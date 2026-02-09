Много пациенти живеят месеци с рак на костите, без да знаят. Въпреки че доброкачествените (неракови) костни тумори са по-често срещани от злокачествените, злокачественият рак на костите може да бъде агресивен и да се развие бързо.

Именно поради тази причина ранното откриване и лечение са от изключителна важност.

Въпреки че ранното откриване е възможно, много фактори могат да доведат до забавяне на диагнозата във времето.

Например, болката е най-честият симптом на рака на костите, но в началото може да не се проявява постоянно, което може да създаде впечатление, че няма нищо притеснително.

Защо ракът на костите остава недиагностициран толкова дълго

Някои специалисти отбелязват, че забавянето на диагностицирането може да се дължи на факта, че ракът на костите е рядко заболяване, съставляващо по-малко от 1% от всички случаи на рак, а общопрактикуващите лекари срещат много малко случаи през цялата си кариера, което затруднява разпознаването на рак на костите, ако и когато той се появи при пациенти

Експертите идентифицират три основни причини за забавена диагноза на рак на костите:

1. Неспецифични симптоми

Болката в костите може да бъде причинена от множество здравни състояния – от обикновени мускулно-скелетни наранявания до артрит. Това прави симптомите на рак на костите трудни за разграничаване и следователно да не се разглеждат като причина за безпокойство.

2. Периоди без симптоми

При някои пациенти болката и подуването временно изчезват, което кара, както лекарите, така и самите болни да смятат, че проблемът е преминал. Тези "тихи" периоди допълнително забавят диагностицирането.

3. Рядкост на заболяването

Доброкачествените костни тумори са значително по-чести от злокачествените, което води до ниска степен на подозрение при първоначалния преглед.

Как се диагностицира рак на костите: Процесът стъпка по стъпка

Тъй като няма широко препоръчителни скринингови програми за рак на костите (за разлика от рака на гърдата или рака на дебелото черво), симптомите остават ключова част от процеса по диагностициране.

Основни признаци, които изискват внимание:

Постоянна болка в костите, която не отшумява

Подуване или оток в определена област

Чувствителност около ставите

Бучка в ръцете, краката, гръдния кош или таза

Температура без явна причина

Спонтанни фрактури

Диагностичен протокол

Според медицинските експерти, точната диагноза на рак на костите изисква няколко етапа:

Медицинска история и физически преглед – Лекарят оценява симптомите и прави детайлен преглед.

Образни изследвания

Рентгенова снимка

МРТ (магнитно-резонансна томофграфия)

КТ скенер

ПЕТ скенер

Костна сцинтиграфия

Биопсия – Въпреки че образните изследвания могат силно да насочват към рак на костите, само биопсията и микроскопското изследване на тъканта дават окончателна диагноза.

Кръвни изследвания – Помагат за определяне вида костен рак и степента на напредване.

Рак на костите срещу други състояния

Физическият преглед и подробният списък със симптоми са важни, за да се помогне за разграничаването на рака на костите от други костни заболявания, тъй като симптомите на други костни заболявания, като остеопороза и артрит, могат да имитират симптомите на рак на костите.

Артрит:

Болка, подуване и затруднено движение в ставите

При костен рак, разположен близо до става, симптомите могат да наподобяват тези на артрит

И двете състояния се влошават при определени дейности

Остеопороза:

Отслабени кости, склонни към фрактури

Рак на костите също отслабва костите и увеличава риска от счупвания

Множествен миелом:

Рядък вид рак на кръвта, който също може да причини болки в костите и отслабване на костите

Болките в костите често е в ханша, долната/средната част на гърба или гръдния кош

Имайте предвид, че болката в костите може да означава много различни неща.

Ако изпитвате болки в костите, които не изчезват или се появяват и изчезват, говорете с лекар, за да може той да проучи причините и да разработи план за лечение, ако е необходимо.

Рак на костите: Скорост на прогресията

Проучванията показват, че продължителните симптоми на рак на костите са свързани с по-големи тумори и по-високи нива на метастази (разпространение на рака).

Различните типове костен рак прогресират с различна скорост:

Остеосарком и Сарком на Юинг: Растат бързо и се разпространяват към други части на тялото, най-често белите дробове

Хондросаркома: Обикновено се развива бавно, но също може да расте бързо и да метастазира

Бързата прогресия при някои видове прави ранната диагноза изключително важна.

Лечение и прогноза на рак на костите

Когато се диагностицира ракът на костите, лечението зависи от:

Вид на рака на костите

Размер на тумора

Разположение на тумора

Стадий на заболяването

Лечението на рак на костите включва:

Хирургично лечение (основен метод)

Химиотерапия

Лъчетерапия

Таргетна терапия

Криотерапия

Според данни от 2012-2018 г., 5-годишната преживяемост при остеосарком е:

76% в локализиран стадий (ракът не се е разпространил от костта, в която е възникнал)

64% в регионален стадий (ракът се е разпространил извън костта, в която е възникнал, към близки кости или органи/тъкани)

24% в отдалечен стадий (ракът се е разпространил в отдалечени части на тялото)

Важно е да се отбележи, че лечението непрекъснато се подобрява, и пациентите, диагностицирани бързо, могат да имат добра прогноза.

Ракът на костите може да остане недиагностициран дълго време поради неспецифичните си симптоми. Ключът към успешното лечение е ранната диагностика и лекарска намеса.

Не пренебрегвайте постоянни или повтарящи се болки в костите, подуване или оток в определени области, поява на бучки в ръцете, краката или гръдния кош или прекалена чувствителност около ставите.

Навременното насочване към онкологичен център подобрява качеството на живот и преживяемостта.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

