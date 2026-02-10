Рядко чувате за хора, диагностицирани с рак на сърцето. Това е така, защото първичните тумори на сърцето – тези, които произхождат от самото сърце – са рядкост.

Само около 10% от всички първични сърдечни тумори са ракови, което би засегнало приблизително 8000 души по света.

За сравнение, според данни на Световната здравна организация (СЗО) ракът на гърдата засяга повече от 2.3 милиона жени само за една година.

Какво представлява ракът на сърцето?

Ракът на сърцето възниква, когато болните клетки растат неконтролируемо върху или близо до сърцето ви. Тези клетки образуват тумор. Това заболяване се разделя на два основни типа:

Първичен рак на сърцето

Това е рак, който започва директно в сърцето. Първичният сърдечен рак е изключително рядък. Най-честият тип при възрастни е ангиосарком – злокачествен тумор на меките тъкани. Други подтипове на саркома също могат да засегнат сърцето и големите кръвоносни съдове (аортата и белодробните артерии).

Вторичен (метастатичен) рак на сърцето

По-често срещан е вторичният сърдечен рак, който възниква когато ракови клетки от друг орган се разпространят (метастазират) към сърцето. Метастатичният рак на сърцето е 30 до 40 пъти по-вероятен от първичния. Той може да се разпространи от:

Рак на белите дробове

Рак на гърдата

Рак на хранопровода

Рак на бъбреците

Рак на кожата (меланом)

Левкемия (рак на кръвта)

Лимфом (рак на лимфната система)

Рак на тимусната жлеза

Защо ракът на сърцето е толкова рядък?

Сърцето съдържа главно съединителна тъкан и мускулни клетки, които не се обновяват много бързо. Това ги прави изключително устойчиви на превръщане в ракови клетки.

Раковите клетки растат и се размножават по-енергично в епителната тъкан. Този вид тъкан е склонна да се обновява по-бързо и затова е по-податлива на мутация (грешка в репликацията), която може да доведе до рак.

Епителната тъкан покрива повечето органи. Гърдите също имат тази тъкан. Поради тази причина ракът по-често засяга тъкани в гърдите и органи като дебелото черво, панкреаса, белите дробове и кожата.

Колко често се среща ракът на сърцето?

Първичният рак на сърцето засяга по-малко от 2 на 100 000 души всяка година. Сърдечните тумори са рядкост. Почти 9 от 10 първични сърдечни тумора са доброкачествени (не са рак).

Симптоми на рак на сърцето

Един от най-тревожните аспекти на сърдечния рак е, че много хора нямат симптоми, докато заболяването не напредне значително.

Ранни признаци

Внезапна, необяснима сърдечна недостатъчност е главен признак за рак на сърцето. Може да изпитате:

Задух и силна умора (ако туморът притиска камера на сърцето) – това може да се случи и ако туморът расте в сърцето ви и влияе върху това колко добре функционира клапата.

Други симптоми включват:

Аритмия (неправилен сърдечен ритъм) или ускорен пулс

Болки в гърдите

Припадък

Перикарден излив (допълнителна течност около сърцето)

Загуба на тегло

Симптоми при разпространение на рака

Първичният рак на сърцето може да се разпространи към други части на тялото, най-често към нервната система (гръбначен мозък или мозък) и белите дробове. Симптомите включват:

Хронична болка в гърба

Объркване или проблеми с паметта

Кашляне с кръв

Причини и рискови фактори

Какво причинява рак на сърцето?

Причината за ангиосарком остава неизвестна, въпреки че излагането на радиация и някои токсини може да играе роля.

Според проучвания, генетиката също има значение. Ангиосаркомите на сърцето понякога засягат множество членове на едно и също биологично семейство. Учените смятат, че определени хора са по-склонни към този вид рак поради наследствени генетични мутации, особено в гена POT1 (protection of telomeres protein 1). Родител с тази генна мутация може да я предаде на биологичните си деца.

Рискови фактори

Всеки може да развие рак на сърцето, но заболяването е по-вероятно да засегне:

Мъжете между 30 и 50 години (макар разликата между половете да е минимална)

Хора, които пушат

Хора със СПИН

Усложнения на рака на сърцето

Ракът на сърцето засяга сърдечната функция. Той може да доведе до множество потенциално животозастрашаващи проблеми. При сърдечен тумор има по-висок риск от:

Инфаркт

Инсулт

Тежка сърдечна недостатъчност

Кръвни съсиреци (когато части от тумора се откъснат и преминат през кръвния поток)

Белодробна емболия (при разпространение към белите дробове)

Проблеми със сърдечните клапи

Проблеми със сърдечния ритъм (когато ракът е близо до проводната система)

Перикардит (възпаление на сърдечния сак)

Как се диагностицира рака на сърцето

Тъй като ракът на сърцето е толкова рядък, лекарите могат да поставят погрешна диагноза за причината за сърдечните проблеми.

При хора с рак на сърцето, лекарите често откриват тумора, докато търсят причината за сърдечните проблеми. Може да Ви бъдат направени едно или повече от тези изследвания:

Диагностични тестове:

Пълна кръвна картина (ПКК)

Рентгенова снимка на гръдния кош

КТ (компютърна томография) скенер или ЯМР (ядрено магнитен резонанс)

Ехокардиограма

Електрокардиограма (ЕКГ)

Коронарна ангиография и сърдечна катетеризация

Коронарна компютърна томографска ангиография (CTA)

Лечение на рак на сърцето

Може ли ракът на сърцето да се излекува?

Не. В момента няма лечение за рак на сърцето.

Терапевтични опции:

Химиотерапия и лъчетерапия (или комбинация от двете) понякога могат да свият сърдечния тумор и да облекчат симптомите. Ако друг рак се е разпространил към сърцето, лекарят ще лекува първичния рак.

Хирургия за отстраняване на тумора може да бъде опция в зависимост от:

Местоположението и размера на тумора

Общото здравословно състояние и възраст на пациента

При успешно пълно отстраняване на тумора, това може да удължи живота. Тези операции са изключително сложни и се препоръчват в специализирани центрове. В някои случаи хирурзите извършват автотрансплантация – отстраняват сърцето, оперират го и го поставят обратно, докато машина поддържа кръвообращението.

Трансплантация на сърце или изкуствено сърце са опции в някои случаи.

Странични ефекти на лечението:

Гадене и повръщане

Умора

Сърдечна недостатъчност

Кървене

Кръвни съсиреци

Инфекции

Продължителност на живота при рак на сърцето

Ракът на сърцето е труден за лечение. След лечение той често се връща (рецидивира) и може да се разпространи към други части на тялото.

Статистики за оцеляване:

Без хирургично лечение : средната продължителност на живота е около 6 месеца след диагнозата

С хирургично лечение : хората могат да живеят повече от 1 година

При пълно отстраняване на тумора : някои пациенти оцеляват няколко години

Процент на преживяемост при първичен рак на сърцето:

50% през първата година

24% през третата година

19% през петата година

Вторичният (метастатичен) рак на сърцето също има лоша прогноза.

Въпреки че ракът на сърцето е изключително рядък, разпознаването на симптомите може да спаси живот.

Ранната диагностика и специализирано лечение са ключови за управление на това сложно заболяване. Не пренебрегвайте симптомите и редовно провеждайте профилактични прегледи.

