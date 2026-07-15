Лятото носи повече слънце, повече време на открито и един въпрос, който тревожи мнозина, ако носите слънцезащита всеки ден, получавате ли достатъчно витамин D?

Този есенциален нутриент изгражда здрави кости, поддържа нервната система и имунитета, а голяма част от него тялото синтезира именно чрез контакт с UVB лъчите на слънцето. Отговорът на експертите обаче е обнадеждаващ и разчупва един от най-разпространените митове за грижата за кожата през лятото.

Как всъщност работи синтезът на витамин D от слънцето

Когато UVB лъчите достигнат кожата, те си взаимодействат с протеин, наречен 7-дехидрохолестерол (7-DHC), който стартира процес на превръщане в активната форма на витамина, витамин D3.

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Това е естественият механизъм за абсорбция на витамини чрез влиянието на слънцето върху организма. Проблемът е, че същите UVB лъчи, отговорни за този процес, причиняват и слънчево изгаряне, сериозен рисков фактор за развитие на рак на кожата в по-късен етап от живота.

Блокира ли слънцезащитният крем витамин D?

Според дерматолога д-р Кели Рийд от Westlake Dermatology, слънцезащитата има малко до никакво влияние върху нивата на витамин D. Множество проучвания потвърждават, че употребата на слънцезащитен крем и дефицитът на витамин D не са пряко свързани.

Причината е практична:

Дори перфектно нанесен слънцезащитен крем с фактор SPF 30 пропуска около 3% от UVB лъчите, а това е достатъчно за стартиране на синтеза.

В реалността повечето хора не спазват правилното нанасяне на слънцезащита, препоръчва се около 30 мл за откритите части от тялото, с повторно нанасяне на всеки два часа . Тънкият слой, който повечето използват, реално пропуска още повече лъчи.

Дори при стриктна употреба на крем неизбежно остава известна доза незащитена експозиция, например при качване в автомобил или кратки разходки.

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Според д-р Робърт Ден, лъчетерапевт и медицински директор на Alpha Tau Medical, повечето хора и без друго получават достатъчно витамин D чрез храна и добавки, независимо от навиците си за слънцезащита.

От какво зависи количеството витамин D, което получавате

Синтезът на витамин D от слънцето варира според:

пигментацията и меланина в кожата, по-тъмната кожа произвежда по-малко витамин D при еднаква експозиция;

възрастта и количеството открита кожа;

часа на деня, според проучвания, тялото синтезира витамин D най-ефективно около обяд, когато UVB лъчите са най-силни (между 10 и 16 ч.);

атмосферни условия, облачност и замърсяване на въздуха намаляват ефекта.

Безопасно излагане на слънце, колко е достатъчно

Експертите от здравния портал Health препоръчват да не се жертва слънцезащитата в името на витамин D, рискът от слънчево изгаряне и фотостареене на кожата е реален, а рак на кожата засяга над 5,3 млн. души.

Според проучване, публикувано в British Journal of Dermatology, само 13 минути обедно слънце три пъти седмично през лятото са достатъчни за поддържане на здрави нива на витамин D при хора със светла кожа, на по-тъмнокожите обикновено им е нужна по-дълга експозиция.

Снимка: Canva

Препоръчителният дневен прием на витамин D за възрастни между 19 и 70 години е 600 IU (15 мкг), но около 22% от хората имат умерен дефицит. При съмнение за недостиг е добре да се направи изследване на витамин D, а при нужда, да се обмислят хранителни добавки витамин D3 и храни, богати на витамин D, като мазна риба (сьомга, риба тон), яйца, обогатено мляко и портокалов сок, гъби.

Ежедневната употреба на слънцезащита не е причина за дефицит на витамин D, тя остава ключова мярка за превенция на рак на кожата и преждевременно стареене. Малка, неизбежна доза UVB експозиция стига, за да поддържа синтеза на витамина, а балансираната диета и при нужда, добавки, покриват останалото. За точна оценка на нивата и индивидуален подход консултацията със специалист остава най-сигурният път.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници