С настъпването на лятото все повече хора търсят допълнителна защита от слънцето и покрай кремовете с SPF на пазара се появяват и хранителни добавки за слънцезащита, обещаващи защита „отвътре навън“.

Но дерматолозите предупреждават, че тези продукти не могат да заменят класическата грижа за кожата през лятото.

Какво съдържат хапчетата за слънцезащита

Повечето хапчета за слънцезащита съдържат комбинация от витамини, минерали, каротеноиди и полифеноли. Най-често срещаната съставка е Polypodium leucotomos екстракт, растение от Централна и Южна Америка, познато с антиоксидантните си свойства. Според дерматолога д-р Асми Бери, в подобни формули могат да се открият и:

Снимка: Canva

никотинамид (форма на витамин B3), подпомагащ възстановяването на ДНК след UV увреждане.

астаксантин за неутрализиране на свободните радикали

ликопен и витамини , подпомагащи естествената защита на кожата от слънце

Важно е да се знае, че тези продукти се класифицират като хранителни добавки и не подлежат на регулация.

Какво показват научните доказателства

Polypodium leucotomos е най-изследваната съставка по отношение на фотозащита. Проучване от 2015 г. установи, че при прием на 240 mg екстракт два пъти дневно в продължение на 60 дни, участниците имат по-нисък риск от слънчево изгаряне в сравнение с плацебо групата.

Съставката притежава доказани антиоксидантни свойства, но според специалисти в областта на дерматологията повечето изследвания са проведени върху малки групи хора или само в лабораторни условия, което не позволява категорични изводи за реалната ефективност на добавките.

Снимка: Canva

Защо не могат да заменят слънцезащитния крем

Експертите са категорични, че нито една добавка не осигурява достатъчна защита от UV лъчи самостоятелно. Основният риск е, че хората могат погрешно да повярват, че приемът на хапчета премахва нуждата от нанасяне на слънцезащитен крем, което увеличава риска от увреждане от слънцето. Затова много лекари избягват термина „оралeн слънцезащитен крем“, за да не подвеждат пациентите.

Американската академия по дерматология препоръчва ежедневно локална слънцезащита с фактор SPF 30 или по-висок, независимо дали се приемат добавки.

На какво да обърнете внимание

Преди да започнете прием на подобни продукти, е добре да се консултирате с дерматолог, особено ако сте:

бременна или кърмеща жена

алергични към папрати

на имуномодулираща терапия

Снимка: Canva

Тъй като регулацията на тези продукти е ниска, няма гаранция за тяхната безопасност, ефективност или точен състав, посочен на етикета. Възможни са и странични ефекти от някой добавки, макар при повечето хора те да се понасят добре.

Безопасността на хранителните добавки за слънцезащита остава недостатъчно проучена, а наличните данни сочат само допълващ ефект, не заместващ.

За реална превенция на кожни увреждания дерматолозите препоръчват комбинация от топикална слънцезащита с SPF 30+, ограничено излагане на пряко слънце и редовни прегледи при съмнение за слънчева алергия или други кожни промени.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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