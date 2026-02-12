Дисплазията е растеж на анормални клетки в тъкани или органи. Това може да се случи във всяка част на тялото.

Може да чуете термина „цервикална дисплазия“ след цитонамазка. Или „дисплазия на тазобедрената става“ след образни изследвания на кърмаче или малко дете.

Важно е да знаете, че дисплазията не е рак. Някои видове обаче са предракови, а други са свързани с развитието.

Тази статия ще ви помогне да разберете какво представлява дисплазията, как се различава от рака, кои органи може да засегне и какви са опциите за наблюдение и лечение.

Какво представлява дисплазията: Какво е и какво НЕ е рак?

Ако резултатите от теста показват, че имате дисплазия, това означава, че имате анормални клетки.

Това не е диагноза за рак. Нормалните здрави клетки понякога се променят анормално, което води до дисплазия. Под микроскоп тези клетки могат да изглеждат леко, умерено или силно анормални. Тези клетки не могат да навлязат в съседните тъкани и може да се развият в рак, а може и да не се развият.

Рискът дисплазията да се превърне в рак без лечение варира според типа и степента на тежест.

Може да отнеме 15-20 години, докато анормалните клетки на шийката на матката се превърнат в рак. Това може да стане по-бързо, ако имате отслабена имунна система.

Как дисплазията се различава от раковите клетки

Раковите клетки имат различни анормални размери и форми и са подредени по различен начин от здравите клетки. Ядрото на раковата клетка обикновено съдържа прекалено много ДНК и изглежда по-голямо и по-тъмно от нормалното ядро. Раковите клетки могат да нахлуят в съседните тъкани. Без лечение ракът ще продължи да расте и да се разпространява.

Снимка: iStock

Кои части на тялото могат да бъдат засегнати от дисплазия?

Дисплазията може да засегне почти всяка част на тялото. Някои видове предракова дисплазия са:

Аногенитална дисплазия : засяга маточната шийка, влагалището, вулвата, пениса, скротума или ануса

Дисплазия на дебелото черво

Дисплазия на ларинкса : засяга гласните връзки

Миелодиспластичен синдром : засяга костния мозък

Орална дисплазия : засяга небцето, устната кухина, бузите, езика, венците и устните

Видове дисплазия, свързана с развитието

Този вид дисплазия засяга формирането на тъкани и органи и включва:

Ектодермална дисплазия : засяга кожата, потните жлези, косата, зъбите и ноктите

Дисплазия на тазобедрената става : състояние, при което ставата не се формира правилно

Скелетна (костна) дисплазия : засяга развитието на костите

Различни типове анормален клетъчен растеж

Освен дисплазията, има и други форми на анормален клетъчен растеж:

Хиперплазия : Анормално, неконтролирано увеличение на броя на клетките. Клетките са нормални, но имат потенциал да станат ракови.

Метаплазия : Един вид зряла клетка се замества с друга, която обикновено не се среща в този тип тъкан. Това не е рак, но е рисков фактор за рак.

Дисплазия : Клетките изглеждат ненормални. Това не е рак, но може да прогресира до рак.

Неоплазия : Анормален, неконтролиран растеж на нови клетки или тъкани. Растежът се нарича неоплазма, която може да бъде злокачествена (ракова) или доброкачествена (неракова).

Как се открива дисплазията?

Тъй като често няма симптоми, може да разберете, че имате цервикална или вагинална дисплазия след рутинен скрининг с цитонамазка или дисплазия на дебелото черво след скринингова колоноскопия.

Снимка: iStock

Ако има признаци или симптоми, лекарят може да предпише диагностични изследвания като Пап тест, колпоскопия или биопсия за изследване на клетките под микроскоп. При дисплазия в развитие могат да се използват образни изследвания като ултразвук или рентген.

Какво означават резултатите от тестовете

Общо взето, дисплазията се категоризира като:

Нискостепенна дисплазия : Клетките са леко анормални, но не приличат на ракови

Високостепенна дисплазия : Клетките са умерено до силно анормални и могат да изглеждат по-скоро като рак

Като цяло, по-високата степен показва по-висок риск от развитие на рак. Въпреки това, повечето жени, които имат анормални резултати от скрининг на маточната шийка, нямат рак.

