Ново мащабно проучване установява връзка между широко използван пластмасов адитив и почти 2 млн. преждевременни раждания годишно. Химикалът се крие в козметика, почистващи препарати и други битови продукти, които използваме всеки ден.

Невидимата заплаха в дома ни

Вещество, което присъства в безброй продукти около нас и чиито микроскопични частици проникват в тялото ни през храната, въздуха и домашния прах, вероятно е допринесло за близо 2 милиона преждевременни раждания в световен мащаб.

Токсинът ди-2-етилхексилфталат (DEHP) се съдържа в козметика, детергенти, репеленти срещу насекоми и множество други продукти за дома. В миналото той вече е свързван с рак, сърдечносъдови заболявания и безплодие, наред с редица други здравни проблеми.

Какво показва новото изследване

Според проучване, ръководено от изследователи от NYU Langone Health, адитивът е свързан с ранни раждания по начин, който досега не е бил количествено измерен в глобален мащаб. Докато медицинските причини за преждевременно раждане са добре проучени, ролята на въздействието на околната среда е била по-трудна за измерване – до този момент.

„Забраняваме един опасен химикал, но веднага го заменяме с друг, който е също толкова вреден. Този подход е неефективен и опасен", коментира д-р Леонардо Трасанде, старши автор на проучването и професор по педиатрия в Медицинското училище NYU Grossman.

Изследователите прогнозират, че само през 2018 г. химикалът DEHP е допринесъл за около 1,97 млн преждевременни раждания и е свързан с приблизително 74 000 смъртни случая сред новородени по целия свят.

Как фталатите причиняват ранно раждане

Учените смятат, че фталати като DEHP могат да увеличат риска за бременността, като нарушават хормоните, които регулират бременността. Това може да предизвика възпаление и стрес в плацентата или да повлияе на нейното функциониране, потенциално водейки до преждевременно започване на раждането.

Въпреки че точните механизми все още се изследват, химикалите са широко признати като ендокринни нарушители. Те могат да interferират с развитието на плода и да създадат хормонален дисбаланс.

Преждевременното раждане остава една от водещите причини за смърт сред кърмачета и дългосрочна увреждане. Според Световната здравна организация, дете, родено преди 37-ата седмица на бременността, има по-висок риск от проблеми с ученето и развитието през целия си живот. Преждевременната смъртност при кърмачета също е сериозен проблем глобално.

Неравномерно разпределение на въздействието

Докато предишни изследвания са свързвали експозицията на фталати с преждевременно раждане, повечето доказателства са идвали от малки или регионални проучвания. Този анализ е първият, който оценява глобалната тежест, комбинирайки данни за експозиция и здравни резултати в над 200 страни.

Въздействието на химикала далеч не е равномерно разпределено. Проучването показва, че Близкият изток и Южна Азия носят повече от половината от глобалната тежест, свързана с експозицията на DEHP, където бързата индустриализация и нарастващата употреба на пластмаса водят до по-високи нива на експозиция. В Африка моделът е още по-рязък: въпреки че се регистрират по-малко случаи, преждевременно родени бебета имат по-голяма вероятност да умрат, което отразява пропуски в достъпа до грижи.

Регулаторна дилема

Отвъд здравните рискове, изследването поставя въпроси за начина, по който химикалите се регулират. Фталатите често се адресират индивидуално, но анализът предполага, че заместващите вещества могат да носят подобни рискове, създавайки цикъл на замяна вместо решение.

Изследователите установиха, че DiNP, често използван заместител на DEHP – може да носи подобни рискове, което поражда притеснения относно замяната на един вреден химикал с друг.

„Играем опасна игра на 'удари къртица' с опасни химикали и тези открития подчертават спешната нужда от по-строг, класов надзор на пластмасовите адитиви, за да избегнем повтарянето на същите грешки", заяви д-р Трасанде.

Какво означава това за общественото здраве

Изследователите подчертават, че резултатите не установяват пряка причинно-следствена връзка. Вместо това те се базират на моделиране, което комбинира съществуващи данни за експозиция с известни здравни рискове, което означава, че реалното въздействие може да бъде по-ниско или по-високо.

Въпреки това, резултатите все още сочат към значителна глобална здравна тежест с нужда от допълнително проучване. Трасанде и неговите колеги призовават за по-широка, базирана на класове регулация на пластмасовите адитиви, като твърдят, че е необходимо подобрено наблюдение и управление на отпадъците, за да се намали експозицията.

