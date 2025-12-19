Учени от City of Hope установяват как рядко генетично заболяване може да обясни защо милиони хора без наднормено тегло развиват мастен черен дроб. Откритието има потенциал да промени подхода към лечение на една от най-разпространените метаболитни заболявания в света.

Рядко заболяване хвърля светлина върху глобален здравен проблем

Цитриновият дефицит (CD) е рядко генетично заболяване, което нарушава способността на черния дроб да превръща храната в енергия ефективно. Въпреки че засяга малък брой хора, това състояние може да разкрие ключови механизми, обясняващи как възниква омазняването на черния дроб при милиони хора без наднормено тегло.

Според проучване, публикувано в престижното списание Nature Metabolism, изследователският екип на City of Hope, една от водещите организации за изследване на рак, диабет и други животозастрашаващи заболявания в САЩ, установява как цитриновият дефицит задейства натрупване на мазнини в черния дроб дори при хора без затлъстяване.

Какво представлява цитриновият дефицит?

Цитриновият дефицит е генетично нарушение, при което черният дроб не може да обработва храната по нормалния начин за производство на енергия. Това състояние се характеризира с две необичайни особености:

Почти всички пациенти с цитринов дефицит са с нормално тегло , но въпреки това развиват метаболитно-дисфункционална стеатотична чернодробна болест.

Пациентите споделят отвращение към сладкиши и алкохол.

Тези наблюдения провокират водещия автор на изследването, д-р Чарлз Бренър, международно признат биохимик и носител на катедра Alfred E. Mann Family Foundation в City of Hope, да търси обяснение на този парадокс.

Механизмът зад омазняването на черния дроб при хора без наднормено тегло

Изследователите установяват, че ключът към разбирането на състоянието е натрупването на малка молекула, наречена G3P (глицерол-3-фосфат), която активира протеин с име ChREBP. Този протеин от своя страна "включва" гените, отговорни за синтеза на мазнини в черния дроб.

"Подобно на това как изследването на редки, наследствени случаи на рак на гърдата при мъже доведе до идентифициране на ключови гени, управляващи често срещани случаи при жени, ние използвахме цитриновия дефицит като модел, за да разберем защо черният дроб би генерирал и не би изгарял мазнини при слабо телосложение", обяснява д-р Бренър.

Хормонът, който намалява желанието за сладко

Освен механизма на омазняване, изследването установява как черният дроб "включва" хормона FGF21, който:

Намалява желанието за сладкиши и алкохол.

Активира се при метаболитен стрес .

Подтиква тялото към изгаряне на мазнини.

Според проучването, високите нива на FGF21 при пациенти с цитринов дефицит обясняват тяхното естествено отвращение към захарта и алкохола, защитна реакция на организма.

Значение за лечението на мастен черен дроб

Откритието има потенциал да промени подхода към лечение на метаболитно-дисфункционална стеатотична чернодробна болест, състояние, което засяга над 1 млрд. души по света и увеличава риска от развитие на диабет тип 2 и чернодробен рак.

Мастният черен дроб (стеатоза) е най-често срещан при хора със затлъстяване, но без затлъстяване, имат това състояние, без дори да подозират. При тях черният дроб е "програмиран" да съхранява мазнини, вместо да изгаря енергия.

Потенциални нови терапии за лечение на омазнен черен дроб

Откритията на изследователския екип сочат към няколко обещаващи терапевтични подхода:

Целенасочени лекарства – Когато механизмът G3P-ChREBP активира синтеза на мазнини, той едновременно "изключва" изгарянето на мазнини по начин, който може да бъде блокиран с медикаменти.

Лекарства на базата на G3P – Могат да се предписват за постигане на ефектите на FGF21, а именно: намаляване на апетита за сладко и активиране на механизмите за изгаряне на мазнини.

Приложение при различни групи – Терапиите биха могли да помогнат не само на хора с цитринов дефицит, но и на слаби индивиди с мастен черен дроб, както и на хора, търсещи подпомагане при отслабване и по-здравословен начин на живот.

"Нашата главна цел е да трансформираме разбирането ни за метаболитната дисфункция в осезаеми ползи за хората, изправени пред тези взаимосвързани заболявания", заявява д-р Бренър. "Като помагаме за разкриване на нови начини за лечение на основните причини, това проучване ни доближава една стъпка до постигането на тази цел."

Текущите изследвания ще бъдат ключови за проучване на тези терапевтични възможности, като предлагат надежда на милиони хора с метаболитни нарушения.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

