С настъпването на летните горещини много хора забелязват, че краката и по-често глезените им се подуват, дрехите стягат, а общото усещане за тежест нараства. Зад тези симптоми най-често стои задържането на вода – или медицински казано, оток.

Макар в повечето случаи да не е сериозно заболяване, то може чувствително да влоши качеството на живот и да сигнализира за нуждата от промяна в ежедневните навици.

Защо тялото натрупва излишни течности, кои са основните рискови фактори и какви са практическите стъпки, препоръчвани от здравни специалисти за редуциране или предотвратяване на проблема?

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Какво е задържане на вода и защо е по-честo лятно явление?

Задържането на вода (задържане на течности или оток) настъпва, когато тялото акумулира повече течност в тъканите, отколкото е необходимо.

Лятото е особено рисков сезон, защото:

Топлината разширява кръвоносните съдове, което улеснява изтичането на течност в тъканите на крайниците.

Дехидратацията – колкото и да е парадоксално – може да провокира задържане, тъй като организмът се опитва да запази запасите от вода.

Намалената физическа активност при продължително стоене или седене влошава венозното и лимфното кръвообращение.

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Основни причини за задържане на течности

Разбирането на причините е ключова стъпка към справянето с проблема. Ето кои фактори допринасят най-силно:

1. Диета с високо съдържание на натрий и преработени храни

Консумацията на ултрапреработени храни, транс-мазнини и сол е сред водещите причини за задържане на вода. Излишният натрий принуждава клетките да задържат повече течност, за да поддържат електролитния баланс.

2. Прекомерен прием на кофеин и алкохол

Въпреки краткосрочния им диуретичен ефект, кофеинът и алкохолът водят до обезводняване, което от своя страна задейства защитния механизъм на организма – задържане на течности.

3. Лош сън

По данни на изследвания в областта на хронобиологията, по време на сън лимфната система активно филтрира и дренира тъканите. Недоспиването пречи на този процес и допринася за сутрешни отоци.

4. Заседнал начин на живот

Продължителното седене или стоене ограничава мускулната помпена функция на краката, която нормално подпомага връщането на венозна кръв към сърцето. Резултатът е оток в долните крайници.

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Как да спрем задържането на вода: доказани подходи

Специалистите по спортна медицина и хранене препоръчват комплексен подход, включващ промени в диетата, хидратацията, физическата активност и ежедневните навици.

Хидратация – повече вода, по-малко оток

Поддържането на редовна хидратация е един от най-ефективните начини да намалим задържането на течности. Препоръчителният дневен прием е около 1,5-2 литра вода, но при горещини и физическа активност нуждата нараства.

Диета, богата на калий, магнезий и флавоноиди

Храните с висок хранителен потенциал срещу отоци включват:

Богати на калий: диня, киви, цитрусови плодове – балансират натрия в клетките.

Богати на магнезий: тъмнозелени листни зеленчуци – подкрепят нервно-мускулната функция.

Богати на флавоноиди: зелен чай, ябълка, лук, чесън, броколи, зеле и карфиол – укрепват стените на кръвоносните съдове.

Диуретични храни: аспержи, артишок, целина, ананас, хвощ, глухарче и магданоз – стимулират естественото отводняване.

Физическа активност и повдигане на краката

Редовното движение е ключово. Само 30 минути умерена физическа активност дневно – ходене, плуване или колоездене – активират мускулната помпа и значително подобряват лимфното и венозното кръвообращение.

Допълнителна мярка е повдигането на краката под ъгъл спрямо тялото за 15–20 минути дневно. Гравитацията помага на задържаната течност да се върне в кръвообращението.

Сън и управление на стреса

Гарантирането на 7–8 часа качествен сън е от критично значение за правилното функциониране на лимфната система. Хроничният стрес, от своя страна, повишава нивата на кортизол – хормон, свързан с повишено задържане на натрий и вода.

Удобно облекло и компресивни чорапи

Носенето на свободни, дишащи дрехи и обувки без стягане улеснява кръвообращението. При по-изразени симптоми, особено при продължително стоене или пътуване, компресивните чорапи могат да бъдат полезно допълнение, но само след консултация с лекар.

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Кога задържането на вода изисква лекарска консултация?

В повечето случаи задържането на течности е временно и се повлиява от промени в начина на живот. Въпреки това, незабавна консултация с лекар е необходима при:

Внезапен или бързо прогресиращ оток в едната или двете ръце/крака;

Оток, придружен от задух, болка в гърдите или сърцебиене;

Постоянен оток, който не изчезва след покой;

Промяна в цвета или температурата на кожата в засегнатата зона.

В такива случаи може да се търси причина в сърдечна, бъбречна или чернодробна функция, което изисква медицинска оценка.

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Допълнителни терапевтични подходи при хронични случаи

При по-упорито задържане на вода, специалистите по физиотерапия и естетична медицина могат да препоръчат:

Пресотерапия – апаратна процедура, която чрез пневматичен масаж стимулира лимфния дренаж;

Лимфен дренаж – ръчна или апаратна техника, насочена към подобряване на лимфотока и намаляване на отоците;

Хранителни добавки – само при назначение от специалист, тъй като неправилната употреба може да влоши баланса на електролити;

https://svetatnazdraveto.bg/alternativna-meditsina/voda-s-limon-polzi-i-vazmozhni-stranichni-efekti.html

Задържането на вода е често срещан проблем през лятото, но в много случаи е управляем с промени в ежедневните навици. Балансирана диета, богата на калий и флавоноиди, редовно движение, достатъчна хидратация и качествен сън са основните стълбове в борбата с летния оток.

Консултирайте се с Вашия лекар или диетолог, ако симптомите са продължителни или засягат качеството Ви на живот.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници