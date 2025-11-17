На 17 ноември светът отбелязва Световния ден на недоносените деца, глобална инициатива, която подчертава мащаба и значимостта на едно от най-сериозните педиатрични предизвикателства.

Темата тази година е „Дайте на преждевременно родените бебета силен старт за по-светло бъдеще“, фокусирана върху необходимостта от навременна медицинска помощ, равен достъп до качествена неонатална грижа и подкрепа за семействата.

В историческа стъпка Световната здравна организация официално отбелязва за първи път Световния ден на преждевременно родените бебета с въвеждането на нови глобални клинични насоки за метода „Кенгуру грижа“ (Kangaroo Mother Care) доказана, рентабилна и спасяваща живот интервенция.

Все повече недоносени бебета у нас и висока смъртност

Последните пет години очертават устойчив дял на преждевременно родени бебета, между 8% и 10% от всички раждания. Само през 2024 г. у нас са регистрирани 53 428 раждания, като над 500 бебета са родени с тегло под 1500 грама, най-рисковата група, изискваща специализирана апаратура и постоянен мониторинг, отбелязват от Фондация „Нашите недоносени деца“.

Снимка: Canva

Коефициентът на мъртво родените деца остава тревожно висок, 5.6 на 1000 раждания, значително над средноевропейските стойности.

Регионалните различия са съществен фактор. Неонаталната смъртност в малките населени места е 3.9%, докато в градовете е 2.5%. Това показва, че достъпът до модерни неонатални отделения продължава да бъде решаващ за шансовете за живот.

Преждевременното раждане е водеща причина за детска смъртност

В световен мащаб всяка година се раждат около 15 млн. преждевременно родени бебета. Това означава, че 1 от всеки 10 новородени идва на бял свят преди 37-та гестационна седмица.

Усложненията, свързани с недоносеност, остават:

водеща причина за смърт в първия месец от живота;

втората най-честа причина за смърт при деца под 5 години.

В Европа броят на преждевременно родените бебета е около 500 000 годишно. Делът им варира между 6.9% и 10%, като тенденцията през последните пет години е към леко, но устойчиво увеличение. Разликите между отделните държави са съществени, от около 5% в Ирландия до над 11% в Австрия.

Опасността за бъдещето на недоносените бебета

Недоносените бебета представляват най-голямата детска пациентска група в Европа, но въпреки това здравето на новородените и особено на преждевременно родените, остава отсъстващо от здравнополитическите програми на континента. Само малък брой държави инмат разработени целенасочени неонатални политики и програми за гарантиране на висококачествена здравна грижа и социална подкрепа за тези деца и техните семейства.

Снимка: Canva

Колкото по-рано се роди бебето, толкова по-слабо развити са неговите органи и толкова по-висок е рискът от медицински усложнения.

Недоносените бебета се класифицират в четири категории според гестационната възраст: изключително преждевременно родени (под 28 седмици), много преждевременно родени (28-31 седмици), умерено преждевременно родени (32-33 седмици) и късно преждевременно родени (34-36 седмици).

Краткосрочните и дългосрочните здравни последици за тези деца са значителни и включват:

Учебни и двигателни затруднения

Церебрална парализа

Сензорни дефицити

Респираторни заболявания (включително астма и RSV-бронхиолит)

Диабет

Сърдечносъдови проблеми

Алергии

Какви с апричините за преждевременните раждания?

В приблизително половината от всички случаи на преждевременно раждане точната причина остава неясна за медицинските експерти. Въпреки това са идентифицирани множество рискови фактори, групирани в три основни категории:

Снимка: Canva

Стил на живот: Тютюнопушене, консумация на алкохол, употреба на наркотици, високи нива на стрес, дълги работни часове, липса на социална подкрепа.

Медицински състояния: Инфекции (уринарни и вагинални), високо кръвно налягане, диабет, нарушения на кръвосъсирването, наднормено или поднормено тегло, многоплодна бременност, аномалии на матката или маточната шийка, предишно преждевременно раждане.

Демографски фактори: Възраст под 17 или над 35 години, нисък социално-икономически статус, етническа принадлежност, късна или липсваща пренатална грижа.

Веднъж след началото на бременността повечето интервенции само забавят раждането или подобряватфеталното узряване. Ето защо превантивните мерки, концентрирани в периода преди зачеването и между бременностите, са от критично значение.

