За хората, живеещи с чернодробни увреждания, изборът на храна може да има значение далеч отвъд контрола на теглото или холестерола.

Ново изследване, проведено от научен екип на Университета Rutgers, показва, че намаляването на приема на протеини в диетата може потенциално да намали риска от рак на черния дроб или да забави прогресията му след началото му, поне според ранните тестове върху лабораторни животни.

Снимка: Canva

Публикувано в престижното научно списание Science Advances, изследването установява, че мишки, хранени с нископротеинова диета, развиват чернодробни тумори по-бавно и имат по-ниска смъртност от заболяването. Откритието допълва нарастващата теория в изследването на рака: когато нормалната химия на даден орган е нарушена, натрупаните странични продукти могат да преоформят средата, в която растат туморите.

Защо това изследване е важно

Ракът на черния дроб в Европейския съюз остава изключително предизвикателство за здравните системи, като често се диагностицира в твърде напреднал стадий за ефективно лечение. В ЕС средната петгодишна преживяемост варира между 12% и 19%, в зависимост от региона. Според данните на Европейската информационна система за рака (ECIS), през последните години в държавите членки се регистрират средно над 80 000 нови случая годишно, а броят на смъртните случаи достига приблизително 75 000 на година.

Още по-тревожна е статистиката за хората в риск страда от мастен черен дроб, състояние, което може да прогресира до цироза и рак. Вирусният хепатит и прекомерната консумация на алкохол също значително повишават този риск.

Снимка: Canva

„Ако имате чернодробно заболяване или увреждане, което пречи на черния ви дроб да функционира правилно, трябва сериозно да обмислите намаляване на приема на протеини, за да намалите риска от развитие на рак на черния дроб", коментира д-р Уей-Ксин Зонг, старши автор на изследването и професор в Rutgers Ernest Mario School of Pharmacy, член на Програмата за метаболизъм и имунология на рака в Rutgers Cancer Institute – единственият NCI-одобрен цялостен онкологичен център в щата.

Преработката на амоняк: Скрит двигател на рака

Когато хората консумират протеини, азотът, съдържащ се в тях, може да бъде превърнат в амоняк, вещество, което е токсично за тялото и особено вредно за мозъка. При здрава чернодробна функция, амонякът се преобразува в урея и безопасно се елиминира чрез урината.

„Клиничното наблюдение, че механизмът за обработка на амоняк в черния дроб обикновено е нарушен при пациенти с рак на черния дроб, е старо десетилетия", споделя д-р Зонг. „Въпросът, който остава без отговор до момента, е дали това нарушение и произтичащото натрупване на амоняк са последица от рака или са двигател на туморния растеж."

Експерименти с мишки разкриват туморния механизъм

За да тестват дали нарушената преработка на амоняк стимулира рака или е просто страничен продукт, екипът на д-р Зонг използва техника за предизвикване на чернодробни тумори при мишки, без да увреждат системата за елиминиране на амоняка. След това учените използват генно редактиращи инструменти, за да деактивират ензимите за преработка на амоняк при част от животните и сравниха резултатите.

Снимка: DELL-E

Резултатите бяха поразителни:

Мишките с деактивирани ензими и по-високи нива на амоняк развиха по-тежки туморни образувания

Те имаха значително по-бърза смъртност в сравнение с тези с функциониращи системи

Екипът проследява пътя на допълнителния амоняк и откри нещо неочаквано: той не просто се натрупва като отпадък. Вместо това се пренасочва в суровини, от които раковите клетки се нуждаят за размножаване.

„Амонякът влиза в аминокиселини и нуклеотиди – и двете са вещества, от които туморните клетки зависят за растеж", обяснява д-р Зонг.

Намаляването на диетичния протеин забавя туморния растеж

С открития механизъм, изследователите тестват практически лост за контрол: по-малко протеини в диетата. Мишките, хранени с нископротеинова храна, показаха много по-бавен туморен растеж и преживяване значително по-дълго от мишките, хранени със стандартни протеинови нива.

Кой трябва да обмисли промяна в диетата?

Хората със здрав черен дроб не трябва да се притесняват, техните системи могат да се справят с нормален прием на протеини. Това откритие обаче има значителни последици за многото хора, живеещи с:

Рак на черния дроб

Мастен черен дроб

Вирусен хепатит

Други чернодробни увреждания

Внимание: Не си предписвайте диета сами

Д-р Зонг предупреждава срещу самостоятелното прилагане на нископротеинова диета без медицински съвет. Грижата за онкологични пациенти често подчертава по-високия прием на протеини, за да се запазят мускулната маса и сила по време на лечението. Прекалено строгото ограничаване може да се обърне срещу пациента, като влоши слабостта.

Снимка: Canva

„Най-добрата цел вероятно зависи от диагнозата, общото хранене и колко добре черният дроб елиминира амоняка", коментира той, „но намаляването на протеините може да има смисъл за хора с повишени нива на амоняк."

„Намаляването на консумацията на протеини може да е най-лесният начин да се понижат нивата на амоняк", добавя д-р Зонг.

Нова перспектива за превенция на рак на черния дроб

Новото изследване от 2026 г. предлага обещаваща перспектива за превенция и забавяне на рак на черния дроб чрез проста диетична промяна. Разбирането как нарушеният азотен метаболизъм и натрупването на амоняк допринасят за канцерогенезата, отваря врата към персонализирани хранителни стратегии за пациенти с чернодробни заболявания.

Въпреки че резултатите са обещаващи, е важно всяка диетична промяна да се обсъди с лекуващия лекар, особено при хора, преминаващи през онкологично лечение. Здравословното хранене за черния дроб може да бъде мощен инструмент за подкрепа на чернодробната функция и намаляване на риска от тумори, но трябва да бъде балансирано с индивидуалните нужди на всеки пациент.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Източници: