Гестационната хипертония се превръща във все по-чест проблем у нас и в света – ето кога, къде и как бъдещите майки могат да си направят безплатен преглед при специалист кардиолог

В периода от 18 май до 12 юни 2026 г. СБАЛАГ „Майчин дом" провежда мащабна информационно-образователна кампания, в рамките на която бременните жени могат да се възползват от безплатни кардиологични прегледи за гестационна хипертония.

Инициативата е част от международните усилия, посветени на месеца за повишаване на осведомеността за артериалната хипертония и прееклампсията. Това е момент в който статистиките показват притеснителна тенденция, че хипертоничните нарушения по време на бременност вече засягат до 10–15% от жените в определени популации.

Кой ще извършва прегледите и как да се запишем

Безплатните прегледи ще се извършват от кардиолога д-р Ася Атанасова всяка работна сряда и четвъртък в периода на кампанията от 12:30 до 14:00 ч. в кабинет 178 на Диагностично-консултативния блок на СБАЛАГ „Майчин дом". Записването става предварително на телефон 0882 933 200 от понеделник до петък между 07:30 и 15:00 ч.

Всеки преглед включва ЕКГ изследване, измерване на артериално налягане, консултация със специалист кардиолог, оценка на индивидуалния рисков профил, както и препоръки за лечение и проследяване.

За кои бременни жени са насочени прегледите

Кампанията таргетира конкретна и уязвима група, бременни жени с:

вече установена гестационна хипертония;

симптоми, насочващи към гестационна хипертония;

хипертония, съществувала още преди бременността.

Целта е ранно откриване на сърдечносъдови нарушения и точно определяне на индивидуалния сърдечносъдов риск, две стъпки, които експертите определят като ключови за безопасното протичане на бременността и раждането.

Какво представлява гестационната хипертония

Сърдечносъдовите заболявания са водеща причина за усложнения по време на бременността. Гестационната хипертония се определя като новопоявило се повишение на артериалното налягане след 20-та гестационна седмица при жена с дотогава нормални стойности. Диагностичният праг са стойности ≥140 mmHg систолно и/или ≥90 mmHg диастолно, потвърдени при повторни измервания.

Според съвременните научни хипотези в основата на състоянието стоят нарушения в развитието на плацентата и в работата на кръвоносните съдове по време на бременността.

Рискови фактори, които всяка бременна жена трябва да познава

Гестационната хипертония се свързва с редица рискови фактори, сред които:

първа бременност;

фамилна обремененост за прееклампсия и/или прееклампсия при предходна бременност;

асистирана репродукция;

наднормено тегло;

диабет;

бъбречни заболявания;

многоплодна бременност;

възраст над 40 години;

автоимунни заболявания.

Колко често се среща състоянието

Клиничните данни показват, че хипертоничните нарушения по време на бременност засягат около 5–10% от бременностите, а самата гестационна хипертония се среща при 5–6% от бременните жени. По-нови анализи от последните години обаче регистрират значително по-високи стойности – в отделни групи над 10%, а в определени популации до 10–15%.

Експертите отчитат ясна тенденция към нарастване на честотата, която се свързва с по-високата възраст на майките, по-честото наднормено тегло и зачестяващите метаболитни нарушения. Добрата новина е, че при ранно диагностициране и качествен контрол гестационната хипертония е предотвратима и лечима.

Бременността като „стрес тест" за сърцето на жената

Според д-р Ася Атанасова, кардиолог от СБАЛАГ „Майчин дом", гестационната хипертония отдавна не се възприема само като преходно усложнение на бременността:

„Гестационната хипертония се разглежда не само като преходно състояние на бременността, а и като ранен маркер за повишен бъдещ сърдечносъдов риск при майката. Гестационната хипертония се асоциира с повишена вероятност за развитие на прееклампсия, преждевременно раждане и по-ниско тегло на новороденото. Бременността е своеобразен „стрес тест" за сърдечносъдовата система. Жените, при които се развива гестационна хипертония, в много случаи се нуждаят от по-дългосрочно кардиологично проследяване след раждането, тъй като рискът от последваща хипертония остава повишен. Свързва се и с по-висок риск от исхемична болест на сърцето и инсулт в по-късна възраст на майката", обяснява специалистът.

Какво препоръчват международните клинични ръководства

Клиничните ръководства на европейските и американските кардиологични и акушеро-гинекологични дружества подчертават, че гестационната хипертония не бива да се разглежда изолирано в рамките на бременността, а като част от общата кардиометаболитна оценка на жената – преди, по време и след раждането.

В съвременната практика се препоръчва активно проследяване на кръвното налягане, включително:

домашен мониторинг на артериалното налягане;

при необходимост – амбулаторно 24-часово проследяване .

Индивидуалният подход, ключът към безопасна бременност

Основна тенденция в последните години е индивидуализираният терапевтичен подход. При част от пациентките са достатъчни стриктно наблюдение и промяна в начина на живот, докато при други се налага ранно включване на медикаментозна терапия за предотвратяване на майчини и фетални усложнения.

Експертите подчертават едно особено важно условие, терапевтичните решения винаги се вземат с приоритет безопасността както на майката, така и на бебето.

Гестационната хипертония е състояние, което все по-често засяга бременните жени в България и по света. Безплатната кампания на СБАЛАГ „Майчин дом" дава реална възможност за ранна диагностика, стъпка, която може да предотврати сериозни усложнения по време на бременността и да защити сърдечносъдовото здраве на жената в дългосрочен план.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

