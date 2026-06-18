През лятото много хора забелязват по-матов тен, по-изразени пори, фини линии и загуба на свежест в кожата. Макар тези промени често да се възприемат като признаци на стареене, в повечето случаи те са резултат от въздействието на ултравиолетовите лъчи, високите температури, дехидратацията и оксидативния стрес. Експертите обясняват, че летните условия могат временно да променят вида на кожата и да създадат усещане за по-бързо стареене, дори при хора, които редовно полагат грижи за нея.

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Сезонен натиск, а не истинско стареене

Дерматолозите разграничават дългосрочното, хронологично стареене на кожата от краткосрочните промени, предизвикани от средата. Докато естественият спад в производството на колаген се случва в продължение на години, факторите, които лятото комбинира: ултравиолетова радиация, повишен кортизол, нарушен сън и лека хронична дехидратация, могат да предизвикат видими промени само в рамките на седмици. Тази разлика е важна, защото означава, че повечето летни промени в кожата са обратими, ако факторите, които ги предизвикват, бъдат адресирани навреме.

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UV лъчите атакуват колагена директно

Какво се случва под повърхността

Слънчевата светлина не само причинява изгаряния. Дори при редовно използване на слънцезащитен крем, кумулативното излагане на ултравиолетова радиация през летните месеци поврежда структурните протеини на кожата. Освен познатите краткосрочни ефекти като изгаряния, дългосрочното излагане на UV лъчи представлява хроничен здравен риск, посочва Световната здравна организация (СЗО).

На молекулярно ниво UV радиацията ускорява разпадането на колаген и еластин (двата основни структурни протеина на кожата) чрез активиране на ензими, наречени матрикс металопротеинази, докато същевременно потиска естествените механизми на клетката за поправка.

https://svetatnazdraveto.bg/novini/kak-slancezashtitnite-produkti-vlijajat-na-kozhnija-mikrobiom.html

Защо облачните дни не са изключение

Именно защото увреждането се натрупва независимо от усещането за интензивност на слънцето, експертите от Mayo Clinic препоръчват слънцезащитни мерки да се прилагат дори в облачни, хладни или мъгливи дни. Освен слънцезащитен крем, носенето на широкопола шапка и дрехи с плътна тъкан допълнително намалява директното излагане на кожата. Кумулативният ефект на ежедневното излагане през лятото, дори без видимо изгаряне, е една от основните причини за по-бързо видимо стареене през сезона.

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Как кортизолът разрушава колагена?

Лятото носи специфичен вид стрес: топлина, нарушен дневен режим, по-натоварен социален календар. Когато нивото на стресовия хормон кортизол остане повишено за по-дълги периоди, ефектът не се ограничава до настроението и енергията.

Учени от Harvard T.H. Chan School of Public Health посочват, че трайно високите нива на кортизол могат да намалят естественото производство на колаген в кожата. Тъй като колагенът поддържа кожата стегната и еластична, дори временен спад в синтеза му се отразява забележимо на тонуса и текстурата, особено в комбинация с другите летни фактори.

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Лошият сън пречи на нощното възстановяване

Топлите нощи рядко вървят ръка за ръка с дълбок, непрекъснат сън, а именно по време на фазите на дълбок сън тялото извършва по-голямата част от възстановителните процеси в кожата.

В проучване с 60 здрави жени, разделени в групи с добро (8 часа на нощ) и лошо (5 часа на нощ) качество на сън, участничките с пълноценен сън са показали значително по-нисък резултат за кожно стареене, около 30% по-ниска трансепидермална загуба на вода и по-добро възстановяване на кожата след излагане на ултравиолетова светлина. Резултатите подсказват, че сънят влияе не само на енергията, но и пряко на бариерната функция и устойчивостта на кожата.

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Дехидратацията отслабва защитната бариера

Високите температури, повишеното изпотяване, климатиците и по-честата консумация на алкохол и кофеин допринасят за хронична лека дехидратация – състояние, което рядко усещаме съзнателно, но което кожата регистрира бързо.

Изследователи в публикация на Националните институти по здраве (NIH) посочват, че ултравиолетовото излагане, естественото стареене и ниските температури са сред факторите, които влияят на церамидния състав на кожата, което може да доведе до повишена трансепидермална загуба на вода. Когато бариерната функция отслабва, кожата губи способността си да задържа влага равномерно, а резултатът е върху тен, грапава текстура и по-видими фини бръчки.

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Какво да имате предвид през горещите месеци

Наблюденията дотук подчертават няколко модела, които си заслужава да познавате:

UV защита през целия ден – увреждането от слънцето се натрупва дори в облачни дни и не зависи единствено от усещането за изгаряне.

Управление на стреса – продължително повишен кортизол може да отслаби производството на колаген с течение на времето.

Приоритет на качествения сън – дълбокият сън е свързан с по-добра бариерна функция на кожата в проведени проучвания.

Поддържане на хидратацията – топлината и повишеното изпотяване ускоряват загубата на вода през кожата, особено при вече компрометирана бариерна функция.

Разбирането на тези механизми е първата стъпка към грижа, която съответства на реалните нужди на кожата през сезона. При конкретни въпроси или промени в кожата, които ви тревожат, консултацията с дерматолог остава най-сигурният подход.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници