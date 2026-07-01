Лятото е в разгара си и интензитета на слънчевите лъчи са в пика си, но означава ли това, че тялото ви произвежда достатъчно витамин D през лятото, за да спрете добавките?

Според повечето експерти отговорът не е толкова прост, колкото изглежда.

Защо може все още да имате нужда от витамин D през лятото

Тялото естествено произвежда витамин D3 при излагане на пряка слънчева светлина, но това често не е достатъчно, за да компенсира дефицита, натрупан през зимните месеци.

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„Повечето хора в риск от ниски нива на витамин D ще продължат да имат нужда от добавки целогодишно", обясняват специалисти в областта на фармацевтиката, цитирани от Health.com.

Няколко фактора могат да попречат на организма да синтезира достатъчно витамин D дори през слънчевите месеци:

Живот в по-северни региони

Употреба на слънцезащитен крем

Работа предимно на закрито през деня

Възраст над 65 години

По-тъмен тон на кожата

Хранене, бедно на витамин D

Прием на лекарства, които намаляват производството на витамин D

Единственият сигурен начин да разберете дали имате дефицит на витамин D, е чрез изследване на витамин D в кръвта.

Колко слънце всъщност е нужно

За да произведе достатъчно от „слънчевия витамин", тялото се нуждае от около 10 до 30 минути пряка слънчева светлина върху лицето, ръцете или краката, няколко пъти седмично, според специалисти по фамилна медицина, цитирани от Health.com.

Хората с по-тъмна кожа или живеещи в по-студен климат може да се нуждаят от по-продължително излагане.

„Обедното слънце обикновено е най-ефективно за производството на витамин D", но продължителното излагане носи рискове като изгаряне и повишена вероятност от рак на кожата.

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Колко бързо тялото изгражда витамин D

UV-B лъчите се превръщат в кожата във витамин D3, активната форма на витамина. Редовно излагане на слънце през седмицата може да осигури около 80% от нужния на организма витамин D.

Въпреки това, при хора над 65 години, с по-тъмна кожа или редовна употреба на слънцезащитен крем, способността за естествен синтез на витамин D е значително намалена.

Каква е препоръчителната дневна доза

Според регистрирани диетолози, препоръчителната дневна доза витамин D е:

15 микрограма (600 IU) дневно за възрастни между 19 и 70 години

20 микрограма (800 IU) дневно за хора над 70 години

Лекар трябва да коригира дозата въз основа на резултатите от кръвен тест, което често означава по-висока доза през зимата и по-ниска (или напълно спряна) през лятото.

Витамин D в храната, кои са добрите източници

Малко храни съдържат витамин D в естествен вид, но някои мазни риби и обогатени продукти могат да помогнат:

Рибено масло от треска

Пъстърва

Сьомга

Гъби, обработени с UV светлина

Мляко и обогатени растителни напитки (соя, бадем, овес)

Готови зърнени закуски

Сардини

Яйца

Телешки дроб

Риба тон (консерва във вода)

Чедър сирене

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Възможно ли е предозиране с витамин D

Да, макар и рядко, токсичността на витамин D е реален риск, тъй като организмът съхранява излишъка, вместо да го отделя.

Твърде високи нива могат да доведат до повишен калций в кръвта, бъбречна недостатъчност, сърдечни аритмии и в тежки случаи, фатален изход.

Симптомите на токсичност обикновено включват:

Загуба на апетит

Гадене и повръщане

Мускулна слабост

Болка

Дехидратация

Бъбречни камъни

Промени в настроението

Тялото може да произведе достатъчно витамин D през топлите месеци, но много хора влизат в лятото с вече изграден дефицит, особено ако са над 65 години, имат по-тъмна кожа, живеят в по-студен климат или редовно използват слънцезащитен крем.

Най-сигурният начин да разберете какво е нужно точно на вашия организъм е чрез консултация със семеен лекар и изследване на нивата на витамин D в кръвта.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници