С напредването на възрастта тялото преминават през естествени и неизбежни промени. Забелязва се загуба на мускулна маса, намаляване на костната плътност или просто спад в нивата на енергия. Често тези промени са свързани с нещо, което се случва скрито в храносмилателната система: намаляването на стомашната киселина и промените в апетита.

Според проучванията тези фактори пряко влияят на начина, по който организмът преработва храната. Оказва се, че съществуват 4 важни нутриента, които тялото усвоява по-трудно след 50 г., и чийто недостиг може сериозно да застраши здравето и мобилността. За да запазим жизнеността, е изключително важно да разберем кои са тези вещества и как да компенсираме техния труден прием.

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Защо усвояването на хранителни вещества се влошава с възрастта?

С годините стомахът започва да произвежда по-малко киселина и ензими, които са от ключово значение за разграждането на храната. В допълнение, много хора над 50-годишна възраст изпитват естествено намаляване на апетита. Когато се храним по-малко, приемаме и по-малко полезни вещества. Комбинацията от по-малък прием и по-лошо усвояване създава предпоставки за дефицити, които засягат костите, мускулите, мозъка и имунната система.

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Ето кои са четирите критични елемента, на които трябва да обърнете специално внимание:

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1. Протеини (Белтъчини): Ключът към запазване на мускулите

Мускулната маса е в основата на нашата сила, баланс и независимост. Научните данни показват, че след 30-годишна възраст започваме да губим между 3% и 5% от мускулната си маса на всяко десетилетие. Този процес може значително да се ускори след 50.

Как да противодействаме?

  • Дневна доза: Експертите от авторитетното здравно издание Health препоръчват ежедневен прием на около 1,0 до 1,3 грама протеин на килограм телесно тегло.
  • Синергичен ефект: Увеличеният прием на протеини работи най-добре, когато е комбиниран с леки до умерени силови тренировки (упражнения със съпротивление).
  • Рискове: Системният недостиг на белтъчини застрашава мобилността и увеличава риска от опасни падания и фрактури в зряла възраст.

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2. Калций: Щитът срещу остеопороза

Калцият е жизненоважен не само за здрави зъби и здравина на скелета, но и за правилната функция на мускулите, съсирването на кръвта и предаването на нервните импулси. За съжаление, с възрастта способността на червата да абсорбират този минерал намалява драстично.

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Какви са нуждите след 50?

  • Жени: Нуждаят се от 1200 милиграма (mg) дневно, тъй като хормоналните промени по време на менопаузата ускоряват загубата на костно вещество.
  • Мъже: Препоръчителната доза е 1000 милиграма (mg) на ден.
  • Ползи: Поддържането на оптимални нива намалява риска от остеопороза, костни фрактури и спомага за по-добър метаболизъм.

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3. Витамин D: "Слънчевият" хормон на дълголетието

Витамин D върви ръка за ръка с калция – без него тялото ни просто не може да усвои минерала правилно. Освен това той регулира имунната система, нивата на кръвната захар и намалява възпалителните процеси в тялото. Статистиката показва, че над 60% от по-възрастните хора страдат от дефицит на този витамин.

Нови открития за стареенето

Ново клинично проучване, известно като VITAL (Vitamin D and OmegA-3 TriaL), публикувано в The American Journal of Clinical Nutrition, разкрива вълнуваща връзка: добавката Витамин D3 може да има пряко влияние върху дължината на левкоцитните теломери, което на клетъчно ниво означава потенциално забавяне на процесите на стареене.

Пречи ли слънцезащитният крем на усвояването на витамин D?

Тъй като синтезът на витамин D чрез кожата от слънцето отслабва с годините, включването на обогатени храни или качествени хранителни добавки след консултация с лекар е силно препоръчително.

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4. Витамин B12: Защита за мозъка и нервната система

Витамин B12 е жизненоважен за производството на червени кръвни клетки и за поддържането на здрава нервна система. Основно се среща в животински продукти като месо, риба и яйца.

С напредването на възрастта обаче намаленото количество стомашна киселина (атрофичен гастрит) пречи на правилното отделяне на B12 от протеините в храната. Някои често предписвани лекарства (например за рефлукс или диабет) допълнително блокират неговото усвояване.

Сериозните последици от дефицита:

  • Когнитивен спад: Изследвания на Националните институти по здравеопазване (NIH) свързват дефицита на B12 с влошаване на паметта, деменция и когнитивни увреждания.
  • Анемия и умора: Липсата му води до пернициозна анемия и постоянно усещане за изтощение.

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Други важни микронутриенти

Индивидуалните нужди на всеки организъм са различни, но има още няколко елемента, които често остават на заден план след 50 г.:

  • Магнезий: Необходим за качествения сън, сърдечния ритъм и мозъчната функция. Лесен кръвен тест може да покаже дали имате нужда от допълнителен прием.
  • Калий: Намира се в изобилие в бананите, спанака и сладките картофи. Той помага за контролиране на кръвното налягане и предпазва костите.
  • Желязо: Макар нуждите при жените да намаляват след менопаузата, лошото усвояване понякога води до дефицит и анемия. Обърнете се към лекар, ако изпитвате необичайна умора.
  • Фибри: Забавеното храносмилане често води до констипация (запек). Фибрите подпомагат здравето на чревния микробиом и общото храносмилане.
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Здравословното остаряване не е въпрос на случайност, а на информиран избор. Разбирането, че тялото ни вече не усвоява хранителните вещества по същия начин, както на 20 или 30 години, е първата стъпка към превенцията. Фокусирайте се върху богата на протеини диета, следете нивата си на витамин D и B12 и не пренебрегвайте сигналите, които тялото ви изпраща.

Направете следващата стъпка към по-добро здраве – планирайте профилактични изследвания и обсъдете с личния си лекар дали имате нужда от хранителни добавки за оптимален тонус и дълголетие.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници:

  1. Health.com: 4 хранителни вещества, от които може да се нуждаете повече след 50-годишна възраст
  2. The American Journal of Clinical Nutrition: Добавки с витамин D3 и морски ω-3 мастни киселини и дължина на теломерите на левкоцитите: 4-годишни резултати от рандомизирано контролирано проучване VITAL
  3. World Health Organization (WHO): Хранене за възрастни хора