

„Болката при бурсит не е непременно свързана с движение. Тя може да се усеща постоянно, дори когато лежите върху засегнатата страна", обяснява д-р Шейн Нхо, специалист отртопед, Rush University Medical Center

Бурситът е особено разпространен при хора над 60 години. При леки форми помагат студени компреси, почивка и противовъзпалителни медикаменти. В по-упорити случаи се прилага кортизонова инжекция.

3. Тендонит

Тендонитът се развива при прекомерно натоварване на сухожилията, влакнестите структури, свързващи мускулите с костите. Повтарящи се движения, като ритане на футболна топка, могат да доведат до микротравми, мускулен дисбаланс и силна болка в областта на тазобедрената става и слабините.

Лечението при тендонит е сходно с това при бурсит, почивка, лед и противовъзпалителни средства.

4. Скъсано лабрум

Лабрумът е пръстенът от хрущял, обграждащ тазобедрената ямка и осигуряващ стабилността на ставата. При скъсан лабрум се появяват болки в бедрото или слабините, ограничена подвижност и усещане, че ставата „заключва" или „щрака".

Снимка: Canva

Това увреждане е особено характерно за спортисти и балерини, но може да засегне и хора с анатомични особености на тазобедрената кост. Лечението изисква минимално инвазивна хирургия за възстановяване на лабрума и корекция на костната форма.

5. Гинекологични и тазови проблеми

Изненадващо, болката в таза невинаги произтича от самата тазобедрена става. Тъй като тазовата кухина е плътно населена с органи и тъкани, болните сигнали лесно могат да бъдат объркани.

Ако болката е локализирана основно в слабинната зона и съвпада с овулация или менструация, причината може да е ендометриоза или маточни фиброми. Урологични и гастроинтестинални проблеми, като гастроентерит или простатни нарушения, също могат да имитират болка в тазобедрената става.

При такива симптоми се препоръчва посещение при общопрактикуващ лекар за цялостен преглед и евентуално насочване към специалист.

6. Прищипване на тазобедрената става (импинджмент / FAI)

Прищипването на тазобедрената става, известно в медицината като феморо-ацетабуларен импинджмент (FAI), се наблюдава все по-често при млади хора, занимаващи се с високоинтензивни спортове като кросфит, маратонско бягане или бар класове.

Според специалисти, интензивните натоварвания могат да доведат до деформация на тазобедрените кости, ограничавайки движението в ставата. Освен болка, тази деформация увеличава риска от преждевременен остеоартрит. Лечението включва физиотерапия при болки в бедрото, а в напреднали случаи, хирургична корекция.

Снимка: Canva

7. Остеоартрит и износване на хрущяла

Остеоартритът е сред най-честите причини за хронична, тъпа болка в тазобедрената става. Ставите се сковават и набъбват вследствие на възпаление и прогресивно износване на хрущяла, като в крайна сметка костите започват да се трият една в друга.

Рисковите фактори включват:

Активен спортен живот (маратони, баскетбол и др.)

Затлъстяване

Напреднала възраст

Предишни наранявания

Лечението на артрит варира от почивка, лед и медикаменти до по-агресивни методи като стволовоклетъчна терапия и смяна на тазобедрена става при тежки случаи.

Как да пазим тазобедрените стави здрави

Превенцията е ключова. Ортопедичните специалисти препоръчват:

Контролирайте теглото си , излишните килограми натоварват ставите

Разтягайте се редовно , йога и стречинг поддържат гъвкавостта

Укрепвайте Core мускулите , стабилността на таза зависи от тях

Правете подходящи за възрастта си упражнения за здрави тазобедрени стави

Провеждайте редовни прегледи , ранното откритие спестява усложнения

Снимка: Canva

Кога да посетим ортопед?

Ако болката в тазобедрената става е интензивна, продължителна или ограничава движенията ви в ежедневието, не отлагайте посещението при лекар. Навременната диагностика може да предотврати необратими увреждания и да спести сложно лечение.

Причините за болка в тазобедрената става са многобройни и разнообразни, от спортни наранявания и бурсит до гинекологични проблеми и остеоартрит. Ключът към правилното лечение е точната диагноза, която се базира на типа болка и нейната локализация. Не пренебрегвайте сигналите на тялото си, навременното лечение означава по-бързо възстановяване и по-добро качество на живот.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

