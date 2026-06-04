Слънцето подобрява настроението, подпомага синтеза на витамин D и ни насърчава да прекарваме повече време навън. Но прекомерното излагане на UV лъчи може да увреди кожата много по-бързо, отколкото повечето хора предполагат. Истината е, че щетите започват още преди да се появят зачервяване или болезнено изгаряне.

Според експертите от Dermatology Partners рискът зависи от UV индекса, типа кожа и това дали използваме защита. При много висок UV индекс кожата може да започне да изгаря само за 10-15 минути без слънцезащита.

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Какво показва UV индексът

UV индексът измерва силата на ултравиолетовата радиация през деня. Колкото по-висока е стойността, толкова по-бързо кожата може да пострада.

При нисък UV индекс рискът е минимален и увреждането настъпва след по-продължително излагане. Но при стойности между 6 и 10 кожата може да изгори само за 15-20 минути. При UV индекс над 11 рискът е екстремен и щетите могат да започнат за по-малко от 10 минути.

Светлата или чувствителна кожа често реагира още по-бързо.

Снимка: Canva

Какво причинява прекомерното излагане на слънце

Много хора свързват UV увреждането единствено със слънчевото изгаряне. Според дерматолозите обаче ефектите могат да бъдат много по-дълбоки и да се натрупват с времето.

Продължителното излагане на слънце ускорява стареенето на кожата, води до поява на фини линии, бръчки и пигментни петна. UV лъчите могат също да причинят възпаление, сухота и нарушаване на кожната бариера.

Минерални или химически слънцезащитни продукти: Полезни ли са за здравето?

С течение на времето рискът от предракови изменения и рак на кожата също нараства. Сред най-сериозните последствия са базоцелуларният карцином, плоскоклетъчният карцином и меланомът – най-агресивната форма на рак на кожата.

Снимка: Canva

Симптоми, които могат да бъдат знак за UV увреждане

Не всяка реакция към слънцето изглежда като типично изгаряне. Понякога кожата изпраща по-фини сигнали, че е под стрес.

При някои хора се появява обрив след излагане на слънце – малки червени пъпчици или мехурчета, които сърбят и причиняват дискомфорт. Това състояние е по-често през пролетта и началото на лятото, когато кожата още не е привикнала към силната светлина.

Сърбежът след престой навън също не бива да се подценява. Той може да е резултат от нарушена кожна бариера или повишена чувствителност към UV лъчите.

Защитава ли ни слънцезащитният крем от миналата година?

Дерматолозите обръщат внимание и на малките бели петна по ръцете, краката и раменете, които често са знак за хронично UV увреждане и загуба на пигмент.

По-рядко се среща състояние, наречено соларна уртикария, при което се появяват сърбящи и надигнати обриви само минути след излагане на слънце.

Снимка: Canva

Колко слънце е безопасно

Няма универсално правило за безопасно време на слънце, защото то зависи от типа кожа, сезона, часа от деня и UV индекса.

Според специалистите най-рисковият период е между 10:00 и 16:00 часа, когато UV лъчението е най-силно. При UV индекс 3 или по-висок експертите препоръчват използване на слънцезащитен продукт с SPF 30 или повече, както и носене на шапка, очила и защитно облекло.

Важно е също слънцезащитата да се нанася отново на всеки два часа, особено при плуване или изпотяване.

Снимка: Canva

Кога да потърсим дерматолог?

Ако забележите чести изгаряния, упорит сърбеж, необичайни обриви или нови петна по кожата, консултацията със специалист е важна.

Особено внимание трябва да се обърне на бенки или кожни образувания, които променят формата си, кървят или не зарастват.

Експерти съветват: Какво да правим при слънчево изгаряне

Слънцето има важна роля за организма, но прекомерното излагане на UV лъчи може да причини както краткосрочни, така и дългосрочни увреждания на кожата. Затова дерматолозите препоръчват ежедневна защита, дори в облачни дни.

Грижата за кожата днес може да помогне за предотвратяване на сериозни проблеми в бъдеще. Ако забележите необичайни реакции след излагане на слънце, консултирайте се с дерматолог.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници

  1. Dermatology Partners: Излагане на слънце и вредата за кожата
  2. World Health Organization: Ултравиолетова радиация
  3. American Academy of Dermatology: Превенция за рак на кожата