Рутинният скрининг за остеопороза чрез DEXA сканиране обикновено започва на 65-годишна възраст за жени. Но в определени случаи по-ранното измерване на костна плътност има смисъл. Ето какво показват препоръките и какво съветват специалистите.
Кога жените започват да губят костна маса?
Според д-р Рейчъл Песа-Полак, ендокринолог в NYU Langone, жените достигат своята пикова костна маса в края на 20-те си години. При хора с рискови фактори за костна загуба, фамилна обремененост или нисък индекс на телесна маса, загубата може да започне още тогава.
При повечето жени обаче плътността остава стабилна до късната перименопауза. След това спадът се ускорява рязко заради намаляващите нива на естроген. Загубата на костна маса е най-силна една до две години след последната менструация, обикновено между 45 и 55 години и продължава по-бавно след това.
Допринасят и други фактори:
- медикаменти като стероиди (напр. преднизон);
- лошо хранене и нарушено усвояване на хранителни вещества;
- възрастови промени в метаболизма на калций и витамин D, мускулна загуба и намалена бъбречна функция.
Как работи DEXA сканирането?
DEXA (двойно-енергийна рентгенова абсорбциометрия) е бързо и безболезнено изследване, което с ниска доза рентгенови лъчи измерва минералите в костите – обикновено в гръбначния стълб и тазобедрената става.
Резултатът включва два показателя:
- Т-критерий (T-score) – сравнява плътността ви с тази на здрав млад възрастен. Използва се за диагноза на остеопороза и остеопения при жени след менопауза и мъже над 50 г.
- Z-критерий (Z-score) – сравнява плътността спрямо хора на същата възраст и пол. Прилага се при по-млади жени и мъже под 50 г.
Според препоръките на здравни специалисти всички жени със среден риск трябва да направят DEXA скрининг на 65 г., а тези с по-висок риск, по-рано.
Има ли полза от DEXA сканиране преди 65 г.?
Според д-р Дебора Селмайер от Станфордския университет, изследване преди менопаузата обикновено не е полезно, при младите жени рискът от счупвания е много нисък. Изключение правят случаите със скелетна крехкост, например:
- прием на кортикостероиди или потискащи естрогена медикаменти;
- нискоенергийни фрактури в миналото;
- хранително разстройство, нередовен цикъл или цьолиакия.
Ранната диагностика на остеопороза в късната перименопауза може да помогне за превенция на фрактури, отбелязва д-р Селмайер. Все пак липсват мащабни дългосрочни проучвания, които да доказват, че този подход подобрява крайния резултат.
„Знанието на резултата може да не донесе полза, а само стрес и понякога неподходящо лечение“, предупреждава д-р Селмайер.
Как да поддържате костите си здрави
Вместо ненужно изследване, специалистите съветват ранната профилактика на остеопороза чрез здравословни навици:
- Хранене: достатъчно витамин D, протеини и калций – 1000 mg дневно за жени на 19–50 г. и 1200 mg за жени над 50 г., за предпочитане от храна.
- Движение: комбинация от аеробни и силови тренировки за кости значително забавя загубата на плътност след менопауза.
- Баланс: тренировките за равновесие намаляват паданията.
- Навици: избягвайте тютюнопушенето и ограничете алкохола.
Повечето по-млади жени нямат нужда от DEXA скрининг, освен при ясни рискови фактори, потвърдени след ендокринологичен преглед. По-важна за здравето на костната система е профилактиката през целия живот. Както обобщава д-р Селмайер, грижата за скелетното здраве „е дело на цял живот“.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
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Източници
- Health.com – Защо по-младите жени се подлагат на изследване за костна плътност
- U.S. Preventive Services Task Force – Препоръки за скрининг на остеопороза
- National Institute on Aging – Какво представлява менопаузата
- Centers for Disease Control and Prevention – Факти за DEXA сканирането
- Scientific Reports (Nature) – Ефект на физическата активност върху костната плътност