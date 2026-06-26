Бременността и първите месеци след раждането са период на огромни емоционални, хормонални и физически трансформации. Докато темите за следродилната депресия стават все по-популярни и дискутирани, едно друго, още по-често срещано състояние остава в сянка: перинаталната тревожност.

Ново научно изследване установява критичен, но често пренебрегван фактор за появата му. Данните показват по безспорен начин, че лошият сън по време на бременност увеличава риска от тревожност и проявата на симптоми на обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР) при бъдещите майки.

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Статистиката е тревожна – приблизително 15% от жените се сблъскват с клинични форми на тревожни разстройства в периода от зачеването до първата година след раждането.

Учени от Вашингтонския университет в Сейнт Луис проучват в дълбочина как точно нарушенията в съня влияят на тези процеси и дали безсънието е просто симптом, или всъщност е основен двигател на психичното неразположение.

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Мащабът на проучването: Какво откриват експертите?

В научното изследване, публикувано в специализираното списание Sleep, екип от водещи специалисти, сред които психиатърът д-р Мери Кимел (Mary Kimmel, MD, PhD) и психологът д-р Ребека Кокс (Rebecca Cox, PhD), изследват поведението и състоянието на около 230 жени. Те са проследени в четири ключови етапа: ранна бременност, късна бременност, ранна фаза след раждането и по-късен следродилен период.

Резултатите потвърждават, че проблемите със съня при бременни достигат своя пик през третия триместър и в седмиците непосредствено след раждането. Новото и изключително важно откритие обаче е свързано с т.нар. „последващ ефект“. Кратката продължителност на съня се оказва стабилен дългосрочен сигнал за появата на следродилна тревожност.

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Връзката между липсата на сън, тревожните мисли и ОКР симптомите

Участничките в проучването попълват детайлни въпросници, оценяващи качеството на съня и нивата на тревожност. Специално внимание е обърнато на специфичните за майките страхове, като „постоянна загриженост за бебето“ или „панически страх, че нещо лошо ще му се случи“.

Изследователите анализират и проявленията на черти, характерни за обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР) при майки. Те включват натрапчиви мисли от типа на: „Ако не съм изключително внимателна до най-малкия детайл, ще се случи нещо фатално“ или „Ако нещата около мен не са перфектно подредени и чисти, ситуацията ще излезе извън контрол“.

Анализът на данните води до следните основни изводи:

Хронологична последователност: Изследването доказва, че загубата на сън обикновено предхожда появата на тревожните симптоми, а не обратното. Това означава, че лошото качество на съня е първопричина, а не просто следствие от тревожността.

Продължителност на съня: По-кратката продължителност на нощната почивка е пряко свързана с прогресивното увеличаване на натрапчивите вярвания и общата тревожност в целия перинатален период .

Синдром на натрупването: Майките, които хронично страдат от нарушен и фрагментиран сън, показват значително по-изразени нива на дистрес.

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Ролята на способността за справяне (Coping Ability)

Интересен акцент в проучването е изследването на личната увереност на жената в собствените ѝ сили да се справи с предизвикателствата. Учените установяват, че майките с по-ниски нива на адаптивност и усещане за контрол страдат много по-тежко от тревожност при липса на сън. Любопитното е обаче, че тази способност за справяне няма никакво влияние върху връзката между съня и обсесивните мисли – обсесиите се засилват при липса на сън, независимо от това колко силна психически се чувства жената.

Снимка: Canva

Защо сънят трябва да бъде приоритет за бъдещите майки?

„Осигуряването на пълноценен нощен сън може да бъде изключително трудно през този период“, обяснява д-р Ребека Кокс, асистент по психологически и мозъчни науки и първи автор на изследването. Физическият дискомфорт, хормоналните флуктуации и огромният психологически стрес, свързан с очакването на новия живот, са сред основните виновници за безсънието.

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Въпреки това, експертите от водещите медицински издания подчертават, че приоритизирането на съня на майката е най-мощната нелекарствена интервенция за защита на нейното психично здраве. Когато бременната жена или младата майка получи подкрепа от семейството и средата си, за да спи повече, рискът от тежки емоционални сривове спада драстично.

Практически стъпки

Изводът за общественото здраве е ясен: превенцията и навременното идентифициране на проблемите със съня по време на бременност могат да предотвратят дълбоки психологически кризи впоследствие. Вместо да приемаме безсънието като „нормална част от бременността“, то трябва да бъде обект на активно внимание от страна на акушер-гинеколозите и пренаталните специалисти.

Ако планирате бременност, в момента сте бременна или наскоро сте родили, обърнете внимание на своя сън. Споделяйте с близките си и изисквайте време за почивка. Ако усещате, че тревожността или натрапчивите мисли започват да доминират ежедневието ви, не се колебайте да потърсите подкрепа.

Консултирайте се с Вашия лекар за безопасни и ефективни стратегии за подобряване на съня, тъй като грижата за Вашия сън е директна грижа и за здравето на Вашето бебе.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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