Ябълка на обяд, круша като следобедна закуска, звучи безобидно, дори похвално. А ако след това коремът ви се подува като балон и тичате към тоалетната? 

Проблемът може да не е в храносмилането ви като цяло, а в конкретен вид захар. Непоносимостта към фруктоза е състояние, при което организмът не преработва добре захарта, съдържаща се в плодовете и зеленчуците и това може да превърне най-полезните продукти в менюто в източник на дискомфорт.

Какво всъщност се случва в тялото

Фруктозата е естествена захар, която придава сладост на плодовете. При хора с нормално храносмилане тя се усвоява без проблем. Но при непоносимост към фруктоза тя не се разгражда правилно, което води до:

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  • коремна болка
  • газове и коремна болка
  • подуване на корема от плодове
  • диария
  • гадене и повръщане

Два различни проблема с едно и също име

Съществуват два вида непоносимост, които често се бъркат:

Наследствена фруктоземия е рядко генетично заболяване, причинено от липса на ензима алдолаза Б, необходим за разграждане на фруктозата. Тя няма лечение, единственият начин да се избегнат симптомите е пълно изключване на фруктозата от храната.

Малабсорбция на фруктоза е много по-честият случай. При нея тънките черва просто не успяват да усвоят фруктозата напълно, тя преминава в дебелото черво, където бактериите я ферментират и точно тази ферментация в дебелото черво е причината за газовете и подуването.

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Кои плодове са най-честите „виновници"

Според експертите от Cleveland Clinic и Mayo Clinic, определени плодове са особено склонни да предизвикват дискомфорт:

  • Ябълки, богати на фруктоза, която трудно се усвоява при чувствителни хора
  • Круши,  съдържат сорбитол, захарен алкохол, който бавно се абсорбира и ферментира в червата; сорбитол усложнения са честа причина за подуване след консумация на круши
  • Диня, сливи, череши, праскови, когато тънкото черво не успее да поеме цялата захар, тя преминава към дебелото черво
  • Сушени плодове (стафиди, фурми, сини сливи), концентрираната захар и фибри „хранят" бактериите в дебелото черво, което засилва ферментацията

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Плодове, които обикновено се понасят по-леко

Не всички плодове са проблемни. Портокали, ананас, пъпеш, киви, папая, маракуя и горски плодове (боровинки, малини, ягоди) обикновено предизвикват по-малко газове, посочват от Mount Sinai.

Как се поставя диагноза

Когато оплакванията са чести, лекарите обикновено предлагат тестване за фруктозна непоносимост чрез дихателен тест за водород. Пациентът изпива течност с високо съдържание на фруктоза, след което на всеки около 20 минути се измерва количеството водород в дишането в рамките на няколко часа. 

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Високите нива на водород показват затруднено усвояване на фруктозата, докато ниските насочват към друга причина за оплакванията, например синдром на раздразненото черво.

Полезен първи стъпка преди самия тест е елиминационна диета стомах, временно изключване на плодове и наблюдение дали симптомите отшумяват.

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Какво помага при дискомфорт

При потвърдена малабсорбция на фруктоза, специалистите препоръчват воденето на хранителен дневник и постепенно намаляване, а после внимателно връщане на плодовете, за да се установи индивидуалният праг на поносимост, по същество лек вариант на нисковъглехидратна диета плодове. При наследствена фруктоземия консултацията с диетолог е необходима, за да се компенсира липсата на витамини и минерали от изключените плодове.

Умереността в порциите, достатъчното количество вода и лека физическа активност (като разходка) също помагат за по-бързото отделяне на газовете и цялостното здраве на чревната флора.

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Кога да потърсите лекар

Според Mayo Clinic е добре да се консултирате с лекар, ако газовете и подуването:

  • са тежки или не отшумяват
  • се съпровождат от диария, запек, гадене или кървави изхождания
  • пречат на ежедневието ви

Лекарят може да изключи други причини за прекалено много газове, като хранителна интолеранция към лактоза или глутен, или възпалително чревно заболяване.

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Непоносимостта към фруктоза не прави плодовете „лоши",  те остават ценен източник на витамини и фибри. Но ако определени плодове системно предизвикват подуване, болка или диария, си струва да проследите кои точно и в какви количества, а при нужда да потърсите лечение на стомашен дискомфорт чрез специалист. 

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Правилният диетичен режим при подуване, изграден индивидуално, позволява да продължите да се храните разнообразно, без да плащате с дискомфорт след всяко ястие.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници

 

  1. Everyday Health. „Плодове, причиняващи подуване и газове", преглед на конкретни плодове, свързани с газове и подуване, базиран на данни от Mayo Clinic, Cleveland Clinic и NIDDK.

  2. Gateway GI. „Защо здравословните плодове могат да ви разболеят", обяснение на видовете фруктозна непоносимост и процеса на дихателния тест за водород.

  3. Mayo Clinic. „Високофибрести храни", препоръки за дневен прием на плодове и фибри.

  4. ScienceDirect.  научен преглед за чревната микробиота и ферментацията на фибри. данни за ролята на чревните бактерии в образуването на газове.

  5. NIDDK (Национален институт по диабет и храносмилателни и бъбречни заболявания).  „Газове в храносмилателния тракт".  обяснение защо газовете са нормална част от храносмилането.

  6. Mayo Clinic.  „Фруктозна непоносимост: често задавани въпроси".  експертни отговори по темата за фруктозната непоносимост.