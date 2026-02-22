Болката и слабостта в краката, които се появяват при ходене и отшумяват в покой, често остават недооценен симптом, особено при хората в по-напреднала възраст. Зад тези оплаквания нерядко стои неврогенната клаудикация. То е сред водещите причини за ограничена подвижност при пациенти над 60 години, но може да засегне и по-млади хора.

Какво представлява състоянието, какви са причините за появата му и какви са съвременните възможности за лечение?

Снимка: OpenAI

Какво е неврогенна клаудикация?

Неврогенната клаудикация (известна още като псевдоклаудикация) се появява, когато нервите в лумбалния (долния) отдел на гръбначния стълб се притискат поради стесняване на гръбначния канал — състояние, наречено лумбална спинална стеноза (ЛСС). Резултатът е характерна болка в краката, която се появява и изчезва в зависимост от позата или движението.

Важно е да се прави разлика между неврогенна клаудикация (синдром от симптоми, причинен от притиснат нерв) и лумбалната стеноза (анатомичното стесняване на канала). Те често се срещат заедно и се лекуват съвместно, но не са едно и също нещо.

Симптоми на неврогенна клаудикация

Болките при неврогенна клаудикация са непостоянни и силно зависят от позата. Те обикновено засягат и двата крака и се усилват при определени движения. Типичните симптоми включват:

Остра, стрелкаща или тъпа болка, разпространяваща се надолу по крайниците;

Парене, изтръпване или мравучкане в краката;

Умора и слабост в крайниците;

Усещане за тежест в краката;

Крампи в краката.

Характерно е, че стоенето, ходенето и накланянето назад влошават болката, докато седенето, накланянето напред и изкачването на стълби носят облекчение. В тежки случаи може да се стигне до загуба на контрол над пикочния мехур или червата, което е сигнал за спешна медицинска помощ.

Снимка: OpenAI



Причини и рискови фактори

В основата на неврогенната клаудикация стои лумбалната спинална стеноза, която може да бъде придобита или вродена.

Придобита лумбална стеноза

Това е най-честата форма и се развива с напредване на възрастта. Причините включват:

Травми на гръбначния стълб (напр. при катастрофа);

Хернии на гръбначните дискове;

Спинална остеоартроза (износване на ставите);

Анкилозиращ спондилит (възпалителен артрит);

Остеофити (костни израстъци);

Тумори на гръбначния стълб.

Тъй като е свързана предимно с дегенерация, придобитата ЛСС засяга най-често хората на 60–70-годишна възраст.

Вродена лумбална стеноза

При вродената форма човек се ражда с по-тесен гръбначен канал. Симптомите могат да се появят още на 30–40-годишна възраст, тъй като дори незначителни дегенеративни промени са достатъчни за появата на клаудикация.

Диагностика

Няма единен „златен стандарт" за диагностика на неврогенната клаудикация. Лекарят прави преглед въз основа на медицинската история, физикален преглед и образни изследвания. Важни въпроси, които специалистът ще зададе:

Болката постоянна ли е или се появява периодично?

Влошава ли се при определени движения или пози?

В единия или двата крака е болката?

Имате ли история на болки в долната част на гърба?

Образните изследвания включват рентгенография, компютърна томография (КТ) и ядрено-магнитен резонанс (ЯМР). Експертите от Columbia University Irving Medical Center посочват ЯМР като предпочитан метод, тъй като позволява по-добра визуализация на меките тъкани около гръбначния мозък.

Снимка: Canva



Лечение на неврогенна клаудикация

Лечението обикновено започва с консервативни методи, а хирургията се разглежда само при неуспех на останалите подходи.

1. Медикаментозно лечение

Нестероидните противовъзпалителни средства (НСПВС) като ибупрофен и напроксен са първа линия на лечение. При нужда лекарят може да предпише и по-силни рецептурни препарати. Дългосрочната употреба носи рискове за стомаха и черния дроб.

2. Физиотерапия и ерготерапия

Физиотерапията включва упражнения за разтягане, укрепване на мускулите и аеробни натоварвания с цел подобряване на стойката и стабилизиране на лумбалните мускули. Ерготерапията учи пациентите на правилни техники за избягване на болката в ежедневието.

3. Епидурални стероидни инжекции

При неуспех на по-малко инвазивните методи, кортизонови инжекции в епидуралното пространство могат да намалят възпалението и болката. Дълготрайното им приложение обаче е свързано с определени рискове.

4. Хирургично лечение — ламинектомия

Когато другите лечения са неефективни и качеството на живот е значително нарушено, се пристъпва към операция. Ламинектомията декомпресира лумбалния гръбнак чрез частично или пълно отстраняване на части от прешлените. Може да се извърши лапароскопски или като открита операция.

Според данни, цитирани от Columbia University Irving Medical Center, между 85% и 90% от пациентите постигат трайно или дори постоянно облекчение на болката след ламинектомия.

Снимка: pixabay

Ходенето като терапия

Въпреки болката, ходенето може да бъде полезно при неврогенна клаудикация. Клиничните насоки, публикувани в Journal of Pain (2021), препоръчват тренировки на бягаща пътека с частична подкрепа на телесното тегло като ефективен начин за постепенно увеличаване на изминатото разстояние без допълнително натоварване на гръбнака. Увеличаването на изминатото разстояние е ключова цел на лечението.

Неврогенната клаудикация е сериозно, но лечимо състояние. Ранното разпознаване на симптомите, особено болки в гърба и краката при ходене, е ключово за навременното лечение и предотвратяването на влошаване на подвижността. Съвременната медицина предлага широк спектър от консервативни и хирургични методи, съобразени с индивидуалното състояние на пациента.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

—--------------------------------------------------

Източници