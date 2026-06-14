Подутите крака и глезени през лятото са толкова разпространен проблем, че мнозина го приемат като неизбежна цена за сезона. Но какво всъщност стои зад него, кога трябва да се потърсим специалист и, най-важното — как бързо да намалим отока? Специалисти от Harvard Medical School дават конкретни отговори.

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Защо краката ни се подуват през лятото?

Медицинското название на явлението е едема (оток), а в същината си представлява анормално натрупване на течност в тъканите. Тъй като течността следва гравитацията, тя се задържа в най-ниските части на тялото, а именно в стъпалата, глезените и подбедриците.

Д-р Дженифър Клует, специалист по вътрешни болести в болница Beth Israel Deaconess, афилирана с Harvard, обяснява пред Harvard Health Publishing, че проблемът засяга все по-широко хората с напредването на възрастта, тъй като редица предразполагащи фактори се срещат по-често при по-възрастните.

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Сред най-честите причини за летния оток на краката са:

Топлина и продължително стоене прав: разширяват кръвоносните съдове и забавят венозното оттичане.

Прекомерна консумация на сол: натрият задържа вода в организма.

Консумация на алкохол: нарушава водно-солевия баланс.

Венозна недостатъчност : при това заболяване вените в краката имат затруднения в изпомпването на кръвта нагоре към сърцето, особено срещу гравитацията.

Медикаменти: антидепресанти, стероиди, определени лекарства за кръвно налягане и хормонални препарати (включително противозачатъчни и хормонозаместителна терапия) могат да причинят задържане на течности.

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Кога подутите крака са тревожен сигнал?

В повечето случаи летният оток е безобиден, но понякога може да е симптом на по-сериозен проблем. Незабавно се свържете с лекар, ако забележите следното:

Само единият крак е засегнат

Д-р Клует предупреждава: "Асиметричният оток е тревожен знак" и може да подсказва локален проблем, като инфекция, кръвен съсирек или травма в единия крайник.

Внезапна и необичайна поява на отока

Ако подуването е рязко и коренно различно от обичайното за Вас, не го пренебрегвайте.

Придружаващи симптоми

Незабавно потърсете медицинска помощ при:

Зачервяване и болка в областта на отока;

Повишена температура;

Задух, болка или натиск в гърдите.

В редки случаи подутите крака могат да бъдат свързани с проблеми на сърцето, бъбреците или черния дроб.

Снимка: Canva

5 начина да намалите отока на краката у дома

Ако подуването не е свързано с медицинско заболяване, Harvard Health Publishing препоръчва следните мерки:

Намалете приема на сол. Солта е основен виновник за задържане на течности. Четете етикетите на храните и избягвайте силно осолени продукти.

Повдигнете краката. Когато седите или лежите, поставете краката над нивото на сърцето — дори за няколко минути. Слагайте възглавница под стъпалата докато спите.

Носете компресивни чорапи. Особено при диагностицирана венозна недостатъчност, компресионните чорапи помагат да се изтласка кръвта обратно към сърцето.

Движете се! Разходките, въртенето на глезените и разтягането активират мускулната помпа в прасеца, която изтласква кръвта нагоре.

Грижете се за кожата. Хроничният оток може да доведе до напукване и суха кожа. Д-р Клует съветва да използвате овлажняващи кремове, за да предотвратите наранявания, през които могат да проникнат инфекции.

Подутите крака и глезени лятото са чест, обикновено безвреден проблем, с който може да се справите с прости промени в ежедневието. Намалете солта, движете се повече, повдигайте краката и носете подходящи чорапи. Следете обаче за тревожни сигнали и се консултирайте се с Вашия лекар, ако имате съмнения или симптомите не преминат.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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