С напредването на възрастта тялото преминават през естествени и неизбежни промени. Забелязва се загуба на мускулна маса, намаляване на костната плътност или просто спад в нивата на енергия. Често тези промени са свързани с нещо, което се случва скрито в храносмилателната система: намаляването на стомашната киселина и промените в апетита.

Според проучванията тези фактори пряко влияят на начина, по който организмът преработва храната. Оказва се, че съществуват 4 важни нутриента, които тялото усвоява по-трудно след 50 г., и чийто недостиг може сериозно да застраши здравето и мобилността. За да запазим жизнеността, е изключително важно да разберем кои са тези вещества и как да компенсираме техния труден прием.

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Защо усвояването на хранителни вещества се влошава с възрастта?

С годините стомахът започва да произвежда по-малко киселина и ензими, които са от ключово значение за разграждането на храната. В допълнение, много хора над 50-годишна възраст изпитват естествено намаляване на апетита. Когато се храним по-малко, приемаме и по-малко полезни вещества. Комбинацията от по-малък прием и по-лошо усвояване създава предпоставки за дефицити, които засягат костите, мускулите, мозъка и имунната система.

Ето кои са четирите критични елемента, на които трябва да обърнете специално внимание:

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1. Протеини (Белтъчини): Ключът към запазване на мускулите

Мускулната маса е в основата на нашата сила, баланс и независимост. Научните данни показват, че след 30-годишна възраст започваме да губим между 3% и 5% от мускулната си маса на всяко десетилетие. Този процес може значително да се ускори след 50.

Как да противодействаме?

Дневна доза: Експертите от авторитетното здравно издание Health препоръчват ежедневен прием на около 1,0 до 1,3 грама протеин на килограм телесно тегло .

Синергичен ефект: Увеличеният прием на протеини работи най-добре, когато е комбиниран с леки до умерени силови тренировки (упражнения със съпротивление).

Рискове: Системният недостиг на белтъчини застрашава мобилността и увеличава риска от опасни падания и фрактури в зряла възраст.

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2. Калций: Щитът срещу остеопороза

Калцият е жизненоважен не само за здрави зъби и здравина на скелета, но и за правилната функция на мускулите, съсирването на кръвта и предаването на нервните импулси. За съжаление, с възрастта способността на червата да абсорбират този минерал намалява драстично.

Какви са нуждите след 50?

Жени: Нуждаят се от 1200 милиграма (mg) дневно , тъй като хормоналните промени по време на менопаузата ускоряват загубата на костно вещество.

Мъже: Препоръчителната доза е 1000 милиграма (mg) на ден .

Ползи: Поддържането на оптимални нива намалява риска от остеопороза, костни фрактури и спомага за по-добър метаболизъм.

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3. Витамин D: "Слънчевият" хормон на дълголетието

Витамин D върви ръка за ръка с калция – без него тялото ни просто не може да усвои минерала правилно. Освен това той регулира имунната система, нивата на кръвната захар и намалява възпалителните процеси в тялото. Статистиката показва, че над 60% от по-възрастните хора страдат от дефицит на този витамин.

Нови открития за стареенето

Ново клинично проучване, известно като VITAL (Vitamin D and OmegA-3 TriaL), публикувано в The American Journal of Clinical Nutrition, разкрива вълнуваща връзка: добавката Витамин D3 може да има пряко влияние върху дължината на левкоцитните теломери, което на клетъчно ниво означава потенциално забавяне на процесите на стареене.

Тъй като синтезът на витамин D чрез кожата от слънцето отслабва с годините, включването на обогатени храни или качествени хранителни добавки след консултация с лекар е силно препоръчително.

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4. Витамин B12: Защита за мозъка и нервната система

Витамин B12 е жизненоважен за производството на червени кръвни клетки и за поддържането на здрава нервна система. Основно се среща в животински продукти като месо, риба и яйца.

С напредването на възрастта обаче намаленото количество стомашна киселина (атрофичен гастрит) пречи на правилното отделяне на B12 от протеините в храната. Някои често предписвани лекарства (например за рефлукс или диабет) допълнително блокират неговото усвояване.

Сериозните последици от дефицита:

Когнитивен спад: Изследвания на Националните институти по здравеопазване (NIH) свързват дефицита на B12 с влошаване на паметта, деменция и когнитивни увреждания.

Анемия и умора: Липсата му води до пернициозна анемия и постоянно усещане за изтощение.

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Други важни микронутриенти

Индивидуалните нужди на всеки организъм са различни, но има още няколко елемента, които често остават на заден план след 50 г.:

Магнезий: Необходим за качествения сън, сърдечния ритъм и мозъчната функция. Лесен кръвен тест може да покаже дали имате нужда от допълнителен прием.

Калий: Намира се в изобилие в бананите, спанака и сладките картофи. Той помага за контролиране на кръвното налягане и предпазва костите.

Желязо: Макар нуждите при жените да намаляват след менопаузата, лошото усвояване понякога води до дефицит и анемия. Обърнете се към лекар, ако изпитвате необичайна умора.

Фибри: Забавеното храносмилане често води до констипация (запек). Фибрите подпомагат здравето на чревния микробиом и общото храносмилане.

Здравословното остаряване не е въпрос на случайност, а на информиран избор. Разбирането, че тялото ни вече не усвоява хранителните вещества по същия начин, както на 20 или 30 години, е първата стъпка към превенцията. Фокусирайте се върху богата на протеини диета, следете нивата си на витамин D и B12 и не пренебрегвайте сигналите, които тялото ви изпраща.

Направете следващата стъпка към по-добро здраве – планирайте профилактични изследвания и обсъдете с личния си лекар дали имате нужда от хранителни добавки за оптимален тонус и дълголетие.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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