Рутинният скрининг за остеопороза чрез DEXA сканиране обикновено започва на 65-годишна възраст за жени. Но в определени случаи по-ранното измерване на костна плътност има смисъл. Ето какво показват препоръките и какво съветват специалистите.

Кога жените започват да губят костна маса?

Според д-р Рейчъл Песа-Полак, ендокринолог в NYU Langone, жените достигат своята пикова костна маса в края на 20-те си години. При хора с рискови фактори за костна загуба, фамилна обремененост или нисък индекс на телесна маса, загубата може да започне още тогава.

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При повечето жени обаче плътността остава стабилна до късната перименопауза. След това спадът се ускорява рязко заради намаляващите нива на естроген. Загубата на костна маса е най-силна една до две години след последната менструация, обикновено между 45 и 55 години и продължава по-бавно след това.

Допринасят и други фактори:

медикаменти като стероиди (напр. преднизон);

лошо хранене и нарушено усвояване на хранителни вещества;

възрастови промени в метаболизма на калций и витамин D , мускулна загуба и намалена бъбречна функция.

Как работи DEXA сканирането?

DEXA (двойно-енергийна рентгенова абсорбциометрия) е бързо и безболезнено изследване, което с ниска доза рентгенови лъчи измерва минералите в костите – обикновено в гръбначния стълб и тазобедрената става.

Резултатът включва два показателя:

Т-критерий (T-score) – сравнява плътността ви с тази на здрав млад възрастен. Използва се за диагноза на остеопороза и остеопения при жени след менопауза и мъже над 50 г.

Z-критерий (Z-score) – сравнява плътността спрямо хора на същата възраст и пол. Прилага се при по-млади жени и мъже под 50 г.

Според препоръките на здравни специалисти всички жени със среден риск трябва да направят DEXA скрининг на 65 г., а тези с по-висок риск, по-рано.

Има ли полза от DEXA сканиране преди 65 г.?

Според д-р Дебора Селмайер от Станфордския университет, изследване преди менопаузата обикновено не е полезно, при младите жени рискът от счупвания е много нисък. Изключение правят случаите със скелетна крехкост, например:

Снимка: Canva

прием на кортикостероиди или потискащи естрогена медикаменти;

нискоенергийни фрактури в миналото;

хранително разстройство, нередовен цикъл или цьолиакия.

Ранната диагностика на остеопороза в късната перименопауза може да помогне за превенция на фрактури, отбелязва д-р Селмайер. Все пак липсват мащабни дългосрочни проучвания, които да доказват, че този подход подобрява крайния резултат.

„Знанието на резултата може да не донесе полза, а само стрес и понякога неподходящо лечение“, предупреждава д-р Селмайер.

Как да поддържате костите си здрави

Вместо ненужно изследване, специалистите съветват ранната профилактика на остеопороза чрез здравословни навици:

Хранене: достатъчно витамин D, протеини и калций – 1000 mg дневно за жени на 19–50 г. и 1200 mg за жени над 50 г., за предпочитане от храна.

Движение: комбинация от аеробни и силови тренировки за кости значително забавя загубата на плътност след менопауза.

Баланс: тренировките за равновесие намаляват паданията.

Навици: избягвайте тютюнопушенето и ограничете алкохола.

Повечето по-млади жени нямат нужда от DEXA скрининг, освен при ясни рискови фактори, потвърдени след ендокринологичен преглед. По-важна за здравето на костната система е профилактиката през целия живот. Както обобщава д-р Селмайер, грижата за скелетното здраве „е дело на цял живот“.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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