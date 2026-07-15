Горещите вълни у нас стават все по-чести и по-продължителни, а за бременните жените това не е просто въпрос на комфорт.

Бременността и високи температури са комбинация, която изисква повишено внимание, тялото на бременната жена работи по различен начин от обичайното и реагира по-остро на жегата.

Разберете защо бременните жени усещат горещината по-силно, кои симптоми са нормални, кои изискват лекарска намеса, и какво можете да направите, за да прекарате лятото спокойно.

Защо бременните жени усещат жегата по-силно

Усещането за повишена температура и изпотяване по време на бременност е нормално явление. То се дължи на хормоналните промени, съчетани с увеличения обем кръв и по-интензивния метаболизъм. Това важи за всички етапи от бременността, а в по-напредналите месеци допълнителното тегло на корема също затруднява естественото охлаждане на тялото.

Снимка: Canva

Именно затова в ранна бременност е трудно да се разграничи кое усещане идва от самата бременност и кое от жегата. Умора, леко замайване или чувство на прегряване могат да бъдат едновременно ранни симптоми на бременност и признаци, свързани с високите температури.

Хидратацията е първата линия на защита

Дехидратацията при бременни е един от най-честите рискове през летните месеци. Експертите препоръчват прием на около 1,6 литра течности дневно, или 6 до 8 чаши по 200 мл, като в горещо време нуждата нараства. Всички течности се броят, но е добре да се ограничат напитките с кофеин и захар.

Симптоми, на които да обърнете внимание:

усещане за силна жажда

тъмна на цвят или силно миришеща урина

замайване или лекота в главата

сухота в устата, устните и очите

отделяне на урина по-малко от 4 пъти дневно

При съмнение за дехидратация се препоръчва повече течности и почивка на хладно място. Ако симптомите не отшумят, е добре да се потърси съвет от личния гинеколог или спешна помощ.

Как да се разхладим в жегите

Няколко практични навика могат да помогнат през горешините:

избягвайте директно слънце между 11:00 и 15:00 часа

носете широки дрехи от естествени материи като памук

използвайте слънцезащита и шапка при престой навън

поддържайте прохладен душ, студени компреси или пръскане с вода по кожата

дръжте завесите затворени през деня и проветрявайте вечер

Снимка: Canva

Подуване на краката и ръцете, кога е повод за притеснение

Подуването на краката при бременност е обичайно явление, тъй като тялото задържа повече течности, а жегата го изостря допълнително. Помагат почивка с повдигнати крака, удобни обувки и избягване на продължително стоене прави.

Внимание обаче заслужава внезапното и силно подуване. Според медицински насоки, отоци по ръцете и стъпалата, появили се рязко, могат да бъдат признак на прееклампсия, сериозно състояние, което изисква незабавна медицинска преценка. Наред с отока, обеспокоителни симптоми могат да бъдат:

силно или постоянно главоболие

замъглено зрение или проблясъци пред очите

остра болка под ребрата

гадене или повръщане

общо усещане на неразположение

При поява на тези симптоми се препоръчва незабавно да се свържете с акушер-гинеколог или родилно отделение.

Снимка: Canva

Топлинно изтощение и топлинен удар

Симптомите на топлинно изтощение включват умора, замайване, гадене, силна жажда, висок пулс и учестено дишане, главоболие, обилно изпотяване и мускулни крампи. При тези признаци се препоръчва преместване на хладно място, прием на течности, почивка и охлаждане на кожата.

Ако състоянието не се подобри до около 30 минути, съществува риск от топлинен удар, състояние, определяно от здравните власти като спешно и изискващо незабавна медицинска намеса.

Не пропускайте прегледите

При екстремни горещини част от прегледите може да бъдат пренасрочени по преценка на медицинския екип, но ако часът не е отменен, посещението при акушер-гинеколог остава важна част от грижата за майчиното здраве. При притеснения от пътуване в жегата е добре предварително да се потърси съвет от акушерката или АГ клиниката, водеща бременността.

Бременност през лятото не е причина за паника, но изисква повишено внимание към сигналите на тялото. Достатъчната хидратация, разумното поведение на слънце и разпознаването на симптоми като внезапен оток, силно главоболие или замъглено зрение са ключови за безопасността на майката и бебето. При съмнение винаги е по-добре да се потърси консултация, отколкото да изчаквате.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници