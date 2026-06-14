Подутите крака и глезени през лятото са толкова разпространен проблем, че мнозина го приемат като неизбежна цена за сезона. Но какво всъщност стои зад него, кога трябва да се потърсим специалист и, най-важното — как бързо да намалим отока? Специалисти от Harvard Medical School дават конкретни отговори.
Защо краката ни се подуват през лятото?
Медицинското название на явлението е едема (оток), а в същината си представлява анормално натрупване на течност в тъканите. Тъй като течността следва гравитацията, тя се задържа в най-ниските части на тялото, а именно в стъпалата, глезените и подбедриците.
Д-р Дженифър Клует, специалист по вътрешни болести в болница Beth Israel Deaconess, афилирана с Harvard, обяснява пред Harvard Health Publishing, че проблемът засяга все по-широко хората с напредването на възрастта, тъй като редица предразполагащи фактори се срещат по-често при по-възрастните.
Сред най-честите причини за летния оток на краката са:
- Топлина и продължително стоене прав: разширяват кръвоносните съдове и забавят венозното оттичане.
- Прекомерна консумация на сол: натрият задържа вода в организма.
- Консумация на алкохол: нарушава водно-солевия баланс.
- Венозна недостатъчност: при това заболяване вените в краката имат затруднения в изпомпването на кръвта нагоре към сърцето, особено срещу гравитацията.
- Медикаменти: антидепресанти, стероиди, определени лекарства за кръвно налягане и хормонални препарати (включително противозачатъчни и хормонозаместителна терапия) могат да причинят задържане на течности.
Кога подутите крака са тревожен сигнал?
В повечето случаи летният оток е безобиден, но понякога може да е симптом на по-сериозен проблем. Незабавно се свържете с лекар, ако забележите следното:
Само единият крак е засегнат
Д-р Клует предупреждава: "Асиметричният оток е тревожен знак" и може да подсказва локален проблем, като инфекция, кръвен съсирек или травма в единия крайник.
Внезапна и необичайна поява на отока
Ако подуването е рязко и коренно различно от обичайното за Вас, не го пренебрегвайте.
Придружаващи симптоми
Незабавно потърсете медицинска помощ при:
- Зачервяване и болка в областта на отока;
- Повишена температура;
- Задух, болка или натиск в гърдите.
В редки случаи подутите крака могат да бъдат свързани с проблеми на сърцето, бъбреците или черния дроб.
5 начина да намалите отока на краката у дома
Ако подуването не е свързано с медицинско заболяване, Harvard Health Publishing препоръчва следните мерки:
- Намалете приема на сол. Солта е основен виновник за задържане на течности. Четете етикетите на храните и избягвайте силно осолени продукти.
- Повдигнете краката. Когато седите или лежите, поставете краката над нивото на сърцето — дори за няколко минути. Слагайте възглавница под стъпалата докато спите.
- Носете компресивни чорапи. Особено при диагностицирана венозна недостатъчност, компресионните чорапи помагат да се изтласка кръвта обратно към сърцето.
- Движете се! Разходките, въртенето на глезените и разтягането активират мускулната помпа в прасеца, която изтласква кръвта нагоре.
- Грижете се за кожата. Хроничният оток може да доведе до напукване и суха кожа. Д-р Клует съветва да използвате овлажняващи кремове, за да предотвратите наранявания, през които могат да проникнат инфекции.
Подутите крака и глезени лятото са чест, обикновено безвреден проблем, с който може да се справите с прости промени в ежедневието. Намалете солта, движете се повече, повдигайте краката и носете подходящи чорапи. Следете обаче за тревожни сигнали и се консултирайте се с Вашия лекар, ако имате съмнения или симптомите не преминат.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
—------------------------------------
Източници
- Harvard Health Publishing: „Облекчаване на летните отоци.“
- Mayo Clinic: „Оток на краката по време на пътуване със самолет: Проблем ли е?“
- World Health Organization (WHO): „Сърдечно-съдови заболявания (ССЗ).“