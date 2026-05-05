Усещате постоянно подуване на корема, умора или кожни раздразнения, но не можете да намерите причината? Отговорът може да се крие в здравето на вашите черва.

Синдромът на пропускливите черва е все по-разпространен проблем, свързан с редица на пръв поглед несвързани симптоми – от сезонни алергии до хормонален дисбаланс.

Разберете какво представляват пропускливите черва и подуването на корема, какви симптоми да следите и кои билки показват обещаващи резултати.

Какво представляват пропускливите черва?

Чревната стена функционира като естествен филтър, тя пропуска хранителните вещества в кръвта, като същевременно задържа вредните вещества. При синдрома на пропускливите черва обаче връзките между чревните клетки се разхлабват, което позволява на токсини, микроби и несмлени хранителни частици да преминат в кръвообращението.

Имунната система реагира незабавно и атакува тези нежелани вещества, което води до хронично възпаление. Според специалисти в областта на функционалната медицина, именно това е механизмът, по който пропускливите черва могат да допринесат за развитието на автоимунни заболявания.

Важно е да се отбележи, че терминът „синдром на пропускливите черва" все още е предмет на научни изследвания и не е признат като официална диагноза в конвенционалната медицина. Консултацията с лекар е задължителна при наличие на симптоми.

Симптоми на пропускливите черва, които не бива да пренебрегвате

Симптомите могат да бъдат разнообразни и нетипични.

Сред най-честите са:

Подуване на корема , газове, диария или синдром на раздразненото черво

Хранителни непоносимости и алергии

Мозъчна мъгла , затруднена концентрация

Депресия и тревожност

Акне, розацея или екзема

Сезонни алергии и астма

Хормонален дисбаланс, нередовен цикъл

Хронична умора или фибромиалгия

Автоимунни заболявания като хашимото, лупус, псориазис или цьолиакия

Ако разпознавате няколко от тези симптоми, консултирайте се с личния си лекар или гастроентеролог преди да предприемате каквито и да е промени.

6 билки и хранителни вещества при пропускливи черва и подуване на корема

Специалистите в областта на функционалната медицина използват конкретни билки при пропускливи черва, чиито свойства са изследвани в научен контекст. Ето кои са те:

1. L-Глутамин

L-Глутаминът е аминокиселина, смятана за ключова при възстановяването на чревната стена. Проучвания показват, че тя може да подпомогне регенерацията на чревните клетки и да укрепи разхлабените връзки между тях. Счита се и за превантивно средство, тъй като може да намали увреждането, причинено от стрес, токсини и вредни храни.

2. Арабиногалактан

Арабиногалактанът е вид пребиотично влакно, извлечено от лиственицата. Изследванията сочат, че то насърчава балансирания микробиом — съвкупността от полезни бактерии в червата, която е от решаващо значение за имунната функция. Пробиотичните бактерии ферментират арабиногалактана и в процеса произвеждат мастни киселини, подпомагащи възстановяването на чревната лигавица.

3. Корен от лечебна ружа

Коренът от лечебна ружа (нар. още бяла ружа или блатен слез) е богат на мукусни вещества, които образуват защитен слой върху чревната лигавица. Това може да помогне при намаляване на възпалението и облекчаване на симптоми като язви, диария и запек. Смята се, че той допринася и за укрепване на чревните стени — именно затова е популярна съставка при природното лечение на пропускливи черва.

4. Деглициризиран лакриц (DGL)

Деглициризинираният лакриц е преработена форма на лакрица, от която е отстранен глициризинът — компонент, способен да повиши кръвното налягане. Използван в традиционната медицина от над 3000 години при язви и храносмилателни проблеми, днес DGL се проучва заради способността му да стимулира производството на здравословна чревна лигавица.

5. Червен бряст

Червен бряст (или хлъзгав бряст) е вековна билка, традиционно използвана в Северна Америка. Действа по три начина: увеличава количеството на мукусните вещества в храносмилателния тракт, стимулира секрецията на слуз (което неутрализира излишната киселинност) и осигурява антиоксидантна защита. Това го прави обещаващо лечение с билки при пропускливи черва и подуване на корема.

6. Алое Вера

Алое верата е известна с успокояващите и защитни си свойства. Проучвания показват, че тя може да подобри симптомите при синдром на раздразненото черво и да увеличи броя на полезните чревни бактерии. Богата е на витамини A, C и E, и се смята, че подпомага водния баланс в червата, като същевременно ограничава свръхрастежа на бактерията Candida.

Важно е да се подчертае, че природното лечение с билки не замества консултацията с лекар. Описаните по-горе билки при пропускливи черва и подуване на корема са обект на научни изследвания, но доказателствената база за някои от тях все още се развива.

Преди да включите каквито и да е добавки в режима си, се консултирайте с квалифициран здравен специалист.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

