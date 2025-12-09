Жените, изложени на високи нива на „вечни" химикали, са изправени пред повишен риск от хормонални нарушения, показва ново проучване на университета „Харвард“.

Изследването, публикувано в медицинското списание JAMA Network Open, анализира кръвни проби за седем типа PFAS (пер- и полифлуороалкилни вещества) и установи пряка връзка между определени химикали и ендокринни дисфункции.

Тези синтетични вещества се намират навсякъде около нас, от козметика и хранителни опаковки до незалепващи съдове за готвене и менструални продукти. Наричат ги „вечни" химикали, защото практически не се разграждат в околната среда и се натрупват в човешкото тяло с години.

Какво представляват PFAS и защо са опасни?

Характеристики на „вечните" химикали

PFAS (пер- и полифлуороалкилни вещества) са група от хиляди изкуствени химикали, използвани от 1940-те години насам. Те притежават уникални свойства:

Устойчивост на вода и мазнини , поради силните въглерод-флуорни връзки.

Термична стабилност , не се разграждат при висока температура.

Дълготрайност , остават в околната среда и организма десетилетия.

Тези вещества се използват в:

Незалепващи тигани и съдове за готвене.

Водоустойчиви дрехи и мебелни тъкани.

Хранителни опаковки (включително за попкорн за микровълнова).

Козметични продукти.

Гасителни пени.

Медицински изделия.

Здравни рискове от PFAS

Според множество научни изследвания, „вечните" химикали са свързани с:

Онкологични заболявания (рак на бъбреците и тестисите).

Увреждане на черния дроб.

Проблеми с имунната система.

Щитовидни нарушения.

Ендокринни дисфункции , особено при жените.

Проблеми в развитието при деца.

Как PFAS засягат женското здраве?

Хормонални нарушения и репродуктивни проблеми

Ендокринното нарушение представлява промяна в нормалната хормонална функция, което може да доведе до:

Намалена фертилност.

Аномалии в половите органи.

Разстройства на менструалния цикъл.

Ранно настъпване на пубертет.

Харвардското изследване установява, че при жени с високи нива на PFAS в кръвта значително се увеличава рискът от хормонален дисбаланс. Химикалите влизат в човешкото тяло чрез замърсена питейна вода, храна, ежедневни продукти, а скорошни проучвания показват, че могат да се абсорбират и през кожата.

Ограничения на изследването

Важно е да се отбележи, че проучването използва проби от единични кръвни проби, което означава, че е възможно вече съществуващи ендокринни нарушения да са повлияли на начина, по който тялото обработва PFAS. Необходими са допълнителни изследвания за установяване на причинно-следствена връзка.

Мащабът на проблема в Европа

Хиляди замърсени места

През 2023 г., проектът Forever Pollution Project, разследване на журналисти в цяла Европа, идентифицира близо 23 000 замърсени с PFAS места. Допълнително бяха открити още 21 500 потенциално замърсени обекта поради настояща или минала индустриална дейност. Изводът е категоричен: „PFAS замърсяването се разпростира в цяла Европа."

Регулаторни мерки

През 2023 г. Световната здравна организация (СЗО) класифицира два типа PFAS, перфлуорооктанова киселина (PFOA) и перфлуорооктансулфонова киселина (PFOS), съответно като канцерогенни и вероятно канцерогенни за хората. И двете вещества са забранени в Европейския съюз.

PFAS в ежедневните продукти

Въпреки забраните, Европейската организация на потребителите (BEUC) предупреждава, че много PFAS все още присъстват в ежедневни продукти. Тази година организацията тества 221 продукта, налични на европейския пазар:

Резултати:

62 продукта съдържат нива на органичен флуор (маркер за PFAS) над предложената граница за бъдещото европейско ограничение

Почти всички 16 категории продукти съдържат вредни химикали, включително:

Лепенки за рани

Попкорн за микровълнова

Кинезиологични ленти

Козметични продукти

Как да намалим експозицията?

Макар да е трудно напълно да се избегне контактът с „вечни" химикали, можете да предприемете стъпки за намаляване на риска:

Избягвайте незалепващи съдове със стари или повредени покрития.

Ограничете храни в мазноустойчиви опаковки.

Проверявайте етикетите на козметични продукти.

Използвайте филтри за вода, сертифицирани за намаляване на PFAS.

Предпочитайте естествени материи пред водоустойчиви синтетични тъкани.

Новото проучване от Харвард добавя още едно доказателство за сериозните здравни рискове, свързани с „вечните" химикали, особено за женското здраве. С хиляди замърсени места в Европа и широкото присъствие на PFAS в ежедневни продукти, проблемът изисква спешни регулаторни действия и повишено обществено внимание.

Докато науката продължава да разкрива пълния мащаб на въздействието, информираността и превантивните мерки остават най-добрата ни защита.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