Симптоми на дисплазия според засегнатата част на тялото

Малко вероятно е да имате някакви признаци или симптоми, свързани с лека дисплазия, поради което тя често се открива чрез рутинни изследвания.

Някои хора с полипи на дебелото черво имат кървене, но повечето нямат симптоми. В някои случаи цервикалната дисплазия може да причини:

Анормални вагинални секреции или кървене между менструациите

Кървене след полов акт или по време на менопауза

Болезнен полов акт

При дисплазия в развитие на тазобедрената става, главата на тазобедрената става не пасва добре в гнездото. Признаците могат да включват необичайна походка и неравна дължина на краката.

Кога е необходимо лечение при дисплазия?

Дисплазията не винаги прогресира до рак и може да отшуми без лечение. Но няма начин да се предскаже с точност дали това ще се случи. Лекарят може да препоръча „внимателно изчакване” или стратегия за наблюдение, вместо активно лечение.

Защо понякога се избира наблюдение

Причините за отлагане на лечението включват:

Нисък риск : Имате нискостепенна дисплазия, която вероятно ще изчезне без намеса, а освен това няма други фактори, които да ви излагат на висок риск от развитие на рак. С внимателно наблюдение все пак можете да забележите признаци на прогресиране на заболяването на ранен етап.

Избягване на свръхлечение : Ако дисплазията отшуми сама, няма да трябва да се справяте с потенциалните рискове от терапията.

Не е необходимо : Полипите в дебелото черво обикновено се отстраняват по време на колоноскопията.

Кога се препоръчва незабавно лечение

Но лекарят може да препоръча незабавно лечение по различни причини:

Висок риск : Имате високостепенна дисплазия, която е по-вероятно да се превърне в рак. Други фактори повишават риска от развитие на рак.

Предотвратяване на усложнения : Нелекуваната дисплазия на тазобедрената става може да доведе до необратими увреждания и ранен артрит.

Спокойствие : Изчакването и повторните тестове могат да бъдат много стресиращи

Проследяване и повторни изследвания при дисплазия

Дори ако не се нуждаете от незабавно лечение, вашият лекар вероятно ще препоръча повторение на теста в рамките на няколко месеца или години.

Снимка: Canva

За цервикална дисплазия това зависи от фактори като:

Резултати от предишни скринингови изследвания

Всякакви предишни лечения за промени в цервикалните клетки

Възраст и общо здравословно състояние

Ако сте имали полипи на дебелото черво с високостепенна дисплазия, може да се наложи по-рано проследяваща колоноскопия от обичайното.

Как да се справите с тревожността при диагноза дисплазия

Ако подходът „изчакай и наблюдавай" ви стресира, е напълно разбираемо. Но имайте предвид, че нямате рак и може никога да не се нуждаете от лечение за дисплазия. Активно наблюдение може да ви помогне да избегнете ненужни лечения.

Някои начини за управление на тревожността включват:

Прогресивна мускулна релаксация

Дихателни упражнения

Вид терапевтична техника

Опитайте се да прекарате известно време на открито

Много проучвания показват ползите от действителното или дори виртуално излагане на природата върху психичното здраве.

Може ли дисплазията да изчезне сама?

Да, лека дисплазия често отшумява самостоятелно без медицинска намеса.

Начин на живот и здравословни навици за намаляване на риска

Някои фактори от начина на живот могат да помогнат за намаляване на риска от развитие на определени видове рак:

Не пушете

Бъдете физически активни и поддържайте здравословно тегло

Хранете се здравословно, като се фокусирате върху растителни храни и ограничавате червеното месо и алкохола

Ваксинирайте се срещу HPV (човешки папиломен вирус) – той може да доведе до рак на маточната шийка

Правете редовни скринингови изследвания за рак, както е препоръчано

Ако сте получили диагноза дисплазия, запазете спокойствие.

Консултирайте се с вашия лекар за най-подходящия план за наблюдение или лечение според вашата конкретна ситуация.

Здравословният начин на живот и редовните медицински прегледи остават вашите най-добри инструменти за поддържане на доброто здраве.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

