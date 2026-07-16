Ябълка на обяд, круша като следобедна закуска, звучи безобидно, дори похвално. А ако след това коремът ви се подува като балон и тичате към тоалетната?

Проблемът може да не е в храносмилането ви като цяло, а в конкретен вид захар. Непоносимостта към фруктоза е състояние, при което организмът не преработва добре захарта, съдържаща се в плодовете и зеленчуците и това може да превърне най-полезните продукти в менюто в източник на дискомфорт.

Какво всъщност се случва в тялото

Фруктозата е естествена захар, която придава сладост на плодовете. При хора с нормално храносмилане тя се усвоява без проблем. Но при непоносимост към фруктоза тя не се разгражда правилно, което води до:

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коремна болка

газове и коремна болка

подуване на корема от плодове

диария

гадене и повръщане

Два различни проблема с едно и също име

Съществуват два вида непоносимост, които често се бъркат:

Наследствена фруктоземия е рядко генетично заболяване, причинено от липса на ензима алдолаза Б, необходим за разграждане на фруктозата. Тя няма лечение, единственият начин да се избегнат симптомите е пълно изключване на фруктозата от храната.

Малабсорбция на фруктоза е много по-честият случай. При нея тънките черва просто не успяват да усвоят фруктозата напълно, тя преминава в дебелото черво, където бактериите я ферментират и точно тази ферментация в дебелото черво е причината за газовете и подуването.

Кои плодове са най-честите „виновници"

Според експертите от Cleveland Clinic и Mayo Clinic, определени плодове са особено склонни да предизвикват дискомфорт:

Ябълки , богати на фруктоза, която трудно се усвоява при чувствителни хора

Круши , съдържат сорбитол, захарен алкохол, който бавно се абсорбира и ферментира в червата; сорбитол усложнения са честа причина за подуване след консумация на круши

Диня, сливи, череши, праскови , когато тънкото черво не успее да поеме цялата захар, тя преминава към дебелото черво

Сушени плодове (стафиди, фурми, сини сливи), концентрираната захар и фибри „хранят" бактериите в дебелото черво, което засилва ферментацията

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Плодове, които обикновено се понасят по-леко

Не всички плодове са проблемни. Портокали, ананас, пъпеш, киви, папая, маракуя и горски плодове (боровинки, малини, ягоди) обикновено предизвикват по-малко газове, посочват от Mount Sinai.

Как се поставя диагноза

Когато оплакванията са чести, лекарите обикновено предлагат тестване за фруктозна непоносимост чрез дихателен тест за водород. Пациентът изпива течност с високо съдържание на фруктоза, след което на всеки около 20 минути се измерва количеството водород в дишането в рамките на няколко часа.

Високите нива на водород показват затруднено усвояване на фруктозата, докато ниските насочват към друга причина за оплакванията, например синдром на раздразненото черво.

Полезен първи стъпка преди самия тест е елиминационна диета стомах, временно изключване на плодове и наблюдение дали симптомите отшумяват.

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Какво помага при дискомфорт

При потвърдена малабсорбция на фруктоза, специалистите препоръчват воденето на хранителен дневник и постепенно намаляване, а после внимателно връщане на плодовете, за да се установи индивидуалният праг на поносимост, по същество лек вариант на нисковъглехидратна диета плодове. При наследствена фруктоземия консултацията с диетолог е необходима, за да се компенсира липсата на витамини и минерали от изключените плодове.

Умереността в порциите, достатъчното количество вода и лека физическа активност (като разходка) също помагат за по-бързото отделяне на газовете и цялостното здраве на чревната флора.

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Кога да потърсите лекар

Според Mayo Clinic е добре да се консултирате с лекар, ако газовете и подуването:

са тежки или не отшумяват

се съпровождат от диария, запек, гадене или кървави изхождания

пречат на ежедневието ви

Лекарят може да изключи други причини за прекалено много газове, като хранителна интолеранция към лактоза или глутен, или възпалително чревно заболяване.

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Непоносимостта към фруктоза не прави плодовете „лоши", те остават ценен източник на витамини и фибри. Но ако определени плодове системно предизвикват подуване, болка или диария, си струва да проследите кои точно и в какви количества, а при нужда да потърсите лечение на стомашен дискомфорт чрез специалист.

Правилният диетичен режим при подуване, изграден индивидуално, позволява да продължите да се храните разнообразно, без да плащате с дискомфорт след всяко ястие.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници