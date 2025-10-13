Каква трябва да бъде температурата в стаята на бебето

Когато опитвате да създавате идеалните условия за вашето бебе, нищо не изглежда по-важно от температурата в стаята. Въоръжени с термометри, родителите се стремят да балансират везните благоприятно, въпреки факторите, които не винаги можем да контролираме, а именно времето.

Как да разберете дали на бебето му става твърде горещо или твърде студено по време на сън и какво можете да направите, за да помогнете да спи безопасно и комфортно през нощта.

На тези и други важни въпроси, отговарят педиатри от няколко специализирани издания.

Коя е най-добрата стайна температура за бебета

Препоръчително е най-добрата температура за бебета да е между 20 и 22 градуса по Целзий, информира здравното издание WebMD. Бебетата са по-чувствителни към промените в стайната температура, тъй като са много малки и телата им все още растат. До около 11 седмици обаче телата на бебетата започват да регулират температурата си през нощта, точно както правят по-възрастните хора.

В рамките на четири часа преди лягане бебетата достигат минимална телесна температура от 37,5 градуса по Целзий. Както бебетата, така и малките деца се чувстват комфортно при същата стайна температура като възрастните. Понякога бебето ви ще се нуждае от допълнителен слой дрехи, но трябва да го обличате по същия начин, както се обличате: нито твърде горещо, нито твърде студено.

Защо е важна температурата в стаята на бебето?

Температурата в детската стая е не само въпрос на комфорт, но и критично съображение за безопасност. Това е така, тъй като бебетата не са в състояние да регулират телесната си температура толкова ефективно, колкото по-голямо дете или възрастен. Съотношението телесна повърхност към тегло на бебето е около три пъти по-голямо от това на възрастен. Това означава, че то може да губи топлина много бързо.

Това е особено вярно, ако вашето мъниче е родено преждевременно или с ниско тегло при раждане. Въпреки това, дори доносените новородени не са в състояние да поддържат телесната си температура, ако средата около тях е твърде студена. Всъщност те губят телесна топлина около 4 пъти по-бързо от възрастните, пише изданието Pehr.

Нещо повече, за разлика от възрастните, новородените не са в състояние да треперят, за да повишат телесната си температура, когато тя падне под нормалния диапазон.

Ако телесната температура на бебето падне под нормалния диапазон, това може да повлияе на дишането му и използването на кислород от тялото му. Затова е важно да се гарантира, че температурата в стаята на бебето остава в идеалния диапазон.

Може би се чудите дали само ниските температури са причина за безпокойство. За съжаление, бебето ви може да прегрее, ако е в твърде топла среда или ако е прекалено завито.

Всъщност рискът от синдром на внезапна детска смърт (СВДС) се увеличава, ако на бебето му стане твърде горещо. Децата са изложени на риск от СВДС през цялата си детска възраст, но най-висок риск е през първите шест месеца от живота.

Как да разберете дали на бебето е твърде горещо или твърде студено

В началото може да е трудно да се определи дали на бебето ви е твърде горещо или студено. Следвайте тези стъпки, за да определите идеалната температура за вашето малко съкровище:

Твърде горещо ли е на бебето?

Бебетата обикновено не се потят по същия начин като възрастните, но ето някои ключови индикатори, че може да прегрява:

Топло е на допир

Кожата му е зачервена или изрината с леки пъпчици

Гади му се или повръща

Има ускорен сърдечен ритъм

Изглежда уморено и мудно

Изглежда объркано, дезориентирано или замаяно

Поти се или има влажна коса

Често първата стъпка, към която родителите се обръщат, когато проверяват температурата на бебето си, е да пипат ръцете и краката му.

Снимка: iStock

Поради развиващата се кръвоносна система на бебето обаче, ръцете могат да бъдат студени, когато са с напълно комфортна температура. Така че:

Пипнете гърдите или ушите на бебето, за да проверите температурата на кожата му

Пипнете задната част на врата му

Чуйте дишането му, ако е претоплено – дишането ще бъде ускорено

Твърде студено ли е на бебето?

Малко по-лесно е да разберете кога на бебето ви е твърде студено.

Ръцете и краката му може да станат леко сини, което е нормално за бебетата

Пръстите на ръцете и краката му ще бъдат доста студени на допир

Бебето ви може дори да трепери

Стават бавни или не реагират

Плачът им е по-слаб от обикновено

Имат проблеми с дишането

Не се хранят

За да се стоплят, бебетата трябва да изгарят допълнителни калории, които не могат да отделят.

Как да поддържате комфортна температура на бебето си по време на сън

Има няколко неща, които можете да направите, за да осигурите комфортна температура за бебето си през нощта:

Сложете бебето си да спи по гръб – Слагането на бебето да спи по гръб му позволява да регулира собствената си температура по-ефективно.

Не трупайте бебешкото креватче с одеяла, хлабави чаршафи и възглавници – Въпреки че може да изглежда като добра идея, широките одеяла, чаршафи и възглавници в бебешкото креватче не се препоръчват от съображения за безопасност, съветват експертите от изданието Lovetodream.

Трябва да се уверите, че лицето на бебето ви не може да бъде покрито през нощта. Бебетата нямат силата да се отдръпнат от всичко, което може да възпрепятства дишането им по време на сън.

Избягвайте прекалено обличането на бебето през нощта – Уверете се, че бебето ви е облечено в леки и дишащи дрехи. НЕ му слагайте шапка или покривало за глава. Бебетата регулират температурата си чрез главата и лицето си, следователно покриването на главата на детето през нощта увеличава риска от прегряване.

Какво да направите, ако стаята на бебето е твърде топла?

Ако температурата в стаята се повиши значително над 22°C, уверете се, че бебето ви е облечено в леки, дишащи дрехи. При много високи температури можете да използвате вентилатор в стаята, за да циркулира въздухът. Уверете се, че вентилаторът е на безопасно разстояние от кошарата/люлката и не е насочен директно към бебето ви.

Какво да направите, ако стаята на бебето е твърде студена?

В по-хладните вечери, облечете бебето си в дишащи дрехи на слоеве, с подходящи за температурата пелена или спален чувал, за да се уверите, че му е достатъчно топло през нощта. Ако установите, че на бебето ви не е достатъчно топло, можете да добавите допълнителен слой под спалния чувал.

Добрият нощен сън е важен както за вас, така и за вашето бебе, а температурата в стаята играе голяма роля за създаването на комфортна и безопасна среда за сън.