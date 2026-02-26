Съвсем естествено е да се тревожите, когато детето ви има температура. Но понякога температурата всъщност може да бъде полезна, тъй като тя активира имунната система, за да помогне на тялото да се бори с инфекцията.
Въпреки това, температурата може да бъде плашеща, особено когато има толкова много противоречиви съвети за това как да се лекува у дома.
В тази статия ще разгледаме какво трябва да правим, когато детето има температура – от разпознаването на симптомите до момента, в който трябва незабавно да наберете телефона на педиатъра.
Какво е висока температура и как да я разпознаете?
Нормалната телесна температура варира в диапазон от около 37°C, но може да се колебае с до половин градус нагоре или надолу в зависимост от часа на деня и активността на детето.
Според Американската академия по педиатрия (AAP), температура над 38°C при малки деца се счита за висока температура и обикновено е индикатор за инфекция – макар че не всяка инфекция задължително предизвиква повишена температура.
Чести признаци на треска при деца:
- Усещане за топлина при докосване
- Зачервени бузи и лице
- Втрисане и студена пот
- Стъклени, помътнели очи
- Необичайна отпадналост или раздразнителност
Кога температурата е твърде висока?
Не всяка висока температура изисква незабавна реакция, но възрастта на детето е ключов фактор.
Ето кога е задължително да потърсите лекарска помощ:
- Новородени - до 3 месеца: 38°C или по-висока – незабавно
- Бебета 3-6 месеца: 39°C или по-висока
- Деца над 6 месеца: 39.4°C или по-висока
Незабавно се свържете с лекар, ако детето, независимо от възрастта, има температура, придружена от:
- Схванат врат или силно главоболие
- Затруднено дишане
- Повръщане или диария
- Болки в гърлото или силна болка в ухото
- Обрив с неизвестен произход
- Необичайна сънливост или обърканост
Също така, прегледайте детето си, ако се държи необичайно или ако страда от хронични здравословни проблеми (като астма или диабет). В редки случаи, треската може да причини фебрилни гърчове, „но те са предимно безвредни и не причиняват трайни увреждания“, казват специалистите.
Правила: Какво ТРЯБВА да правите при висока температура
Поддържайте хидратацията
Температурата, причинена от изпотяване, може да дехидратира детето, затова направете всичко възможно, за да го поддържате хидратирано.
За бебета под 6 месеца продължете да предлагате кърма или адаптирано мляко за хидратация (избягвайте други напитки, освен ако не е препоръчано от вашия педиатър).
За бебета над 6 месеца, които се хранят с твърди храни, кърмата и адаптираното мляко все още се препоръчват, но можете да включите и други източници на хидратация, като вода или хидратиращи плодове. За малки деца и по-големи деца предлагайте много вода.
Ако детето ви се съпротивлява на водата, опитайте:
Предлагайте на детето си сладолед/ледена близалка, който може да помогне и при болки в гърлото (за бебета опитайте да използвате мрежеста торбичка с кубче лед, кърма или адаптирано мляко, а за по-големи деца опитайте сладолед под формата на близалка, направен от 100% плодов сок).
Добавяне на някаква новост, за да направи пиенето на вода по-приятно, като например пиене от нова интересна чаша, използване на сламки или добавяне на малко лимонов сок
Предлагане на супа, което е чудесен начин да поддържате детето си хидратирано, плюс да си набавите витамини и хранителни вещества
Противно на общоприетото схващане, млякото е хидратираща напитка, която не причинява сгъстяване на слузта. Изследванията отдавна показват, че млякото и другите млечни продукти не причиняват дихателни проблеми като запушване или секрети от носа.
Оказва се, че усещането за мляко в гърлото, което е естествено по-гъсто в сравнение с водата, често се бърка със слуз.
Освен това млякото е отличен източник на хидратация, защото е богато на протеини, витамини, захар и вода. Така че, ако детето ви предпочита мляко, опитайте се да му го предлагате, когато е болно, за да предотвратите дехидратация, свързана с треска.
- При по-големи деца – предлагайте вода на малки глътки; ако има повръщане или диария, помислете за електролитна напитка
Облечете детето удобно
Напълно нормално е дете, което развива висока температура, да иска да се облича по-топло от останалите в стаята.
Педиатрите обаче съветват да се уверите, че не е прекалено облечено или покрито с дебели одеяла, тъй като това може да попречи на телесната топлина да излезе и да доведе до още по-голямо повишаване на температурата му.
Дрехите играят важна роля при регулиране на температурата. Препоръките на педиатрите са ясни:
- Избирайте лек, дишащ памук
- Избягвайте тежки одеяла
- Поддържайте стайна температура на комфортно ниво
- Ако детето ви има температура, поти се и му е горещо, използвайте хладна, влажна кърпа на челото или задната част на врата му, за да му помогнете да се чувства по-комфортно.
- Ако детето ви се поти, уверете се, че дрехите му остават сухи и ги сменяйте, когато е необходимо.
Опитайте охлаждащи компреси
Хората използва охлаждащи компреси, за да намалят температурата от векове. Теорията е, че поставянето на нещо по-хладно от температурата върху кожата може да понижи температурата.
За съжаление, науката не потвърждава това. Специалистите установяват, че охлаждащите компреси не помагат за понижаване на температурата и в някои случаи повишават раздразнителността и плача.
Въпреки това, за някои деца, хладък компрес или по-хладка вана могат да осигурят известен комфорт, но резултатът вероятно ще бъде временен.
Забрани: Какво НЕ ТРЯБВА да правите
Не посягайте веднага към лекарствата
Ако температурата е лека и детето ви изглежда и се държи добре, много педиатри ще ви посъветват да наблюдавате температурата и просто да я оставите да отшуми без лекарства. Ниските температури, макар и неприятни, имат смисъл и обикновено не са опасни.
Противно на общоприетото схващане, лекарствата маскират симптомите, а не понижават температурата. „Най-много лекарствата ще свалят температурата с един или два градуса – достатъчно, за да се почувства детето ви по-добре“, казва педиатърът д-р Ари Браун.
Така че, ако детето ви се чувства наистина зле, можете да облекчите част от дискомфорта му с подходящите лекарства, но след задължителна консултация с Вашия лекар за подходящата доза.
Не дръжте детето гладно
Ако детето ви има температура, може да има по-малко апетит от нормалното. Но когато иска да яде, предложете му здравословна и балансирана храна. Ако детето се храни, може да е по-способно да се бори с инфекциите.
Не прекалявайте с топлото или студеното
Прекаленото топло облекло задържа телесната топлина и може да повиши температурата допълнително. От друга страна – не обличайте детето прекалено леко при втрисане. Балансът е ключов.
Кога да се обадите на лекар
Освен критериите по възраст и температура, потърсете медицинска помощ при:
- Температура, продължаваща повече от 24 часа при бебета 3-12 месеца
- Температура над 2 дни при деца 1-2 години без подобрение
- Температура над 3 дни при деца над 2 години
- Всякакви симптоми, които ви притесняват – доверявайте се на инстинкта си като родител
Температурата при децата може да варира от ниска до висока и да показва инфекция (въпреки че не всички инфекции причиняват висока температура). Много пъти температурата отшумява без нужда от намеса, но това не означава, че не трябва да я следите.
И най-важното – никога не се колебайте да се обадите на педиатъра, ако нещо ви притеснява.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
