Не можете да свалите пръстена от пръста си, трудно пишете на клавиатура или усещате тежест в ръцете? Подутите пръсти на ръцете са симптом, който мнозина пренебрегват.

Понякога причината е напълно безобидна, като прекалено солени храни или разходка в жегата. Но в други случаи отокът може да е ранен сигнал за ревматоиден артрит, бъбречно заболяване или дори усложнение по време на бременност.

В тази статия ще разгледаме 12-те най-чести причини за подуване на пръстите, ще обясним кога симптомът изисква лекарска консултация и какво препоръчват специалистите.

1. Задържане на течности и солена храна

Едно от най-честите обяснения за причините за подуване на ръцете е задържането на течности в тъканите. Консумацията на прекалено много сол кара тялото да задържа вода, което води до временна подпухналост в пръстите, глезените и около очите. Хормоналните промени, особено при жените преди менструация, също могат да допринесат за този ефект. Обикновено отокът отшумява сам след намаляване на приема на натрий.

Снимка: Canva

2. Физическо натоварване и горещо време

Изненадващо, но подуването при горещо време и по време на тренировка е напълно физиологично. При усилено натоварване тялото насочва кръв към сърцето, белите дробове и мускулите. Малките кръвоносни съдове в ръцете се разширяват в отговор на тази промяна и пръстите набъбват.

Същото се случва при жега, кръвоносните съдове на кожата се разширяват, за да охладят тялото. Според специалистите от UPMC Health, това е нормален физиологичен отговор, който не изисква лечение.

3. Травми на пръстите

Навяхване, скъсан лигамент, изкълчена или счупена кост, травмите на пръстите са честа причина за локален оток. При по-леки наранявания студени компреси, почивка и обезболяващи без рецепта обикновено са достатъчни. Потърсете лекар, ако не можете да изправите пръста, имате температура или болката е много силна.

4. Инфекции на пръстите

Три вида инфекции могат да причинят подуване и болка в пръстите:

Херпетичен уитлоу е херпесна инфекция с малки, болезнени мехури

Паронихия е инфекция в основата на нокътя, причинена от бактерии или гъбички

Фелон е болезнена гнойна инфекция на върха на пръста

Важно е тези инфекции да се лекуват навреме, тъй като могат да се разпространят към съседни тъкани.

Снимка: Canva

5. Ревматоиден артрит

Ревматоидният артрит е автоимунно заболяване, което атакува лигавицата на ставите и причинява оток, болка и скованост. При ревматоиден артрит симптомите се появяват най-напред именно в ставите на ръцете и обикновено засягат двете ръце симетрично. Без лечение може да доведе до трайно увреждане на ставите.

6. Псориатичен артрит

Псориатичният артрит засяга хора с псориазис и се характеризира с т. нар. „колбасовидно" подуване на пръстите, дактилит. Това е едно от разпознаваемите му белези и изисква специализирана ревматологична оценка.

7. Подагра на пръстите

Макар подаграта да се асоциира предимно с палеца на крака, тя може да засегне всяка става, включително в ръцете. Причинява се от отлагане на кристали пикочна киселина в ставата и се изразява в пристъпи на мъчителна болка и оток. Медикаментозното лечение може значително да намали честотата на пристъпите.

8. Лекарства като причина за отоци

Редица широко използвани медикаменти могат да предизвикат странични ефекти от лекарства под формата на задържане на течности и подуване:

Аспирин, ибупрофен, напроксен.

Кортикостероиди.

Медикаменти за диабет и високо кръвно налягане.

Габапентин и прегабалин (за нервна болка).

Хормонална терапия с естроген или тестостерон.

Ако забележите подпухналост след започване на нов медикамент, консултирайте се с вашия лекар.

9. Бъбречни заболявания и отоци

Бъбречните заболявания могат да се проявят именно с подуване в пръстите, ходилата и около очите, тялото не може да елиминира излишните течности. Хората с диабет и хипертония са в по-висок риск. Ранната диагностика е от ключово значение за забавяне на прогресията.

10. Отоци при бременност и прееклампсия

Отоците при бременност в пръстите, глезените и ходилата са очаквани. Тревожен сигнал обаче е внезапно подуване на ръцете и лицето, то може да е симптом на прееклампсия при бременност, т.е. опасно високо кръвно налягане. Съпътстващите симптоми включват силно главоболие, болки в корема и нарушено зрение. Това е спешно медицинско състояние.

Снимка: Canva

11. Лимфедем

Лимфедемът се развива, когато лимфната система не може да отведе течностите нормално. Среща се като страничен ефект при лечение на рак – особено след отстраняване на лимфни възли или лъчетерапия при рак на гърдата. Не може да бъде излекуван, но се поддава на управление с физиотерапия и компресивни техники.

12. Болест на Рейно и склеродермия

Болестта на Рейно засяга кръвоносните съдове в пръстите, при студ или стрес те се свиват рязко, причинявайки изтръпване и побеляване. Когато кръвотокът се възстанови, пръстите могат да набъбнат и да пулсират болезнено.

Склеродермата е автоимунно заболяване, при което свръхпроизводството на колаген втвърдява кожата и тъканите. Ръцете стават сковани, а пръстите са подути. В тежки случаи могат да бъдат засегнати вътрешни органи.

Кога да потърсите лекар?

Специалистите от Banner Health препоръчват незабавна лекарска консултация при:

Отоци, които не отшумяват след 2-3 дни.

Придружаващи симптоми като температура, зачервяване или силна болка.

Внезапно подуване по време на бременност.

Затруднено изправяне на пръста след нараняване.

Подутите пръсти на ръцете имат десетки възможни причини, от съвсем безобидното задържане на течности до сериозни системни заболявания като ревматоиден артрит, бъбречна недостатъчност или прееклампсия.

Ако отокът е единичен епизод след солено хранене или тренировка, вероятно няма причина за тревога. Ако обаче е упорит, придружен от болка или се появява в контекста на хронично заболяване, консултацията с лекар е задължителна стъпка.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

