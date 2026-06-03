Докато Европа се задушава от исторически жеги, ново мащабно изследване устновява, че бременността през лятото е свързана с повишен риск от преждевременно раждане и опасността нараства с всяка следваща топлинна вълна.

В последната седмица на май 2026 г. Европа преживя това, което метеоролозите описаха като „безпрецедентна и историческа" топлинна вълна. В португалския град Мора термометрите достигнаха 40,3°C, рекорд за месеца. Температурите на места надвишиха средните стойности с 10–15°C.

Снимка: Canva

Точно в този контекст идва изследване, публикувано в авторитетното научно списание Environment International, което анализира 36,6 млн. раждания в 250 града в 13 страни за периода 1979–2019 г.

1,41% от всички преждевременни раждания през лятото се дължат пряко на топлината. При умерена жега рискът нараства с 2,8%, а при екстремни температури с 3,8%.

Как горещините предизвикват ранно раждане?

Според изследването, влиянието на климата върху бременността се осъществява чрез няколко механизма:

Повишаване на телесната температура , което стимулира маточни контракции

Дехидратация при бременни те, което нарушава баланса на калций и магнезий и намалява кръвоснабдяването на плацентата

Възпалителни процеси , оксидативният стрес компрометира развитието на плода и ускорява узряването на шийката на матката

Бременните жени са особено уязвими, тъй като телата им произвеждат повече топлина от обичайното поради растежа на плода, а способността им да се охлаждат е намалена заради наддаването на тегло. Най-критичният период е между 31-ва и 40-та гестационна седмица, когато рискът е най-висок.

Снимка: Canva

Кои страни са най-засегнати?

Данните от изследването показват съществени разлики между отделните страни. Най-висок дял сред европейските държави регистрира Испания, 1080 преждевременни раждания на милион през топлия сезон, като най-засегнат е град Леон.

На второ място е Италия с 974, следвана от Естония с 814. Извън Европа водачи са Парагвай (1347) и САЩ (1289). С най-нисък показател от всички анализирани страни е Швейцария, едва 628 на милион, което изследователите свързват с по-добрата здравна инфраструктура и по-умерения климат.

Не всички бременни са изложени на еднакъв риск

Изследването подчертава, че влиянието на климата върху бременността не е еднакво за всички жени. В по-голям риск са млади самотни майки с по-ниско образование и жени в социално уязвимо положение, както и бременни без достъп до охладени помещения и качествена медицинска грижа. Факторите климат, социално-икономически статус и здравна инфраструктура се оказват решаващи за степента на уязвимост.

Грижата за плода през лятото и защитата на бременните от екстремни жеги вече не е само личен избор, а е въпрос на обществено здраве и климатична политика.

С нарастването на честотата на топлинните вълни рисковете за новороденото и майката ще се увеличават. Данните от Environment International са ясен сигнал, че здравните системи трябва да адаптират препоръките си за летните месеци.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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