Лятото е изпитание за всеки, който живее с витилиго. Светлите участъци, лишени от пигмент, изгарят много по-лесно от останалата кожа, а заедно с болката идва и страхът, дали слънцето няма да влоши състоянието или да повиши риска от рак на кожата?

Изненадващо, научните данни установяват съсем различно нещо. В следващите редове ще разберете защо кожата с витилиго е по-чувствителна, какво всъщност показват проучванията за меланом и витилиго и как да се радвате на лятото безопасно.

Защо кожата с витилиго изгаря по-лесно

При витилиго имунната система разрушава меланоцитите, клетките, които произвеждат пигмент. Резултатът са характерните петна без пигмент, които нямат естествената защита, осигурявана от меланина. Именно тази липса на меланин прави кожните петна при витилиго особено уязвими на слънчево изгаряне.

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Най-застрашени са зоните с по-тънка кожа:

клепачи и нос

шия и деколте

горната повърхност на дланите

Слънчевото изгаряне при витилиго е не само болезнено. Чрез т.нар. феномен на Кьобнер (Koebner phenomenon) нараняването на кожата може да увеличи съществуващите петна или да предизвика появата на нови.

Слънчево изгаряне и рискът от рак на кожата, какво показват проучванията

Много пациенти, и особено родителите, се притесняват, че обезцветените участъци ще повишат риска от рак на кожата. Проучванията обаче не подкрепят тази тревога.

Според д-р Джеймс Нордлунд, утвърден специалист по витилиго, при голяма част от пациентите туморите се появяват в здравата, а не в обезцветената кожа, тоест загубата на пигмент трудно може да се смята за тяхна причина.

Той забелязва също, че пациенти с витилиго, изложени на интензивно слънце в Африка, рядко развиват рак, докато хора с албинизъм (съвсем различно състояние, дължащо се на белтъчен дефицит) при същото излагане често имат множество кожни тумори. Тъй като това остава емпирично наблюдение, авторът не успява да го докаже категорично.

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Контролирано проучване от Нидерландия отива още по-далеч. при пациентите с витилиго меланом и други кожни ракови заболявания се срещат около 3 пъти по-рядко в сравнение с хора без заболяването. Любопитното е, че този по-нисък риск не се обяснява нито с по-малко излагане на слънце, нито с по-усърдна употреба на слънцезащита, конкретно обяснение засега липсва.

Генетичната връзка между витилиго и меланом

Нови генетични изследвания дават интересна посока. Оказва се, че гените, които повишават риска от витилиго, същевременно намаляват риска от меланом и обратно. Логиката е следната, щом свръхактивната имунна система при витилиго унищожава нормалните меланоцити, тя вероятно е способна да разпознава и да атакува и анормалните меланомни клетки.

Това в никакъв случай не означава, че хората с витилиго са защитени срещу рак на кожата. По-ниската статистическа честота не е гаранция, затова дерматологичната защита и редовните профилактични прегледи остават задължителни.

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Как да се излагаме безопасно на слънце с витилиго

Появата на витилиго не бива да ви лишава от морската или планинската почивка. Слънчевите бани обаче не са най-добрата идея. Ето основните правила за безопасно излагане на слънце:

Избягвайте пряко слънце между 10:00 и 16:00 ч. , особено при децата.

Имайте предвид рефлексията на UV лъчите : пясъкът, водата и снегът отразяват до 85% от лъчите, а дори на сянка кожата поема до 50% от тях.

Залагайте на UPF облекло за плаж , шапка и слънчеви очила. Дреха с UPF 50 блокира 98% от UVA и UVB лъчите, удобна защита на чувствителна кожа без химични съставки.

Как да изберете и нанесете правилно слънцезащитен крем

Правилната превенция на слънчево изгаряне зависи и от подходящия слънцезащитен крем за витилиго:

Изберете продукт с филтри срещу UVA I, UVA II, UVB и IR лъчи, водоустойчив, ако ще плувате (слънцето прониква във водата до 10 м дълбочина).

Съобразете го с вашия кожен фототип – по-светлите фототипове изгарят по-лесно от средиземноморските (3 и 4).

За правилно нанасяне на слънцезащита използвайте около 2 mg на кв. см , нанесете първия слой 20 минути преди излизане и подновявайте на всеки 2 часа (или на час при потене и къпане), дори в града или при облачно време.

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Слънцезащитата запазва незасегнатата кожа по-светла и така намалява контраста на кожата между тъмните и обезцветените участъци, нещо, което може да облекчи и психологическото натоварване от заболяването.

Витилиго прави кожата по-чувствителна към слънчево изгаряне и феномена на Кьобнер, но не я обрича на по-висок риск от рак, проучванията дори сочат обратното при меланом и витилиго. Ключът към спокойно лято е разумната грижа за кожата през лятото, избягване на пиковите часове, UPF облекло и правилно нанесена слънцезащита.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници