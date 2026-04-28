Не е необичайно едно дете да симулира, че е болно. Всъщност, това изглежда като нещо почти нормално, след като стане достатъчно голямо, за да ходи на училище.

Как наистина можете да разберете дали детето ви симулира болест или наистина изпитва болка?

Ето няколко тактики от педиатър за достигане до справедлива присъда по случая.

Защо децата симулират болест?

В началното училище децата могат да симулират болест, за да избегнат нещо, независимо дали става въпрос за тормоз, стресиращ час, тест или сплашване по училищните коридори. Децата могат да симулират болест и ако забравят да си напишат домашното, трябва да изнесат реч или да предадат важен проект.

Симулирането на болест може да е породено от това, че родителят прекалено много липсва на детето – особено ако пътува и отсъства от дома, работи много или ако вкъщи се е появил нов брат или сестра, който отнема от вниманието му.

Понякога обаче причината за симулираната болест е по-незначителна – може би просто искат да си останат вкъщи, за да си играят с нова играчка, да гледат филми или да се наслаждават на любимите си видеоигри. Или просто чувстват, че имат нужда от почивка. Ключът е да разберете защо детето ви може да се симулира.

Избягват ли училище?

Обърнете внимание, че избягването на училище е често срещано в някои случаи, но може да се развие във фобия. Американската академия по педиатрия (AAP) изчислява, че 5% от децата страдат от училищна фобия или отказ от училище и в някои случаи това трябва да се лекува с професионална помощ.

Как да разберете дали детето ви се преструва на болно

Макар че от време на време е нормално детето да се преструва, че е болно, това не означава, че трябва да го пренебрегвате или да го толерирате. В крайна сметка, очакванията са, че то трябва да ходи на училище редовно. Поради тази причина е важно да знаете как да разберете дали детето ви се преструва, че е болно. Ето някои характерни признаци.

Главоболие

Децата може да имат трудности да опишат тежестта на болката си, така че лекарите често разчитат на инструмент, наречен скалата за оценка на болката – серия от снимки, вариращи от усмивка до плач, за да преценят техния дистрес.

Ако детето ви плаче, затваря очи или не желае да играе или да се шегува, то е в лошо състояние. Всъщност, ако главоболието му продължава повече от час или два и не реагира на парацетамол или ибупрофен, то не само трябва да пропусне училище, но и да посети педиатър.

Силните главоболия, които се повтарят (особено тези, които са съпроводени с промени в зрението, гадене или отвращение към светлина или шум), могат да бъдат мигрена и да изискват диагноза и облекчаване на болката. Заведете детето си в спешното отделение, ако има тези симптоми:

Проблеми с движението на врата му

Затруднено говорене, ходене, мислене или използване на ръцете

Главоболието го събужда от сън

Главоболието причинява повръщане

За повечето деца обаче главоболието е леко и ще отшуми само в рамките на няколко часа, което прави редовното оставяне на училище (или поне късно пристигане) съвсем вероятно.

Ако детето ви не изглежда да изпитва чак толкова силна болка – например, яде и гледа телевизия спокойно – но настоява, че главата все още го боли, кажете му, че си записвате час при педиатър. Пропускането на училище не е забавно, ако означава само посещение на лекар. Вашият коментар може да предизвика чудодейно възстановяване.

Стомашни или коремни проблеми

При стомашно разстройство, съпроводено с гадене, повръщане и/или диария, детето ви винаги трябва да остане у дома, а в повечето случаи ще можете да потвърдите заболяването чрез собственото си наблюдение.

Но какво да правите, ако детето ви просто си държи корема и казва, че го боли? Тогава е време да потърсите вторични симптоми. Болките в корема стимулират блуждаещия нерв (пряка връзка между червата и мозъка), което забавя сърцето, прави кожата бледа и влажна, увеличава производството на слюнка и свива зениците.

Друг лесен признак е дали детето ви закусва или не. Апетитът обикновено е първото нещо, което изчезва при стомашен вирус, така че ако детето ви се нахвърли върху любимите си палачинки, вероятно е добре.

Въпреки това, никога не пренебрегвайте хронични или повтарящи се оплаквания от болки в корема. Дори ако детето ви успее да издържи целия учебен ден, то може да страда от запек, рефлукс или дори тревожност и стрес. Вместо да се мъчи в класната стая, може да се наложи да се консултира с лекар.

Температура

Температурата е гарантираният „билет за освобождаване от училище“ на вашето дете, макар че точната стойност, при която е оправдано да остане у дома, е донякъде спорна. Тази стойност варира; някои посочват например 38,3 °C, а други – 37,8 °C.

Не е лесно да се симулира температура, но е възможно. Първата стъпка, за да разкриете блъфа на детето си, е да измерите точно температурата. Топлата храна и напитки могат да затоплят устата до 15 минути, така че ако подозирате измама, уверете се, че детето ви не е пило или яло наскоро.

Физическата активност също може да повиши телесната температура, така че ако детето ви изглежда изтощено, накарайте го да полежи 20 минути, преди да му измерите температурата.

Освен това не разчитайте на допир (като докосване с ръка или устни до челото му), за да прецените температурата му. Проучвания показват, че родителите не се справят зле с откриването на температура по този начин, но не са достатъчно добри, за да вземат медицински решения.

Кашлица

Инфекциите на горните дихателни пътища са една от основните причини за отсъствия от училище и почти винаги са съпроводени с кашлица. Това се дължи главно на факта, че настинката увеличава производството на слуз в дихателните пътища, а кашлицата помага за нейното отстраняване. Всъщност кашличният рефлекс е толкова силен, че никое лекарство досега не е успяло да го потисне напълно.

Всеки може да кашля по желание, но не всички кашлици звучат еднакво. Истинската кашлица често има „продуктивен“ звук, тоест, чува се как излишната слуз напуска дихателните пътища. Тя е и изключително силна (до 80 км/ч!) и се появява по-често от фалшивата кашлица.

В края на краищата, когато кашляте умишлено, трябва да се сещате да продължавате да кашляте, но когато сте болни, не можете да се сдържите. Това са разлики, които би трябвало да можете да забележите, ако слушате достатъчно внимателно.

Разбира се, фалшив или не, дете с кашлица обикновено може да ходи на училище, стига да няма други симптоми като температура или главоболие.

Болки в гърлото

Около 70% до 95% от случаите на болки в гърлото се дължат на вирусни инфекции. Обикновено при такива болки в гърлото децата не трябва да остават у дома (стига да се чувстват добре по останалите показатели), с изключение на COVID-19.

Останалите случаи се дължат на бактериални инфекции, най-често стрептококова ангина, при която са необходими 24 часа лечение с антибиотици, преди детето ви да може да се върне в клас.

Как да разберете дали детето ви има стрептококова инфекция? Ако няма температура, но има кашлица и дрезгав глас, по-вероятно е причината да е вирус, а не стрептококова инфекция. В крайна сметка обаче медицински специалист ще трябва да вземе проба от гърлото, за да потвърди диагнозата.

Умора и неразположение

Терминът „неразположение“ е термин, който лекарите използват, за да опишат неразположението, което може да варира от желание да останеш в леглото до това да си на ръба на припадъка.

Децата използват този претекст, за да се отърват от училище, тъй като знаят, че неразположението може да е признак за всичко – от началото на настинка през мононуклеоза до по-сериозно заболяване. Накратко, за родителя е трудно да знае как да реагира на това.

Изглежда правилен подход в такава ситуация да се потърси поне още един видим симптом – температура, повръщане.

По-трудният въпрос е какво да се прави, ако симптомът не изчезне. Дете, което често се оплаква от неразположение, трябва да бъде прегледано. Списъкът с болести, които причиняват неразположение, е дълъг, а подробна анамнеза и физически преглед могат да ви помогнат да го стесните.

Детето ми се преструва, че е болно през цялото време - какво да правя?

Въпреки че малко деца обичат всеки учебен ден, по-голямата част приемат, че посещаването на училище е неотменима част от живота. Така че, ако детето ви постоянно се опитва да се изкашля или киха, за да остане извън класната стая, е важно да разберете защо.

Ако детето ви не желае да сподели какво се случва, говорете с неговите учители. Попитайте го как се справя в училище и дали има приятели. Ако е започнало ново училище, попитайте го как се адаптира.

Разберете дали има някакви затруднения с ученето. Понякога децата имат недиагностицирано обучително разстройство, което често може да ги накара да не харесват училище.

Имайки повече информация, може да обсъдите с лекар или специалист по психично здраве, особено ако „болестта“ на детето ви е продължителна. Те могат да ви помогнат да стигнете до корена на причината.

Педиатрите го наричат ​​„симулация“, когато детето съзнателно симулира симптоми за някаква изгода. Това се нарича „фиктивно разстройство“, когато симптомите са фалшиви, но детето не може да каже защо. При други състояния, като соматично разстройство, конверзионно разстройство и синдроми на болката, симптомите изглеждат реални за детето, въпреки че няма откриваемо основно заболяване.

Ако детето ви изглежда постоянно болно, трябва да проучите защо това може да се случва. Може да е реален проблем, който трябва да се реши, или може да е просто тактика за избягване на училищната среда.