Какво представлява методът „Кенгуру грижа“

Методът „Кенгуру грижа“ съчетава продължителен контакт кожа до кожа с кърмене и може да се прилага на всички нива на здравните заведения, от родилна зала и операционна зала до следродилни отделения и неонатални интензивни звена, както и в домашни условия.

Снимка: Canva

Клиничните резултати са впечатляващи:

Над 30% намаление на неонаталната смъртност.

Близо 70% намаление на хипотермията.

15% намаление на тежките инфекции.

Подобрено наддаване на тегло.

По-добро дългосрочно здраве и когнитивно развитие.

„Кенгуру грижата не е просто клинична интервенция, тя дава контрол на майките и семействата и трансформира неонаталната грижа,“ заявява д-р Джереми Фарар, помощник генерален директор на СЗО. „Тя трябва да стане универсална клинична практика за всички малки и недоносени бебета.“

Според новите насоки всички преждевременно родени или с ниско тегло новородени трябва да получават кенгуру грижа веднага след раждането, освен ако не са в състояние да дишат самостоятелно или имат критично ниско кръвно налягане, изискващи спешно лечение.

10 важни стъпки от неонатологичното отделение до дома за по-добро бъдеще за недоносените бебета

Напускането на отделението по неонатална интензивна грижа и завръщането в дома е вълнуващ, но и плашещ момент. Ето най-важните препоръки за успешна адаптация, според NetMeds.

Опознайте уникалните нужди на бебето си: Преди изписването задайте подробни въпроси на медицинския екип относно специфичните нужди на вашето бебе, от хранене и сън до поддържане на топлина и график на медикаменти.

Овладейте техниките за детска реанимация: Запознайте се с инфантилна КПР и научете да разпознавате ранни признаци на проблеми като апнея или затруднено хранене. Много болници предлагат кратки обучения за родители.

Снимка: Canva

Продължете практиката на кенгуру грижа :Контактът кожа до кожа помага за регулиране на телесната температура, поддържа нормален сърдечен ритъм и оксигенация, както и засилва емоционалната връзка.

Спазвайте стриктно графика за контролни прегледи: Последващите посещения след изписването са критични за оценка на растежа, храненето и развитието. Те позволяват на лекарите да проверят зрението, слуха и моторните умения.

Създайте безопасна и спокойна домашна среда: Имунната система на бебето все още се развива. Осигурете чиста среда без цигарен дим, ограничете посетителите и настоявайте за добра хигиена на ръцете.

Следете внимателно храненето : Недоносените бебета често се уморяват лесно или имат затруднения със смученето. Работете с лактационен консултант или педиатър за коригиране на режима на хранене.

Проследявайте етапите на развитие: Използвайте коригираната възраст (от очаквания срок) вместо действителната дата на раждане. При забавяния ранната физикална или трудова терапия може да бъде изключително полезна.

Изградете силна система за подкрепа Свържете се с други родители на недоносени бебета, онлайн общности или местни групи за подкрепа. Споделянето на опит намалява тревожността.

Приоритизирайте психичното здраве Преживяването в неонатологичното отделение е силно емоционално натоварващо. Родителите често изпитват стрес, тревожност или депресия. Не се колебайте да потърсите терапия или психологическа подкрепа.

Празнувайте всеки успех Всяко постижение, от първото пълноценно хранене до първата усмивка, заслужава да бъде отпразнувано. Малките победи изграждат увереност и вдъхват надежда.

На 17 ноември сгради и мостове по целия свят се осветяват в лилаво, цветът на надеждата за преждевременно родените бебета. Този символичен жест напомня, че с правилна грижа, подкрепа и внимание всяко дете заслужава шанс не просто да оцелее, но да процъфтява.

„Нито едно новородено не трябва да умира от предотвратими причини,“ подчертава д-р Пер Асхорн от СЗО. „Време е да гарантираме, че всяко бебе получава необходимото внимание, като инвестираме в специална грижа за най-малките бебета.“

Световният ден на недоносените деца ни напомня, че всяко малко начало може да се превърне в светло бъдеще. Чрез повишаване на осведомеността и подобряване на неонаталната грижа може да се даде на преждевременно родените бебета силен старт.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.