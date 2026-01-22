Пренаталните ултразвукови прегледи пропускат до половината от феталните аномалии, но нов AI ехограф за бременни, който получи одобрение в Съединените щати, може да помогне за преодоляване на този проблем.

Технологията, разработена от американски стартъп, интегрира изкуствен интелект в съществуващите ехографски апарати, за да анализира изображенията в реално време и да подпомага лекарите при откриване на вродени малформации.

Какво представлява новата AI технология за пренатална диагностика

Снимка: Canva

Американската Агенция по храните и лекарствата (FDA) одобри за клинична употреба иновативен софтуер, базиран на изкуствен интелект в пренаталната диагностика. Системата се интегрира със стандартните ултразвукови апарати и асистира на специалистите по акушерство при провеждането на ултразвуково изследване по време на бременност.

При всяко сканиране софтуерът извършва няколко ключови функции едновременно:

Анализира качеството на изображението и предлага корекции за по-ясна визуализация.

Проверява пълнотата на прегледа , като сигнализира дали всички части на плода са визуализирани.

Открива потенциални аномалии , използвайки модели, обучени върху глобални медицински данни.

Генерира автоматизиран доклад с всички находки, достъпен за лекаря след прегледа.

Според разработчиците технологията спестява на медицинските специалисти около осем минути на пациент при документирането на резултатите.

Как работи фетална морфология с AI

Когато ултразвуковият апарат заснема изображение на плода, AI ехографът за бременни го обработва незабавно. Системата използва алгоритми за машинно обучение, тренирани върху милиони ултразвукови изображения от цял свят, за да разпознава нормалната анатомия и откриване на вродени аномалии.

Снимка: Canva

Софтуерът може да идентифицира дефекти в различни органи и системи, включително:

Сърдечни малформации

Аномалии на крайниците

Проблеми с развитието на вътрешните органи

Структурни отклонения в скелета

При автоматизирано разпознаване на малформации системата не заменя човешката преценка, а предоставя допълнителен инструмент за подкрепа на медицинските специалисти при вземането на клинични решения.

Защо е необходима иновация в пренаталния скрининг

Диагностика на фетални дефекти остава предизвикателство в съвременното акушерство. Според последните данни на Европейската комисия, основните вродени аномалии засягат 23,9 на 10 000 раждания в Европа.

Мащабен анализ на независимата организация Cochrane, която оценява здравни изследвания по целия свят, разкрива загрижаващи факти за ефективност на ехографските прегледи:

Един ранен скрининг (между 11-14 гестационна седмица) открива само 38% от родните дефекти.

Средна морфология (около 18-24 седмица) засича 51% от аномалиите.

Комбинацията от двата прегледа повишава откриваемостта до 84%.

Проучването анализира данни от над седем милиона бременности, което го прави едно от най-мащабните в областта.

Снимка: Canva

Иновации в акушерството: Европейски решения

България и останалите европейски държави също имат достъп до подобни технологични решения. Европейски компании вече имат европейско одобрение за AI системи, които подпомагат пренаталния скрининг и автоматично разпознават структурите на плода и сърдечни проблеми.

Тези иновации в акушерството целят не само да подобрят точността на диагностиката, но и да намалят субективността при интерпретацията на ултразвуковите изображения, която често зависи от опита на специалиста.

Предимства на AI технологията за качество на ултразвукови изображения

Въвеждането на изкуствен интелект в пренаталната диагностика носи няколко съществени ползи:

За медицинските специалисти:

Намалява времето за документация.

Осигурява допълнителна проверка на находките.

Помага при стандартизиране на протоколите за преглед.

За бременните жени:

Повишава шансовете за ранно откриване на проблеми.

Позволява по-бързо насочване към специализирана грижа при необходимост.

Подобрява цялостното качество на ултразвукови изображения и тяхната интерпретация.

Важно е да се отбележи, че технологията не заменя необходимостта от квалифициран медицински персонал, а функционира като допълнителен инструмент за подкрепа на клиничното решение.

Снимка: Canva

Одобрението на AI ехограф за бременни маркира значителна стъпка в развитието на пренаталната медицина. С възможност да открива до 84% от вродените аномалии при комбинирани прегледи, тази технология има потенциала да подобри значително ранната диагностика и резултатите за майките и бебетата.

Въпреки че технологията все още е в начален етап на внедряване, нарастващото й приемане в клиничната практика може да доведе до по-точен и достъпен пренатален скрининг в бъдеще. Комбинацията между човешка експертиза и машинен интелект представлява обещаващ подход за повишаване стандартите на акушерската грижа.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

Източници: