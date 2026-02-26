Съвсем естествено е да се тревожите, когато детето ви има температура. Но понякога температурата всъщност може да бъде полезна, тъй като тя активира имунната система, за да помогне на тялото да се бори с инфекцията.

Въпреки това, температурата може да бъде плашеща, особено когато има толкова много противоречиви съвети за това как да се лекува у дома.

В тази статия ще разгледаме какво трябва да правим, когато детето има температура – от разпознаването на симптомите до момента, в който трябва незабавно да наберете телефона на педиатъра.

Какво е висока температура и как да я разпознаете?

Нормалната телесна температура варира в диапазон от около 37°C, но може да се колебае с до половин градус нагоре или надолу в зависимост от часа на деня и активността на детето.

Снимка: iStock

Според Американската академия по педиатрия (AAP), температура над 38°C при малки деца се счита за висока температура и обикновено е индикатор за инфекция – макар че не всяка инфекция задължително предизвиква повишена температура.

Чести признаци на треска при деца:

Усещане за топлина при докосване

Зачервени бузи и лице

Втрисане и студена пот

Стъклени, помътнели очи

Необичайна отпадналост или раздразнителност

Кога температурата е твърде висока?

Не всяка висока температура изисква незабавна реакция, но възрастта на детето е ключов фактор.

Ето кога е задължително да потърсите лекарска помощ:

Новородени - до 3 месеца: 38°C или по-висока – незабавно

Бебета 3-6 месеца: 39°C или по-висока

Деца над 6 месеца: 39.4°C или по-висока

Незабавно се свържете с лекар, ако детето, независимо от възрастта, има температура, придружена от:

Схванат врат или силно главоболие

Затруднено дишане

Повръщане или диария

Болки в гърлото или силна болка в ухото

Обрив с неизвестен произход

Необичайна сънливост или обърканост

Също така, прегледайте детето си, ако се държи необичайно или ако страда от хронични здравословни проблеми (като астма или диабет). В редки случаи, треската може да причини фебрилни гърчове, „но те са предимно безвредни и не причиняват трайни увреждания“, казват специалистите.

Правила: Какво ТРЯБВА да правите при висока температура

Поддържайте хидратацията

Температурата, причинена от изпотяване, може да дехидратира детето, затова направете всичко възможно, за да го поддържате хидратирано.

За бебета под 6 месеца продължете да предлагате кърма или адаптирано мляко за хидратация (избягвайте други напитки, освен ако не е препоръчано от вашия педиатър).

Снимка: iStock

За бебета над 6 месеца, които се хранят с твърди храни, кърмата и адаптираното мляко все още се препоръчват, но можете да включите и други източници на хидратация, като вода или хидратиращи плодове. За малки деца и по-големи деца предлагайте много вода.

Ако детето ви се съпротивлява на водата, опитайте:

Предлагайте на детето си сладолед/ледена близалка, който може да помогне и при болки в гърлото (за бебета опитайте да използвате мрежеста торбичка с кубче лед, кърма или адаптирано мляко, а за по-големи деца опитайте сладолед под формата на близалка, направен от 100% плодов сок).

Добавяне на някаква новост, за да направи пиенето на вода по-приятно, като например пиене от нова интересна чаша, използване на сламки или добавяне на малко лимонов сок

Предлагане на супа, което е чудесен начин да поддържате детето си хидратирано, плюс да си набавите витамини и хранителни вещества

Противно на общоприетото схващане, млякото е хидратираща напитка, която не причинява сгъстяване на слузта. Изследванията отдавна показват, че млякото и другите млечни продукти не причиняват дихателни проблеми като запушване или секрети от носа.

Оказва се, че усещането за мляко в гърлото, което е естествено по-гъсто в сравнение с водата, често се бърка със слуз.

Снимка: iStock

Освен това млякото е отличен източник на хидратация, защото е богато на протеини, витамини, захар и вода. Така че, ако детето ви предпочита мляко, опитайте се да му го предлагате, когато е болно, за да предотвратите дехидратация, свързана с треска.

При по-големи деца – предлагайте вода на малки глътки; ако има повръщане или диария, помислете за електролитна напитка

Облечете детето удобно

Напълно нормално е дете, което развива висока температура, да иска да се облича по-топло от останалите в стаята.

Педиатрите обаче съветват да се уверите, че не е прекалено облечено или покрито с дебели одеяла, тъй като това може да попречи на телесната топлина да излезе и да доведе до още по-голямо повишаване на температурата му.

Дрехите играят важна роля при регулиране на температурата. Препоръките на педиатрите са ясни:

Избирайте лек, дишащ памук

Избягвайте тежки одеяла

Поддържайте стайна температура на комфортно ниво

Ако детето ви има температура, поти се и му е горещо, използвайте хладна, влажна кърпа на челото или задната част на врата му, за да му помогнете да се чувства по-комфортно.

Ако детето ви се поти, уверете се, че дрехите му остават сухи и ги сменяйте, когато е необходимо.

Опитайте охлаждащи компреси

Хората използва охлаждащи компреси, за да намалят температурата от векове. Теорията е, че поставянето на нещо по-хладно от температурата върху кожата може да понижи температурата.

За съжаление, науката не потвърждава това. Специалистите установяват, че охлаждащите компреси не помагат за понижаване на температурата и в някои случаи повишават раздразнителността и плача.

Снимка: iStock

Въпреки това, за някои деца, хладък компрес или по-хладка вана могат да осигурят известен комфорт, но резултатът вероятно ще бъде временен.

Забрани: Какво НЕ ТРЯБВА да правите

Не посягайте веднага към лекарствата

Ако температурата е лека и детето ви изглежда и се държи добре, много педиатри ще ви посъветват да наблюдавате температурата и просто да я оставите да отшуми без лекарства. Ниските температури, макар и неприятни, имат смисъл и обикновено не са опасни.

Противно на общоприетото схващане, лекарствата маскират симптомите, а не понижават температурата. „Най-много лекарствата ще свалят температурата с един или два градуса – достатъчно, за да се почувства детето ви по-добре“, казва педиатърът д-р Ари Браун.

Така че, ако детето ви се чувства наистина зле, можете да облекчите част от дискомфорта му с подходящите лекарства, но след задължителна консултация с Вашия лекар за подходящата доза.

Не дръжте детето гладно

Ако детето ви има температура, може да има по-малко апетит от нормалното. Но когато иска да яде, предложете му здравословна и балансирана храна. Ако детето се храни, може да е по-способно да се бори с инфекциите.

Не прекалявайте с топлото или студеното

Прекаленото топло облекло задържа телесната топлина и може да повиши температурата допълнително. От друга страна – не обличайте детето прекалено леко при втрисане. Балансът е ключов.

Кога да се обадите на лекар

Освен критериите по възраст и температура, потърсете медицинска помощ при:

Температура, продължаваща повече от 24 часа при бебета 3-12 месеца

Температура над 2 дни при деца 1-2 години без подобрение

Температура над 3 дни при деца над 2 години

Всякакви симптоми, които ви притесняват – доверявайте се на инстинкта си като родител

Температурата при децата може да варира от ниска до висока и да показва инфекция (въпреки че не всички инфекции причиняват висока температура). Много пъти температурата отшумява без нужда от намеса, но това не означава, че не трябва да я следите.

И най-важното – никога не се колебайте да се обадите на педиатъра, ако нещо ви притеснява.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

