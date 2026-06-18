Летните горещини вече не са просто въпрос на дискомфорт, но едно от най-смъртоносните метеорологични явления в Европа. През следващите дни в големи градове на континента се очаква да достигнат рекордни стойности, като в редица региони температурите ще доближат 40°C

Добрата новина е, че повечето заболявания, свързани с високите температури през лятото, могат да бъдат предотвратени с прости мерки. 

Снимка: Canva

Горещините не са просто неприятни, те са едно от най-смъртоносните метеорологични явления в Европа, но повечето заболявания, свързани с топлината, могат да се предотвратят с прости мерки“, заявява д-р Тиаго Вилануева, семеен лекар и президент на Европейския съюз на общопрактикуващите лекари, пред Euronews Health.

При продължителни горещини способността на тялото да регулира вътрешната си температура и да отделя излишната топлина се нарушава. Това повишава риска от топлинно изтощение и топлинен удар, а усилието за охлаждане натоварва допълнително сърдечно-съдовата система и бъбреците, затова екстремната жега може да влоши съществуващи заболявания.

Как да се разхладим през най-горещите часове

Експертите препоръчват да останете на закрито през най-горещите часове, да държите прозорците и щорите затворени през деня и да проветрявате жилището рано сутрин и вечер.

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Внимание заслужават и тропическите нощи, когато температурата не пада под 20°C и тялото не успява да се възстанови от дневната жега. Това натоварва сърцето, нарушава съня и повишава смъртността.

Според препоръките на Световната здравна организация (СЗО), вентилаторът в горещините трябва да се използва само при температури под 40°C. Над този праг вентилаторът просто разнася горещ въздух и затопля тялото.

Снимка: Canva

При излизане навън изберете широки, светли дрехи от дишащи материи като памук или лен, подходящи са и за спалното бельо.

Предпазване от жегите и грижа за кожата

  • Слънцезащитен крем през лятото: нанасяйте го на всеки два часа и следете за признаци, че е нужно подновяване, суха, зачервена или щипеща кожа. Това намалява риска от слънчево изгаряне и защита срещу рак на кожата.
  • Глава: използвайте шапка през централните часове на деня.
  • Очи: изберете слънчеви очила със специфична UV защита. Според Брайс Сейнт Клер от Johns Hopkins Medicine, цветът на стъклата също има значение, кафяви, зелени и сиви предпазват най-добре, докато жълтите дават по-слаба защита.

Хидратация през лятото

Редовният прием на течности е ключов. СЗО препоръчва поне 2–3 литра вода на ден.Много е важно да не чакате да ожаднеете“, подчертава д-р Виланеува. Той съветва да се избягват прекомерният алкохол и кофеинът, тъй като действат като диуретици и засилват дехидратацията.

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Какви са симптоми на топлинен удар

Дори при всички предпазни мерки е възможно да се почувствате зле. Внимавайте за ранните признаци на дехидратация и топлинно изтощение: замайване, гадене, умора, слабост и обърканост. При тези симптоми се охладете, вземете душ, напръскайте се с вода, пийте течности и потърсете лекар, ако състоянието се влошава.

Снимка: Canva

Рискови групи при горещини

Не всички сме еднакво уязвими. По думите на д-р Виланеува, по-висок риск имат възрастните хора (особено над 65 г.), хората с хронични заболявания, бебетата и малките деца, социално изолираните, работещите на открито и бездомните.

Когато мислим как да предпазим децата от жегата, важно е да знаем, че те се потят по-малко спрямо телесното си тегло и имат по-висок метаболизъм, затова прегряват по-бързо. Хората, приемащи определени лекарства, също са изложени на риск, тъй като някои медикаменти нарушават регулирането на телесната температура.

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Летните горещини изискват внимание, но не и паника. Стойте на хладно през пиковите часове, поддържайте добра хидратация, защитете кожата и очите си и следете за ранните симптоми. Обърнете специално внимание на рисковите групи около вас. Правилната превенция на топлинен удар е най-сигурната защита при високи температури през лятото.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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