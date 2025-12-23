Всяка година около 500 000 бебета се раждат преждевременно само в Европа, като много от тях са изправени пред сериозни здравословни рискове. Преждевременното раждане остава една от водещите причини за смъртност сред новородените в световен мащаб, според Световната здравна организация (СЗО). Сега обаче учените разработват революционна изкуствена утроба, която може драматично да подобри шансовете за оцеляване на бебетата, родени твърде рано.

Новото устройство, наречено AquaWomb, е проектирано да имитира условията в майчината утроба и да поддържа бебета, родени между 24 и 28 гестационна седмица - критичен период, в който оцеляването е възможно, но усложненията са чести.

Защо недоносените бебета са в толкова голям риск?

Бебетата, родени преждевременно, са изправени пред сериозни и често животозастрашаващи рискове, тъй като телата им все още не са напълно развити. Според Европейската комисия, недоносените кърмачета имат по-висок риск от:

Снимка: Canva

Дихателни проблеми поради незрели белодробни функции.

Затруднения при хранене и лоша регулация на телесната температура.

Повтарящи се инфекции заради слаба имунна система.

Дългосрочни проблеми в развитието.

Колкото по-рано се роди бебето, толкова по-висок е рискът от усложнения или смърт. Недоносените кърмачета имат по-ниски хранителни резерви и незрели телесни системи, което увеличава риска от недохранване и инфекции.

Как работи изкуствената утроба AquaWomb?

Устройството, разработено от неонатолози в Отделението за неонатална интензивна терапия на Медицинския център на университета Радбауд в Наймеген, Холандия, представлява по същество запечатан плик, пълен с нагрята изкуствена амниотична течност.

Вътре в AquaWomb бебето е свързано към изкуствена плацента, която доставя кислород и хранителни вещества. Чрез имитирането на майчината утроба, лекарите се надяват да удължат феталната фаза на развитие, подобрявайки здравните резултати по-късно в живота.

Ключови характеристики на технологията:

Запазване на феталната физиология: "Искаме да запазим феталната физиология, феталната циркулация, искаме да я поддържаме непокътната... така че бебето да може да се развива още няколко седмици", споделя Мирт ван дер Вен, съосновател на AquaWomb.

Критично значение на допълнителното развитие: Само четири допълнителни седмици на развитие могат значително да подобрят процентите на оцеляване и да намалят риска от хронични здравословни проблеми, твърди екипът зад устройството.

Снимка: Canva

"Има огромна разлика дали сте се родили на 24 седмици или на 28 седмици... Знаем, че младите възрастни, родени преждевременно, все още се сблъскват с усложнения, свързани с преждевременното им раждане", обяснява д-р Вилем де Буде, педиатър-неонатолог в медицинския център.

Процедурата: Прецизност и време са от решаващо значение

Прилагането на технологията изисква изключителна прецизност и координация:

Цезарово сечение: Ключово изискване е бебето да бъде родено чрез цезарово сечение, което позволява директен трансфер в плика с изкуствена амниотична течност. Това предотвратява излагането на въздух, който може да увреди белите дробове.

"За раждането е наистина важно да предотвратите задействането на спонтанно дишане", казва д-р де Буде. "Това означава, че ви е необходимо трансферно устройство от утробата в перинаталната система за поддържане на живота, (така че) бебето да не започне да диша въздух, а да е в изкуствена амниотична течност."

Бързо свързване с изкуствената плацента: След трансфера бебето трябва да бъде свързано към изкуствената плацента в рамките на минути, за да получи кислород и хранителни вещества.

"Защото плацентата на майката вече не функционира, след като бебето е родено. Така че това е най-критичната стъпка, мисля, в цялата процедура", добавя ван дер Вен.

Глобални усилия за трансформиране на неонаталната грижа

Проектът в Айндховен все още е във фаза на развитие. Подобни изследователски усилия са в ход и в Съединените щати и Канада, докато учените се приближават към трансформирането на неонаталната грижа.

Снимка: Canva

Нуждата от такива иновации е спешна. През 2024 година СЗО съобщи, че има приблизително 6 400 смъртни случая на новородени всеки ден в световен мащаб, което представлява почти 47% от всички детски смъртни случаи под петгодишна възраст.

Нова ерa в неонаталната медицина

Разработването на изкуствена утроба като AquaWomb представлява значителен напредък в неонаталната медицина. Технологията обещава да даде на недоносените бебета шанс за допълнително развитие в контролирана среда, която имитира естествените условия в майчината утроба. Макар все още да е в експериментална фаза, тази иновация може да промени бъдещето на грижата за недоносени бебета и да спаси хиляди животи годишно.

За родителите на недоносени бебета тази технология представлява лъч надежда, възможност децата им да получат критично необходимото време за развитие, което може да направи разликата между живот и смърт.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

