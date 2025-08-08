Милиони хора по света, страдащи от омазняване на черният дроб, са изправени пред сериозен риск от развитие на рак. Ново откритие на изследователи от университета Макмастър в Канада, в сътрудничество с компанията Espervita Therapeutics, предлага надежда за по-ефективно лечение на животозастрашаващото заболяване, съобщава Medical Xpress.

Откритието, публикувано в медицинското списание Nature, представя нови възможности за забавяне на растежа на тумори и засилване на естествените защитни сили на организма.

Раковите клетки в черния дроб се развиват добре в мазнини, което представлява сериозен риск за милиони хора, страдащи от омазняване на черния дроб. Медицинският пробив е особено важен, тъй като настоящите методи за лечение на рак на черния дроб не са много ефективни. По-малко от един на всеки пет души оцелява повече от пет години.

Какво представлява мастната чернодробна болест?

Мастната чернодробна болест, официално известна като метаболитна дисфункция, свързана със стеатозна чернодробна болест (MASLD), представлява сериозен здравословен проблем, чиято честота се увеличава тревожно в световен мащаб.

MASLD е състояние, при което в чернодробните клетки се натрупват прекомерни количества мазнини. Това натрупване, известно като стеатоза, не е свързано с прекомерна консумация на алкохол. В миналото състоянието е наричано неалкохолна мастна чернодробна болест (NAFLD), но новото наименование подчертава метаболитния произход на заболяването.

Причини и рискови фактори

Основните рискови фактори за развитие на мастната чернодробна болест, включват:

Наднормено тегло и затлъстяване

Инсулинова резистентност

Диабет тип 2

Високи нива на холестерол и триглицериди в кръвта

Високо кръвно налягане (хипертония)

В България, където делът на хората с наднормено тегло и затлъстяване е висок, а разпространението на диабет и сърдечно-съдови заболявания е значително, рискът от развитие на мастна чернодробна болест, е особено голям.

По-агресивната форма на заболяването

Мастната чернодробна болест, често протича безсимптомно в ранните си етапи и може да остане недиагностицирано с години. В определени случаите обаче, състоянието може да прогресира до по-тежка форма, наречена метаболитно дисфункционално-асоцииран стеатохепатит (MASH).

Това е по-агресивна форма на заболяването, при която, освен натрупването на мазнини, се наблюдава и възпаление на черния дроб и увреждане на чернодробните клетки. Това възпаление може да доведе до фиброза, цироза (необратимо увреждане на черния дроб) и в крайна сметка, до чернодробна недостатъчност или рак на черния дроб.

Един от най-тежките изходи от метаболитно дисфункционално-асоцииран стеатохепатит е развитието на първичен рак на черния дроб, наречен хепатоцелуларен карцином. Заболяването често се открива в напреднал стадий. Мастната чернодробна болест и метаболитно дисфункционално-асоцииран стеатохепатит днес се смятат за едни от водещите причини за развитието на този вид рак, изпреварвайки дори хепатит B и C в някои области.

Научен пробив в онкологията

Изследователите от университета Макмастър се фокусират върху ензим, наречен АТФ цитрат лиаза (ACLY), който играе ключова роля в превръщането на захарта в мазнини, и разработват лекарство, което блокира или напълно „изключва“ този ензим в черния дроб.

„Това е едно от първите изследвания, които показват, че засягането на метаболизма в туморите дава възможност на имунната система да унищожава клетките на рака на черния дроб и отваря път към по-ефективни стратегии за превенция и лечение на това смъртоносно заболяване“, казва проф. Грегъри Стайнбърг, съдиректор на Центъра за изследване на метаболизма, затлъстяването и диабета в Макмастър.

Значителен напредък в лечението

Резултатите от изследването са обещаващи: туморите са открити и унищожени. Още по-вълнуващо за учените е неочакваното откритие, че положителният имунен отговор не е предизвикан от широко известните Т-клетки, борещи се с рака, а от по-малко известния им братовчед: В-клетките.

„Докато ролята на Т-клетките в борбата с рака е широко призната, приносът на В-клетките е по-слабо проучен. Нашите открития подчертават нова и недооценена досега връзка между метаболизма на рака и медиирания от В-клетките туморен имунитет“, казва Джая Гаутам, автор и научен сътрудник в Медицинския факултет на Макмастър.

Лекарството, което инхибира ензима ACLY, се нарича EVT0185 и е прилагано върху мишки с метаболитно дисфункционално-асоцииран стеатохепатит и рак на черния дроб. При третираните мишки се наблюдават по-малко тумори, като самите тумори са по-уязвими на атаките на имунните клетки, особено на В-клетките.

Изследователите отбелязват, че е необходима още работа, за да се разбере по-добре как блокирането на ACLY в туморите засилва ефекта на имунната система и дали подобен резултат може да се прояви при хората и при други видове рак.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.