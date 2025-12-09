Жените, изложени на високи нива на „вечни" химикали, са изправени пред повишен риск от хормонални нарушения, показва ново проучване на университета „Харвард“. 

Изследването, публикувано в медицинското списание JAMA Network Open, анализира кръвни проби за седем типа PFAS (пер- и полифлуороалкилни вещества) и установи пряка връзка между определени химикали и ендокринни дисфункции.

Тези синтетични вещества се намират навсякъде около нас, от козметика и хранителни опаковки до незалепващи съдове за готвене и менструални продукти. Наричат ги „вечни" химикали, защото практически не се разграждат в околната среда и се натрупват в човешкото тяло с години.

Какво представляват PFAS и защо са опасни?

Характеристики на „вечните" химикали

PFAS (пер- и полифлуороалкилни вещества) са група от хиляди изкуствени химикали, използвани от 1940-те години насам. Те притежават уникални свойства:

Снимка: Canva

  • Устойчивост на вода и мазнини, поради силните въглерод-флуорни връзки.
  • Термична стабилност, не се разграждат при висока температура.
  • Дълготрайност, остават в околната среда и организма десетилетия.

Тези вещества се използват в:

  • Незалепващи тигани и съдове за готвене.
  • Водоустойчиви дрехи и мебелни тъкани.
  • Хранителни опаковки (включително за попкорн за микровълнова).
  • Козметични продукти.
  • Гасителни пени.
  • Медицински изделия.

Здравни рискове от PFAS

Според множество научни изследвания, „вечните" химикали са свързани с:

  • Онкологични заболявания (рак на бъбреците и тестисите).
  • Увреждане на черния дроб.
  • Проблеми с имунната система.
  • Щитовидни нарушения.
  • Ендокринни дисфункции, особено при жените.
  • Проблеми в развитието при деца.

Как PFAS засягат женското здраве?

Хормонални нарушения и репродуктивни проблеми

Ендокринното нарушение представлява промяна в нормалната хормонална функция, което може да доведе до:

  • Намалена фертилност.
  • Аномалии в половите органи.
  • Разстройства на менструалния цикъл.
  • Ранно настъпване на пубертет.

Харвардското изследване установява, че при жени с високи нива на PFAS в кръвта значително се увеличава рискът от хормонален дисбаланс. Химикалите влизат в човешкото тяло чрез замърсена питейна вода, храна, ежедневни продукти, а скорошни проучвания показват, че могат да се абсорбират и през кожата.

Снимка: Canva

Ограничения на изследването

Важно е да се отбележи, че проучването използва проби от единични кръвни проби, което означава, че е възможно вече съществуващи ендокринни нарушения да са повлияли на начина, по който тялото обработва PFAS. Необходими са допълнителни изследвания за установяване на причинно-следствена връзка.

Мащабът на проблема в Европа

Хиляди замърсени места

През 2023 г., проектът Forever Pollution Project, разследване на журналисти в цяла Европа, идентифицира близо 23 000 замърсени с PFAS места. Допълнително бяха открити още 21 500 потенциално замърсени обекта поради настояща или минала индустриална дейност. Изводът е категоричен: „PFAS замърсяването се разпростира в цяла Европа."

Регулаторни мерки

През 2023 г. Световната здравна организация (СЗО) класифицира два типа PFAS, перфлуорооктанова киселина (PFOA) и перфлуорооктансулфонова киселина (PFOS),  съответно като канцерогенни и вероятно канцерогенни за хората. И двете вещества са забранени в Европейския съюз.

Снимка: Canva

PFAS в ежедневните продукти

Въпреки забраните, Европейската организация на потребителите (BEUC) предупреждава, че много PFAS все още присъстват в ежедневни продукти. Тази година организацията тества 221 продукта, налични на европейския пазар:

Резултати:

62 продукта съдържат нива на органичен флуор (маркер за PFAS) над предложената граница за бъдещото европейско ограничение

Почти всички 16 категории продукти съдържат вредни химикали, включително:

  • Лепенки за рани
  • Попкорн за микровълнова
  • Кинезиологични ленти
  • Козметични продукти

 

 

Как да намалим експозицията?

Макар да е трудно напълно да се избегне контактът с „вечни" химикали, можете да предприемете стъпки за намаляване на риска:

  • Избягвайте незалепващи съдове със стари или повредени покрития.
  • Ограничете храни в мазноустойчиви опаковки.
  • Проверявайте етикетите на козметични продукти.
  • Използвайте филтри за вода, сертифицирани за намаляване на PFAS.
  • Предпочитайте естествени материи пред водоустойчиви синтетични тъкани.

Новото проучване от Харвард добавя още едно доказателство за сериозните здравни рискове, свързани с „вечните" химикали, особено за женското здраве. С хиляди замърсени места в Европа и широкото присъствие на PFAS в ежедневни продукти, проблемът изисква спешни регулаторни действия и повишено обществено внимание.

Докато науката продължава да разкрива пълния мащаб на въздействието, информираността и превантивните мерки остават най-добрата ни защита.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

