Слънцето подобрява настроението, подпомага синтеза на витамин D и ни насърчава да прекарваме повече време навън. Но прекомерното излагане на UV лъчи може да увреди кожата много по-бързо, отколкото повечето хора предполагат. Истината е, че щетите започват още преди да се появят зачервяване или болезнено изгаряне.

Според експертите от Dermatology Partners рискът зависи от UV индекса, типа кожа и това дали използваме защита. При много висок UV индекс кожата може да започне да изгаря само за 10-15 минути без слънцезащита.

Снимка: Canva

Какво показва UV индексът

UV индексът измерва силата на ултравиолетовата радиация през деня. Колкото по-висока е стойността, толкова по-бързо кожата може да пострада.

При нисък UV индекс рискът е минимален и увреждането настъпва след по-продължително излагане. Но при стойности между 6 и 10 кожата може да изгори само за 15-20 минути. При UV индекс над 11 рискът е екстремен и щетите могат да започнат за по-малко от 10 минути.

Светлата или чувствителна кожа често реагира още по-бързо.

Снимка: Canva

Какво причинява прекомерното излагане на слънце

Много хора свързват UV увреждането единствено със слънчевото изгаряне. Според дерматолозите обаче ефектите могат да бъдат много по-дълбоки и да се натрупват с времето.

Продължителното излагане на слънце ускорява стареенето на кожата, води до поява на фини линии, бръчки и пигментни петна. UV лъчите могат също да причинят възпаление, сухота и нарушаване на кожната бариера.

С течение на времето рискът от предракови изменения и рак на кожата също нараства. Сред най-сериозните последствия са базоцелуларният карцином, плоскоклетъчният карцином и меланомът – най-агресивната форма на рак на кожата.

Снимка: Canva

Симптоми, които могат да бъдат знак за UV увреждане

Не всяка реакция към слънцето изглежда като типично изгаряне. Понякога кожата изпраща по-фини сигнали, че е под стрес.

При някои хора се появява обрив след излагане на слънце – малки червени пъпчици или мехурчета, които сърбят и причиняват дискомфорт. Това състояние е по-често през пролетта и началото на лятото, когато кожата още не е привикнала към силната светлина.

Сърбежът след престой навън също не бива да се подценява. Той може да е резултат от нарушена кожна бариера или повишена чувствителност към UV лъчите.

Дерматолозите обръщат внимание и на малките бели петна по ръцете, краката и раменете, които често са знак за хронично UV увреждане и загуба на пигмент.

По-рядко се среща състояние, наречено соларна уртикария, при което се появяват сърбящи и надигнати обриви само минути след излагане на слънце.

Снимка: Canva

Колко слънце е безопасно

Няма универсално правило за безопасно време на слънце, защото то зависи от типа кожа, сезона, часа от деня и UV индекса.

Според специалистите най-рисковият период е между 10:00 и 16:00 часа, когато UV лъчението е най-силно. При UV индекс 3 или по-висок експертите препоръчват използване на слънцезащитен продукт с SPF 30 или повече, както и носене на шапка, очила и защитно облекло.

Важно е също слънцезащитата да се нанася отново на всеки два часа, особено при плуване или изпотяване.

Снимка: Canva

Кога да потърсим дерматолог?

Ако забележите чести изгаряния, упорит сърбеж, необичайни обриви или нови петна по кожата, консултацията със специалист е важна.

Особено внимание трябва да се обърне на бенки или кожни образувания, които променят формата си, кървят или не зарастват.

Слънцето има важна роля за организма, но прекомерното излагане на UV лъчи може да причини както краткосрочни, така и дългосрочни увреждания на кожата. Затова дерматолозите препоръчват ежедневна защита, дори в облачни дни.

Грижата за кожата днес може да помогне за предотвратяване на сериозни проблеми в бъдеще. Ако забележите необичайни реакции след излагане на слънце, консултирайте се с дерматолог.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници