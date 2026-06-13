Всеки ден поверяваме здравето на кожата си на SPF продуктите, за да се предпазим от болезнени изгаряния, преждевременно стареене и рак на кожата. През последните години обаче, успоредно с бума в изследванията на човешката микрофлора, се появи един нов и притеснителен въпрос: Как слънцезащитните продукти влияят на кожния микробиом?

В интернет пространството се срещат твърдения, че козметичните филтри „задушават“ кожата и буквално унищожават милиардите полезни микроорганизми, които изграждат нашата естествена защитна бариера.

За щастие, науката има категоричен отговор, който ще успокои потребителите. Последното поколение дерматологични изследвания доказват, че правилната фотозащита не само не вреди на „добрите“ бактерии, но е техният най-важен съюзник.

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Минералните филтри и устойчивостта на кожните бактерии

За да се провери дали ежедневната козметика уврежда деликатния бактериален баланс, учените подлагат формулите на строги тестове. Ключови отговори дава мащабното проучване, изследващо как реагира кожата след 24 часа от нанасянето на слънцезащита.

Изследователският екип тества минерални слънцезащитни кремове, съдържащи цинков оксид и титанов диоксид, като анализите са проведени както в контролирана лабораторна среда, така и върху реални доброволци.

Какво показват резултатите?

Противно на опасенията, кожният микробиом демонстрира изключителна устойчивост към формулите. Изводът на учените е, че:

Слънцезащитните продукти не променят разнообразието и жизнеспособността на основните „добри“ кожни бактерии.

Ключови микроорганизми като Staphylococcus epidermidis (който пази от патогени) и Cutibacterium acnes остават напълно незасегнати.

Минералните филтри са микробиологично инертни – те стоят на повърхността на кожата като щит, без да проявяват антибактериални свойства срещу полезната флора.

Това означава, че редовното нанасяне на SPF е напълно безопасно от микробиологична гледна точка.

Снимка: Canva

Истинският враг: Слънчевата дисбиоза

Ако хората се притесняват дали козметиката ще увреди микробиома им, те трябва да насочат вниманието си към истинския виновник – неконтролираното излагане на слънце без защита. Самото слънце е много по-опасно за бактериите, отколкото всеки крем.

Това се потвърждава от обширен научен обзор, дело на международен екип от дерматолози и фотобиолози, с водещ автор Йоланда Хилаберте.

Какво представлява слънчевата дисбиоза?

Прекомерната UV радиация буквално „изгаря“ баланса на микробиома. Когато кожата е изложена на силно слънце без SPF, настъпва слънчева дисбиоза – сериозно нарушение в микробиологичното равновесие:

Рязък спад на полезните бактерии: Намаляват ключови защитни бактерии, включително представителите на семейство Lactobacillaceae .

Ръст на патогени: Слънчевите лъчи стимулират размножаването на потенциално опасни микроорганизми като Cyanobacteria и Fusobacteria .

Този дисбаланс отслабва кожната бариера, прави ни податливи на инфекции и засилва възпалителните процеси (включително акне, розацея и преждевременно стареене). В този контекст, слънцезащитата всъщност действа като предпазен щит за микробиома, предотвратявайки щетите, нанесени от слънцето.

Снимка: Canva

Бъдещето на дерматологията: Слънцезащита от следващо поколение

Връзката между бактериите и слънцето е двупосочна. Проучването, публикувано в Frontiers in Microbiomes, разкрива невероятен биологичен механизъм.

Оказва се, че някои кожни бактерии (като специфични щамове на Staphylococcus epidermidis) произвеждат уникални молекули, по-конкретно 6-N-hydroxyaminopurine. Тази молекула притежава способността естествено да потиска туморния растеж, предизвикан от вредните UV лъчи.

Благодарение на тези разкрития, козметичната индустрия се движи към създаването на „следващо поколение“ слънцезащитни продукти. Те няма просто да блокират UV лъчите механично или химично. Бъдещите формули ще работят в пълна синергия с бактериите, като ще включват в състава си пребиотици и постбиотици. Тяхната цел ще бъде активно да подхранват „добрите“ микроорганизми и така да подсилват собствената естествена защита на човешката кожа.

Балансът е защитен

Митът, че слънцезащитните кремове вредят на кожната флора, е развенчан. Докато неконтролираното печене на плажа уврежда бактериалния баланс, модерната козметика осигурява жизненоважна сигурност. Ежедневната употреба на SPF е най-добрият начин да защитите както клетките си, така и микроскопичните си помощници на повърхността на кожата.

Ако имате специфичен тип кожа или се колебаете кой продукт е най-подходящ за вас, винаги е добра идея да се консултирате с Вашия лекар или дерматолог.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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