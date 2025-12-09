Жените, изложени на високи нива на „вечни" химикали, са изправени пред повишен риск от хормонални нарушения, показва ново проучване на университета „Харвард“.
Изследването, публикувано в медицинското списание JAMA Network Open, анализира кръвни проби за седем типа PFAS (пер- и полифлуороалкилни вещества) и установи пряка връзка между определени химикали и ендокринни дисфункции.
Тези синтетични вещества се намират навсякъде около нас, от козметика и хранителни опаковки до незалепващи съдове за готвене и менструални продукти. Наричат ги „вечни" химикали, защото практически не се разграждат в околната среда и се натрупват в човешкото тяло с години.
Какво представляват PFAS и защо са опасни?
Характеристики на „вечните" химикали
PFAS (пер- и полифлуороалкилни вещества) са група от хиляди изкуствени химикали, използвани от 1940-те години насам. Те притежават уникални свойства:
- Устойчивост на вода и мазнини, поради силните въглерод-флуорни връзки.
- Термична стабилност, не се разграждат при висока температура.
- Дълготрайност, остават в околната среда и организма десетилетия.
Тези вещества се използват в:
- Незалепващи тигани и съдове за готвене.
- Водоустойчиви дрехи и мебелни тъкани.
- Хранителни опаковки (включително за попкорн за микровълнова).
- Козметични продукти.
- Гасителни пени.
- Медицински изделия.
Здравни рискове от PFAS
Според множество научни изследвания, „вечните" химикали са свързани с:
- Онкологични заболявания (рак на бъбреците и тестисите).
- Увреждане на черния дроб.
- Проблеми с имунната система.
- Щитовидни нарушения.
- Ендокринни дисфункции, особено при жените.
- Проблеми в развитието при деца.
Как PFAS засягат женското здраве?
Хормонални нарушения и репродуктивни проблеми
Ендокринното нарушение представлява промяна в нормалната хормонална функция, което може да доведе до:
- Намалена фертилност.
- Аномалии в половите органи.
- Разстройства на менструалния цикъл.
- Ранно настъпване на пубертет.
Харвардското изследване установява, че при жени с високи нива на PFAS в кръвта значително се увеличава рискът от хормонален дисбаланс. Химикалите влизат в човешкото тяло чрез замърсена питейна вода, храна, ежедневни продукти, а скорошни проучвания показват, че могат да се абсорбират и през кожата.
Ограничения на изследването
Важно е да се отбележи, че проучването използва проби от единични кръвни проби, което означава, че е възможно вече съществуващи ендокринни нарушения да са повлияли на начина, по който тялото обработва PFAS. Необходими са допълнителни изследвания за установяване на причинно-следствена връзка.
Мащабът на проблема в Европа
Хиляди замърсени места
През 2023 г., проектът Forever Pollution Project, разследване на журналисти в цяла Европа, идентифицира близо 23 000 замърсени с PFAS места. Допълнително бяха открити още 21 500 потенциално замърсени обекта поради настояща или минала индустриална дейност. Изводът е категоричен: „PFAS замърсяването се разпростира в цяла Европа."
Регулаторни мерки
През 2023 г. Световната здравна организация (СЗО) класифицира два типа PFAS, перфлуорооктанова киселина (PFOA) и перфлуорооктансулфонова киселина (PFOS), съответно като канцерогенни и вероятно канцерогенни за хората. И двете вещества са забранени в Европейския съюз.
PFAS в ежедневните продукти
Въпреки забраните, Европейската организация на потребителите (BEUC) предупреждава, че много PFAS все още присъстват в ежедневни продукти. Тази година организацията тества 221 продукта, налични на европейския пазар:
Резултати:
62 продукта съдържат нива на органичен флуор (маркер за PFAS) над предложената граница за бъдещото европейско ограничение
Почти всички 16 категории продукти съдържат вредни химикали, включително:
- Лепенки за рани
- Попкорн за микровълнова
- Кинезиологични ленти
- Козметични продукти
Как да намалим експозицията?
Макар да е трудно напълно да се избегне контактът с „вечни" химикали, можете да предприемете стъпки за намаляване на риска:
- Избягвайте незалепващи съдове със стари или повредени покрития.
- Ограничете храни в мазноустойчиви опаковки.
- Проверявайте етикетите на козметични продукти.
- Използвайте филтри за вода, сертифицирани за намаляване на PFAS.
- Предпочитайте естествени материи пред водоустойчиви синтетични тъкани.
Новото проучване от Харвард добавя още едно доказателство за сериозните здравни рискове, свързани с „вечните" химикали, особено за женското здраве. С хиляди замърсени места в Европа и широкото присъствие на PFAS в ежедневни продукти, проблемът изисква спешни регулаторни действия и повишено обществено внимание.
Докато науката продължава да разкрива пълния мащаб на въздействието, информираността и превантивните мерки остават най-добрата ни защита.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
