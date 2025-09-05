Нов метод за лечение на бели дробове на бебета още в утробата

Международен екип от учени разработи ново лечение, което може да помогне на бебета да възстановят увредените си бели дробове, докато са още в утробата на майката, съобщава MedicalXpress.

Съвместен проект на Института за детско здраве „Грейт Ормонд Стрийт“ към Лондонския университет и Университета в Льовен (Белгия) използва 3D печат и нанодиаманти, за да разработи новия вид подход. Изследването е публикувано в American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Какво е вродена диафрагмална херния

Вродената диафрагмална херния (ВДХ) е вродено опустошително заболяване, засягащо 1 на 3000 новородени. ВДХ означава, че диафрагмата (мускулът между корема и гръдния кош) на плода не е напълно оформена или достатъчно силна, за да бъде мускулна бариера между корема и гръдния кош.

В резултат на това органите, които би трябвало да се намират в корема, могат лесно да се преместят в гръдната кухина и да смачкат крехките, растящи бели дробове. Това означава, че бебето няма място да развие напълно оформени бели дробове.

Бебетата, родени с ВДХ, са склонни да имат малки, недоразвити бели дробове (белодробна хипоплазия). Това може да причини ниски нива на кислород в кръвта и затруднено дишане при раждането.

Те също така ще имат високо кръвно налягане в белите дробове, което натоварва сърцето им. Тези бебета се нуждаят от интензивни грижи при раждането, за да се стабилизира състоянието им.

В най-тежката форма и ако не се лекуват, по-малко от 25% от бебетата, родени с ВДХ, ще оцелеят след раждането.

Симптоми на вродена диафрагмална херния

Силното затруднено дишане е първият признак, че бебето има ВДХ, информира ClevelandClinic. Други симптоми на вродена диафрагмална херния могат да включват:

Учестен сърдечен ритъм (тахикардия)

Промяна в цвета на кожата поради липса на кислород (цианоза)

Слаби дихателни шумове (обикновено от едната страна)

Чревни шумове в гърдите

Вдлъбнат корем и бъчвовиден гръден кош

Причини за вродена диафрагмална херния

Лекарите не знаят точната причина за ВДХ. Изследванията показват, че следните фактори могат да играят роля в развитието ѝ:

Генетика

Вредно излагане на фактори на околната среда по време на бременност

Недохранване на плода

Какво представлява новият метод за лечение

Съдов ендотелен растежен фактор (VEGF) е растежен хормон, който подпомага развитието на белите дробове по време на бременност, но е значително по-нисък в белите дробове на бебета с вродена диафрагмална херния (ВДХ).

За да доставят повече VEGF до белите дробове на бебето по безопасен, контролиран и устойчив начин, учените прикрепят VEGF към микроскопична система, изработена от нанодиаманти – въглеродни наночастици, по-малки от дебелината на човешки косъм.

За да тества ефективността на системата за доставяне на VEGF, екипът разработва лабораторно отгледани човешки „мини бели дробове“ с ключови характеристики на вродена диафрагмална херния и работи с различни животински модели на състоянието.

Снимка: Canva

Чрез редица сравнения екипът успява да покаже, че едновременното прилагане на новата разработена система за доставяне на VEGF, приложена с друг от досегашните начини за лечение – фетоскопска трахеална оклузия (ФЕТО), води до по-здрави бели дробове.

За да имитират заболяването и компресията на белите дробове, наблюдавани при вродена диафрагмална херния при хора, екипите използват 3D печат директно около човешка белодробна тъкан, отгледана в лаборатория. За целта използват лабораторно отгледани мини-бели дробове, които са недоразвити, за да пресъздадат заболяването.

„Нанодиамантите, 3D печатът и растежните хормони в утробата звучат малко като „научна фантастика“. Това изследване наистина ни показва, че почти всичко е възможно.

Сега искаме да създадем система за доставяне, която да се разпада с растежа на бебето. Това не е непреодолим проблем и бихме могли да бъдем в състояние да предложим това на първите семейства само след пет години“, коментира един от авторите на новия метод за лечение д-р Ставрос Лукогеоргакис, доцент по детска хирургия в Института за детско здраве към Лондонския университет.

„Това проучване показва две основни неща. Първо, това ново лечение вероятно ще засили ефекта от операцията преди раждане, която можем да предложим днес.

Снимка: iStock

Второ, че можем да имитираме състоянието с миниатюризирани бели дробове, получени от нероденото бебе в лаборатория, така че да можем да тестваме лекарства преди раждането, които биха могли да спасят живота му след раждането“, допълва професор Ян Депрест от Университета в Льовен.

Как се лекува вродената диафрагмална херния до момента

Единият от начините на лечение е фетоскопска трахеална оклузия (ФЕТО). Това е фетална операция, която в много специфични случаи може да помогне за подобряване на размера и функцията на белите дробове на плода, докато той все още расте.

Лекарят може да използва минимално инвазивна операция, наречена фетоскопия. Фетоскопията е поставяне на хирургически балон в трахеята на бебето, за да се стимулира растежът на белите дробове. Това подобрява преживяемостта до 50%, но е необходимо спешно по-добро лечение.

Неонатално лечение

Бебетата, родени с белодробна хипоплазия (БХХ), обикновено се нуждаят от незабавни интензивни грижи от специализиран екип. Ако бебето ви е родено с белодробна хипоплазия, първо ще има нужда от допълнително кислород. За някои бебета това означава дихателна тръба, прикрепена към механичен вентилатор.

Снимка: Canva

Други бебета може да се нуждаят от по-агресивна животоподдържаща терапия, наречена екстракорпорална мембранна оксигенация (ЕКМО). Това е начин за заобикаляне на недоразвитите бели дробове на бебето, а понякога и на сърцето му. ЕКМО изтегля кръв от артерия или вена и добавя кислород към кръвта в апарат, преди да я изпрати обратно в кръвообращението на бебето.

След това бебето ще се нуждае от операция. Детски хирург ще оперира бебето, за да премести органите му обратно в корема му и да поправи дефекта в диафрагмата му. В почти половината от всички случаи хирурзите могат да използват минимално инвазивна хирургия (МИХ) чрез микро 3 мм разрези (инцизии) вместо отворена хирургия.

-------------------------------------------------------------

Често задавани въпроси

Как се диагностицира вродена диафрагмална херния?

Вашият лекар може да открие вродена диафрагмална херния по време на рутинен пренатален ултразвук. След това трябва да бъде направен последващ ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) на плода, за да види хернията по-ясно.

Какви са усложненията при вродена диафрагмална херния?

Повечето бебета, родени с вродена диафрагмална херния, имат малки и недоразвити бели дробове. Това може да причини:

Ниски нива на кислород в кръвта (хипоксемия)

Високо кръвно налягане в артериите на белите дробове на бебето (белодробна хипертония)

Белодробни инфекции

Кърмачетата с ВДХ могат също да имат:

Трудности с храненето

Забавяне в развитието

Какъв процент бебета преодоляват този проблем?

Вродената диафрагмална херния се среща при приблизително 1 на 3000 до 1 на 4000 живородени деца. Напредъкът в лечението значително подобрява резултатите, като повече от 70% от засегнатите бебета към този момент оцеляват след интензивна помощ.