Топлите слънчеви лъчи приканват към дълги часове навън, но идват и с риск за здравето. Зад приятната светлина се крие ултравиолетово лъчение, което в краткосрочен план може да причини слънчево изгаряне, а в дългосрочен да повиши риска от рак на кожата.

Именно тук на помощ идва UV индексът, число, което предсказва колко интензивни ще бъдат UV лъчите на дадено място и в даден момент. Научите как се разчита скалата на UV индекса, кои фактори му влияят и как да се пазите ефективно.

Какво представлява UV индексът

UV индексът е цветно кодирана скала от 1 до 11+, която дава представа за нивото на излагане на ултравиолетови лъчи. Колкото по-високо е числото, толкова по-силно е лъчението и толкова по-бързо може да изгори кожата.

Снимка: Canva

Скалата изглежда така:

Ниско ниво (зелено): 1–2

Умерено ниво (жълто): 3–5

Високо ниво (оранжево): 6–7

Много високо ниво (червено): 8–10

Екстремно ниво (виолетово): 11+

Важно е да се отбележи, че индексът прогнозира само нивото на UV лъчението, а не температурата. Стойността обикновено се изчислява за обедните часове, когато слънцето е най-високо, но реалното ниво се променя през деня.

Кой и как изчислява UV индекса

Индексът е разработен през 1994 г. от американската Национална метеорологична служба и Агенцията за опазване на околната среда (EPA) като инструмент за планиране и защита на кожата от слънце. Изчислението се прави чрез компютърен модел, който отчита прогнозираното количество озон в стратосферата, облачността и надморската височина.

Озоновият слой действа като естествен щит срещу UV радиацията. Стратосферата започва на около 6–10 км над земята, а количеството озон в нея се мени според сезона и атмосферните условия, затова и до повърхността достигат различни нива на лъчение.

Как да проверим UV индекса днес?

Стойностите на UV индекса се променят всеки ден, затова е добре да ги проверявате преди излизане навън. Актуалната прогноза за вашия град можете да следите лесно онлайн или през приложението за времето на мобилния си телефон, където нивата са разбити по часове и за няколко дни напред. Така ще знаете предварително кога слънцето е най-силно и кога са нужни задължителни предпазни мерки през лятото.

Снимка: Canva

Кои фактори влияят на UV индекса

Сред основните фактори за слънчева радиация са:

Време на деня – лъчението е най-силно около обяд.

Облачност – плътната облачност спира част от лъчите, но при разкъсана облачност повечето UV достигат до земята.

Сезон – пикът е през пролетта и лятото (април–август).

Надморска височина – слънчевата радиация и надморската височина са свързани, лъчението се повишава с около 2% на всеки 300 м изкачване.

Отразяване , снегът отразява до 80% от UV лъчите, пясъкът – около 15%, а водата – около 10%, което прави рефлексията на UV лъчи важен фактор.

Кожа, меланин и индивидуален риск

Връзката между меланин и тип кожа е ключова. По-тъмната кожа съдържа повече меланин, който частично блокира лъчите, но не осигурява пълна защита. Хората със светла, чувствителна към слънце кожа, лунички, рижа или светла коса и история на изгаряния са изложени на по-висок риск и трябва да внимават дори при ниски стойности на индекса.

Правилото за сянката

Има прост начин да прецените силата на лъчите без приложение, правилото за сянката. Ако сянката ви е по-къса от ръста ви, лъчите са силни (обикновено около обяд) и рискът от изгаряне е най-голям.

Защо няма „безопасен" UV индекс за тен

Не съществува здравословно ниво за придобиване на тен. Прекомерното излагане води до изгаряния, преждевременно стареене на кожата и повишен риск от меланом, най-сериозния вид рак на кожата. Затова превенцията на меланом минава през редовна защита на кожата от слънце, а не през „контролиран" тен.

Снимка: Canva

Основни предпазни мерки през лятото

За добра безопасност на слънце експертите препоръчват:

Използване на слънцезащитен крем с подходящ фактор.

Носене на шапка, риза и слънчеви очила.

Търсене на сянка, като се помни, че предпазването в сянката не е пълно – UV лъчите се отразяват от пясък, вода и бетон.

Ограничаване на престоя навън при екстремен UV индекс (8 и нагоре).

UV индексът е удобен инструмент за планиране на дневните дейности и за преценка колко защита ще ви е необходима. Той зависи от множество фактори, сезон, облачност, надморска височина и състояние на озоновия слой. Дори индексът да е нисък, добра практика е винаги да предприемате мерки за защита, особено ако кожата ви изгаря лесно.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници