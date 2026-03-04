Ако сте бъдеща майка или планирате бременност, ново мащабно изследване предоставя убедително доказателство защо физическата активност по време на бременност е важна не само за вас, но и за вашето бебе.

Според проучване, публикувано в престижното списание JAMA Network Open, жените, които са се движили активно преди и по време на бременността, имат бебета с по-добре развити двигателни умения в първата година от живота.

Какво установява проучването?

Изследването е част от Японското национално проучване за околната среда и децата (Japan Environment and Children's Study) и едно от най-мащабните в света, обхващащо над 100 000 двойки майки-деца. В окончателния анализ са включени 38 219 двойки, а данните са събрани в периода 2011–2014 г.

Снимка: Canva

Учените оценяват физическата активност на майките на два ключови етапа: преди забременяването и по време на средата на бременността (между 16-та и 27-ата гестационна седмица). Развитието на децата е проследено на всеки 6 месеца, от 6-месечна възраст до 3-годишна, като е измерено в пет области: комуникация, груба моторика, фина моторика, решаване на проблеми и социални умения.

До 60% по-добра фина моторика

Резултатите са впечатляващи:

Физическата активност преди бременност е свързана с над 30% по-висок шанс за по-добра груба моторика при бебето на 6-месечна възраст, тоест умения като търкаляне, седене и контрол на главата.

Физическата активност по време на бременността е свързана с 60% по-висок шанс за по-добра фина моторика , умения като хващане и координация на ръцете.

Активните преди забременяването майки са имали значително по-добри резултати и в областта на комуникацията (61% по-висок шанс).

Снимка: Canva

Ползи и за самото раждане

Освен за развитието на бебето, проучването регистрира и важни ползи за хода на бременността:

По-малко преждевременни раждания : 5.5% при неактивни майки срещу 3.3% при активни

По-рядко ниско тегло при раждане : 8.8% срещу 7.3% при активните майки

Ефектът намалява с възрастта на детето

Интересно е, че при 3-годишна възраст наблюдаваната връзка значително отслабва, единствено физическата активност преди бременността е свързана с леко по-добро решаване на проблеми. Изследователите подчертават, че са необходими допълнителни проучвания, за да се разберат точните физиологични механизми зад тези открития.

Снимка: Canva

„Физическата активност на майката преди и по време на бременността е свързана с неврологичното развитие на детето, особено по отношение на двигателната функция между 6 месеца и 1 година", пишат авторите на изследването.

Ограничения на проучването

Учените признават и няколко ограничения:

Данните за физическата активност са самоотчетени от майките, което допуска субективност

Участничките, завършили всички въпросници, вероятно са по-здравно съзнателни , което може да изкриви резултатите

Изводите може да не са напълно приложими извън японския социокултурен контекст

Проучване добавя ново, важно измерение към вече известните ползи от физическата активност по време на бременност. Данните сочат, че движението, дори умерено, може да допринесе за по-здравословно неврологично и двигателно развитие на бебето в първата критична година от живота му.

Ако планирате бременност или вече сте бременна, разговорът с вашия лекар или акушер-гинеколог за подходящите форми на физическа активност е стъпка, която си струва.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

