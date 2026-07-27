Летните горещини стават все по-продължителни и по-интензивни, а децата са сред най-уязвимите групи по време на високи температури. Техният организъм се загрява значително по-бързо от този на възрастните, а способността им да регулират телесната температура все още не е напълно развита. Именно затова въпросът как да предпазим децата от жегите става все по-важен за всяко семейство през лятото.

Според експертите от Save the Children, с правилна подготовка и няколко лесни ежедневни навика рискът от топлинно изтощение, обезводняване и слънчево изгаряне може значително да бъде намален.

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Защо децата понасят по-трудно горещините?

Бебетата и малките деца губят течности по-бързо, а организмът им отделя по-малко пот в сравнение с този на възрастните. Това означава, че при продължително излагане на високи температури те могат да развият прегряване много по-бързо.

Освен това малките деца често не разпознават първите признаци на жажда или не могат сами да кажат, че им е прекалено горещо. Именно затова родителите трябва активно да следят за симптоми на обезводняване и топлинен стрес.

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Бебетата трябва да се пазят от пряко слънце

Експертите препоръчват бебетата под шестмесечна възраст да не бъдат излагани на директна слънчева светлина. Кожата им е изключително чувствителна и може да изгори само за кратко време.

При разходка количката трябва да бъде поставена на сянка, но без да се покрива плътно с одеяло или пелена. Това ограничава циркулацията на въздуха и може да създаде опасен „парников ефект”, при който температурата вътре се повишава значително.

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Слънцезащитата остава задължителна

При деца над шест месеца специалистите препоръчват използването на слънцезащитен крем с минимум SPF 30 и широкоспектърна UVA защита.

Кремът трябва да се нанесе около 30 минути преди излизане и да се подновява на всеки два часа или след плуване и изпотяване. Особено внимание трябва да се обърне на ушите, стъпалата, врата и задната част на коленете – места, които често остават пропуснати.

Подходящото облекло помага на организма да се охлажда

През горещите дни най-добрият избор са широки, светли и леки памучни дрехи, които позволяват на кожата да "диша". Светлите цветове отразяват слънчевите лъчи, докато тъмните ги поглъщат и допринасят за допълнително загряване.

Шапката с широка периферия остава едно от най-ефективните средства за предпазване както от слънчево изгаряне, така и от прегряване.

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Хидратацията е най-добрата защита

Един от най-важните съвети за това как да предпазим децата от жегите е редовният прием на течности.

Децата не бива да чакат да ожаднеят, за да пият вода. Добре е да им се предлага вода често през целия ден.

При кърмените бебета могат да се правят по-чести кърмения, а при хранене с адаптирано мляко – според препоръките на педиатъра може да се предлага и малко охладена преварена вода при много високи температури.

Храни с високо съдържание на вода като диня, пъпеш, краставици и праскови също подпомагат хидратацията.

Избягвайте най-горещите часове

Според специалистите престоят навън трябва да бъде ограничен между 11:00 и 16:00 часа, когато UV индексът и температурите са най-високи.

Разходките, спортът и игрите навън е по-добре да бъдат планирани рано сутрин или привечер, когато въздухът е по-хладен.

Снимка: Canva

Как да разпознаете топлинното изтощение

Експертите предупреждават, че родителите трябва да познават ранните симптоми на топлинно изтощение при децата.

Сред тях са:

силна жажда;

отпадналост;

замайване;

гадене;

ускорено дишане;

бледа и влажна кожа;

мускулни крампи;

обърканост или необичайна сънливост.

Ако симптомите не отшумят бързо след охлаждане и прием на течности или се влошават, е необходимо незабавно да се потърси медицинска помощ, тъй като това може да бъде признак за топлинен удар, който представлява спешно състояние.

Снимка: Canva

Как да поддържаме дома по-хладен

По време на горещините експертите препоръчват:

през деня щорите и завесите да останат спуснати;

прозорците да се отварят вечер и рано сутрин;

помещенията да се проветряват, когато външната температура спадне;

децата да прекарват повече време в най-хладните стаи на дома.

Хладък душ преди лягане също може да помогне за по-спокоен сън в горещите нощи.

Никога не оставяйте дете само в автомобил

Това е едно от най-важните правила през лятото.

Дори когато външната температура не изглежда екстремна, вътрешността на автомобила може да се нагрее до опасни стойности само за няколко минути. Леко отворените прозорци не предотвратяват този ефект.

Снимка: Canva

Игрите с вода са приятно охлаждане

Малки басейни, пръскачки, водни балони или просто игра с хладка вода могат едновременно да забавляват децата и да помогнат за понижаване на телесната температура.

Важно е обаче те винаги да бъдат под непрекъснато наблюдение на възрастен.

Все по-горещи лета изискват повече внимание

Според експертите климатичните промени водят до все по-чести и по-продължителни горещи вълни в много части на света. Това означава, че мерките за защита на децата през лятото вече не са просто препоръка, а важна част от ежедневните грижи за тяхното здраве.

С няколко лесни навика: достатъчно вода, подходящо облекло, избягване на силното слънце и навременно разпознаване на опасните симптоми, рискът от сериозни здравословни проблеми може значително да бъде намален.

Въпросът как да предпазим децата от жегите става все по-актуален с всяко следващо лято. Добрата информираност и навременните предпазни мерки могат да предотвратят обезводняване, топлинно изтощение и слънчево изгаряне. Ако детето прояви симптоми на прегряване или състоянието му се влошава, потърсете медицинска помощ възможно най-бързо.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници