Нова терапия може да отърве милиони хора от болезнените болки в гърба

Болките в гърба засягат около 1/10 от световното население. Над 620 милиона души по света страдат от болки в различна част от гърба, а прогнозите на Световната здравна организация (СЗО) са, че до 2050 година общият брой ще прехвърли 840 милиона души.

По последни данни в България около 80% от хората изпитват болки в гърба в даден момент от живота си, като прогнозите са, че този процент ще достигне 90% в следващите 20 години. Причините са много, но застаряващото население и заседналият начин на живот са водещи.

Може да е трудно да се намерят лечения за болките в гърба, които предлагат трайно облекчение или каквото и да е облекчение.

Ето защо изненадващо ново проучване, публикувано съвсем наскоро, привлече общественото и клиничното внимание, показвайки, че възрастни с инвалидизираща болка в долната част на гърба, имат трайно подобрение, пише здравният портал WebMD.

Какво означава когнитивно функционална терапия

Когнитивно функционалната терапия (КФТ) (наричана понякога и когнитивно поведенческа терапия) е ориентиран към пациента, биопсихосоциален подход за управление на мускулно-скелетната болка, особено хроничната болка в долната част на гърба, който се фокусира върху справянето, както с физическите, така и с психологическите фактори, допринасящи за болката и инвалидността.

Тя набляга на съвместната връзка между пациента и терапевта, помагайки на страдащите да разберат болката си в собствения си контекст и да развият стратегии за самоконтрол.

Доказани дълготрайни ползи от новия вид терапия

Лечението, наречено когнитивно-функционална терапия (КФТ), съчетава физиотерапия с подход, базиран на психология.

КФТ „учи пациентите как да управляват собствените си симптоми, какво означава тяхното болезнено преживяване и как могат да продължат напред, без да се нараняват“, обяснява Чад Кук, физиотерапевт и доктор в университета Дюк (Северна Каролина)

Обучението на хората да се справят сами с болката е крайъгълният камък на подхода, казва Кук. Това е „защото авторите виждат подобрение в следващите три години – което е много рядко и необичайно“.

Проучването включва 312 възрастни в Австралия със средно ниво на болка от 4 или повече по 10-степенна скала – достатъчно, за да попречи на ежедневния живот и работните дейности.

Снимка: iStock

От тези, които завършват курса на когнитивно-функционална терапия (което включва 7 сесии от 30 до 60 минути в продължение на 12 седмици, плюс осма „подсилваща“ сесия на 26-ата седмица), повече от 40% отбелязват подобрение в нивото си на активност – и поддържат това подобрение след 3 години, в сравнение с 17% в контролната група, която получи обичайните грижи.

Степента на болка спада средно с 2 пункта спрямо намаление с 1 точка на хората, които прилагат обичайни грижи за болките си, като това също се запазва след три години.

Новата терапия е последен шанс за облекчение

Когнитивно функционалната терапия помага на хората, при които нищо друго не действа до момента. Повечето участници в проучването не очакват лечението да подейства, вероятно защото другите лечения, които опитват, са неуспешни.

„Лошите резултати от традиционните подходи са една от причините, поради които авторите създадоха когнитивно-функционална терапия“, коментира доктор Чад Кук. „Преди да се откажете, си струва да поговорите с лекар, специалист по тази терапия, за да определите дали този подход е подходящ за вас.“

Хората с най-тежки болки в долната част на гърба на практика има какво най-много да спечелят – те са тези, които обикновено извличат най-голяма полза, показва проучването.

Новата терапия е с нисък риск

КФТ е нискорискова и може да се практикува навсякъде. Няма ясна терапия за болки в кръста и много опции – като хирургията или опиоидите – крият не малки рискове. Изследванията на повечето лечения показват смесени резултати и учените все още не разбират как да ги приспособят към отделните пациенти. Но всеки може да приложи когнитивно функционална терапия навсякъде.

Снимка: iStock

Комбинация от движение и психотерапия

Курсът на КФТ е силно персонализиран, но може да включва:

Адаптиране на терапията въз основа на причината за болката ви – например стара травма на гърба или минала операция – и вашия опит от лечения, които не са дали резултат.

Проследяване на точното време и място, където се появява болката – например дали се влошава, когато седите, качвате стълби или след определени движения.

Оспорване на безполезни вярвания за болката, като „Никога повече няма да мога да работя“ или „Позата ми е грешна“.

Практикуване на специфични движения и психологически стратегии с терапевта – като да се научите да се движите въпреки дискомфорта, да тренирате тялото си да не реагира с напрежение (известно като мускулна защита) и вместо това да се фокусирате върху отпускането на мускулите (което може да облекчи болката).

Пренаучаване на ежедневни движения, които са важни за вас – като стоене или седене без болка, разхождане на кучето или каране на велосипед – заедно с тренировки за сила и навици на живот, които подпомагат възстановяването.

Развиване на полезни вътрешни монолози, като „Станах съзнателен за реакцията си към болката“ или „Вече не се страхувам от болката си“

Тъй като това е нововъзникваща терапия, може да не е лесно да откриете подобен физиотерапевт, обучен за провеждането й. Ако не може да намерите такъв, препоръките на експертите са да потърсите „по-скоро треньор, който ви помага да разберете болката в гърба си и ви дава умения и увереност да се върнете към активност“.